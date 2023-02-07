Предупрежден — значит, вооружен: информационно-коммуникационная безопасность

Как понимать и что происходит?
В текущей реальности журналисты (и медиапрофессионалы в целом) находятся в концентрированной информационной среде. Логично, что если интенсивность информационных потоков вокруг них выше, то и рисков пропорционально больше. А потому проблемы информационной безопасности проявляются острее и требуют больше внимания.
Не здорово, но вечно: хард-софт-люди
Важно понимать угрозы комплексно, в режиме «360 градусов», чтобы лучше видеть собственные «слабые звенья» в информационной безопасности (сокращенно — ИБ).
В 2015 году в РГГУ теоретики и практики медиа проводили круглый стол «Digital-агрессия: что делать и кто виноват?». Широкая тема включала в том числе и вопросы информационной безопасности с точки зрения угроз для человека в киберсреде. Тогда рабочей моделью стала формула: три уровня источников угроз и рисков для человека в киберфизической реальности:
• Человек-гаджеты — хард (устройства)
• Человек-платформы/программы — софт (сервисы)
• Человек-человек — люди (отношения)
Для простоты назовем эту комбинацию «триада: хард-софт-люди». Через такую оптику удобно смотреть на угрозы/риски ИБ и оценивать источники угроз.
«Старые-добрые» пороки, но с приставкой «кибер», превращаются в проблемы с информационной безопасностью: кибервойны государств, брендов, медиа и отдельных людей; кибертерроризм и киберпреступность; кибербуллинг и кибермошенничество — далее по списку.
Стоит напомнить, что ИБ не равна кибербезопасности. Помимо цифровой среды, есть критическая инфраструктура физического мира, в которую также входит и человеческий фактор. Здесь отличие при воздействии человека на человека в том, что в одном случае происходит неосознанное действие — по ошибке или незнанию (человеческий фактор), в другом — сознательная манипуляция и умышленное намерение.
Но в соответствии с триадой (хард-софт-люди), под угрозой и сами коммуникационные потоки журналиста, и его отношения с другими людьми, в том числе личные, интимные. Поэтому говорить приходится уже об информационно-коммуникационной безопасности (ИКБ).
Какие могут быть угрозы? Самые разные и по ряду направлений:
• Редакционные (или корпоративные) и личные угрозы: часто личная сфера оказывается в зоне риска как раз из-за профессиональной деятельности (особенно среди журналистов-расследователей);
• Скрытые и явные: очевидные и неочевидные опасности журналистской деятельности;
• Внутренние и внешние: не так страшны явные угрозы извне, как предательство/шпионаж изнутри.
Понятно, что все три параметра могут комбинироваться между собой: от явных редакционных угроз извне до скрытых личных внутри семьи или близких отношений.
Отдельным важным параметром оценки угроз следует назвать их критичность. В принципе затевать меры по информационной безопасности нужно лишь тогда, когда ущерб от реализации угрозы неприемлем и затраты на организацию и поддержания режима ИБ не превышают урон от ущерба. Неважно, в материальных или нематериальных ресурсах этот урон измерять — в деньгах, здоровье, репутации.
Наконец, важный элемент обеспечения ИБ — понимание мотивов злоумышленников. Что дает представление о потенциальных уязвимостях, возможных угрозах и потенциальных рисках.
Есть также ряд прописных истин (вроде классической триады «конфиденциальность-целостность-доступность» информации), о которых мы уже писали в ЖУРНАЛИСТЕ (№2, февраль 2021).
Угрозы, вызовы и практики: настоящее и ближайшее будущее
По оценкам TAdviser, объем рынка информационной безопасности в России по итогам 2022 года составит прирост в 20% и превысит объем в 150 млрд рублей.
С началом СВО все исследователи фиксировали резкий рост киберугроз и осуществленных атак. Через полгода, к сентябрю этого года, число кибератак на российские компании и госорганы выросло по разным направлениям в 1,5–7 раз по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. А количество утечек баз с персональными данными, коммерческой или ведомственной информацией выросло по некоторым оценкам в восемь раз.
Только за май-июнь 2022 года в открытый доступ было выложено более 50 баз российских компаний. Жертвами стали разные сегменты: телеком, интернет-сервисы доставки, онлайн-образование, медицина, интернет-ритейл, строительство и прочие. Целью злоумышленников было не заработать, а нанести вред компаниям и клиентам. Специалисты связывают это с проявлениями гибридной войны и кибератаками недружественных стран.
Российские медиа пострадали от кибервойн одни из первых. 28 февраля случился масштабный взлом десятков российских СМИ через украинский сервис Onthe.io компании IO Technologies. А в ночь на 9 мая хакеры взломали сервис электронного телегида для многих провайдеров контента и медиа.
На уровне устройств и программ гаджеты любых людей «просвечиваются» как самими владельцами-компаниями, так и сторонним оборудованием и программными уязвимостями (ПО Pegasus от NSO Group и QuaDream).
История журналиста Бена Хаббарда стала яркой иллюстрацией. В середине июля 2021 года он опубликовал журналистское расследование через серию статей о программе Pegasus, которая позволяла следить за политиками, репортерами, общественными деятелями и активистами. «Шпионский список» насчитывал около 50 тысяч потенциальных и реальных целей Pegasus. Туда попали, например, арабские журналистки (их частные фото были скачаны), основатель Telegram Павел Дуров и главы 15 государств. Но злая ирония в том, что гаджеты самого журналиста также были взломаны тем же самым программным продуктом.
Эксперты «РТК-Солар» в ноябре 2022 года подсчитали, что 42% коммерческих и 61% госорганизаций в России осознают необходимость перестройки своих систем киберзащиты (а мы помним, что «информационная безопасность» еще шире — в реальности угроз существенно больше). Чуть ранее эксперты Positive Technologies провели экспериментальное исследование, где в 100% случаев нашли у испытуемых компаний те или иные незакрытые уязвимости. То есть буквально у каждого есть «слабые звенья» и незакрытые «дыры», через которые могут проникнуть хакеры даже без высокой квалификации.
В вопросах информационной безопасности сегодня сложно отделить журналистику от любой другой коммуникационной деятельности. Контуры угроз будущего уже видны сегодня через происходящие события. Вызовы будущего продолжают тренды настоящего, поскольку люди по своей природе меняются мало — те же мотивы, физиология и психология. Они и выступают зачастую точками доступа и ключами входа для злоумышленников. Но стоит также учитывать рост вычислительных мощностей компьютеров, достижения в развитии автоматизация, нейросетей и машинного обучения.