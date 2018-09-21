Закон о СМИ-иноагентах примут в осеннюю сессию

Закон, регулирующий в России деятельность СМИ-иноагентов, будет принят в осеннюю сессию, рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал нижней палате принять во втором чтении проект этого закона. Согласно поправкам, физические лица, распространяющее материалы СМИ-иноагента и получающие финансирование из-за рубежа, могут получить статус иноагента. По словам Левина, если такое физическое лицо признается СМИ-иноагентом, то оно должно будет зарегистрировать российское юридическое лицо и затем информировать Минюст.

В ноябре 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает за грубое нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента штраф до 5 миллионов рублей для юридического лица. Для граждан предусмотрен штраф 100 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток; для должностных лиц — административный штраф в размере 200 тысяч рублей; для юридических лиц — пять миллионов рублей. В январе нижняя палата парламента приняла законопроект в первом чтении.

Под грубым нарушением порядка деятельности подразумевается неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение закона «О средствах массовой информации».

Ранее глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявлял, что в случае принятия данная инициатива и закон о регулировании деятельности СМИ-иноагентов на территории РФ будут вводиться в действие одновременно.

Законопроект, который предусматривает регулирование деятельности СМИ-иноагентов на территории России, был внесен в Госдуму 19 декабря 2017 года. В частности, он предусматривает, что СМИ, признанные в России иностранными агентами, должны для распространения своей продукции учредить российское юридическое лицо.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2017 года подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона «О средствах массовой информации». Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.