Предупрежден — значит, вооружен: информационно-коммуникационная безопасность

В текущей реальности журналисты (и медиапрофессионалы в целом) находятся в концентрированной информационной среде. Логично, что если интенсивность информационных потоков вокруг них выше, то и рисков пропорционально больше. А потому проблемы информационной безопасности проявляются острее и требуют больше внимания.

Не здорово, но вечно: хард-софт-люди

Важно понимать угрозы комплексно, в режиме «360 градусов», чтобы лучше видеть собственные «слабые звенья» в информационной безопасности (сокращенно — ИБ).

В 2015 году в РГГУ теоретики и практики медиа проводили круглый стол «Digital-агрессия: что делать и кто виноват?». Широкая тема включала в том числе и вопросы информационной безопасности с точки зрения угроз для человека в киберсреде. Тогда рабочей моделью стала формула: три уровня источников угроз и рисков для человека в киберфизической реальности:

• Человек-гаджеты — хард (устройства)

• Человек-платформы/программы — софт (сервисы)

• Человек-человек — люди (отношения)

Для простоты назовем эту комбинацию «триада: хард-софт-люди». Через такую оптику удобно смотреть на угрозы/риски ИБ и оценивать источники угроз.

«Старые-добрые» пороки, но с приставкой «кибер», превращаются в проблемы с информационной безопасностью: кибервойны государств, брендов, медиа и отдельных людей; кибертерроризм и киберпреступность; кибербуллинг и кибермошенничество — далее по списку.

Стоит напомнить, что ИБ не равна кибербезопасности. Помимо цифровой среды, есть критическая инфраструктура физического мира, в которую также входит и человеческий фактор. Здесь отличие при воздействии человека на человека в том, что в одном случае происходит неосознанное действие — по ошибке или незнанию (человеческий фактор), в другом — сознательная манипуляция и умышленное намерение.