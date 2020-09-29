Реклама в интернете: играем по правилам

Будут относиться к интернет-рекламе и другие требования закона, например, статья 6 («Защита несовершеннолетних в рекламе»), статья 7 («Товары, реклама которых не допускается») и другие. Рекомендация здесь одна: если вы публикуете рекламные материалы в сети, садитесь за изучение ФЗ «О рекламе». Не стоит ждать, когда вас пригласят в управление ФАС давать объяснение по поводу поступившей жалобы.

Важное замечание: если вы на собственном сайте размещаете описание своих товаров или услуг, такая информация не будет подпадать под ФЗ «О рекламе». Но это не значит, что писать о себе любимом на собственном ресурсе можно все что угодно. Здесь тоже есть свои запреты и ограничения, но эта сфера регулируется законом «О защите конкуренции».

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ

Обратим внимание на требование к рекламе отдельных видов товаров и услуг.

1. Медицинские товары и услуги, как и везде, должны рекламироваться с обязательным примечанием о противопоказаниях или необходимости консультаций со специалистом (статья 24). Здесь стоит проверять, включена ли услуга в официальный список медицинских. К примеру, не все знают, что татуировки и пирсинг считаются медицинскими услугами и их реклама тоже требует предупредительной пометки.

2. Если рекламируются финансовые услуги, то сообщение должно обязательно содержать наименование организации или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, которые оказывают эти услуги.

3. Реклама информационной продукции (книг, фильмов, концертов и других мероприятий) должна содержать возрастную маркировку. Есть виды рекламы, которые запрещены в интернете. К ним относятся:

1. РЕКЛАМА АЛКОГОЛЯ. Это не значит, что об алкогольных напитках нельзя писать вообще, — запрещается привлекать внимание к конкретным наименованиям товаров (торговым маркам), к их производителям и продавцам. Собственно, ролики Анастасии Ивлеевой в YouTube привлекли внимание работников ФАС именно по причине того, что в них делался акцент на конкретную марку итальянского вермута.

2. РЕКЛАМА ТАБАКА, табачных изделий, приспособлений для курения. Под этот запрет попадает в том числе реклама кальянов, кальянных и даже зажигалок.

3. СПАМ, или, по букве закона, «реклама, распространяемая по сетям электросвязи» (статья 18). Делать любые адресные рассылки — по электронной почте, в социальных сетях, мессенджерах или с помощью СМС — можно только с согласия адресата. Обязанность доказывать, что такое согласие есть, лежит на рекламораспространителе.

4. РЕКЛАМА ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР И ПАРИ. Здесь имеются в виду услуги тотализаторов и букмекерских контор, получивших в последнее время большую популярность. Правда, есть исключения: к интернет-площадкам, где такие услуги рекламировать можно, относят:

• ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ СЕТЕВЫЕ СМИ, специализирующиеся на материалах и сообщениях физкультурно-оздоровительного характера;

• ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ общероссийских спортивных федераций или профессиональных спортивных лиг;

• САЙТЫ, ЧЕЙ ВЛАДЕЛЕЦ — УЧРЕДИТЕЛЬ ТЕЛЕКАНАЛА спортивной направленности (кроме полностью платных телеканалов или тех, для доступа к которым нужны декодеры).

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТА

Однако в интернет-рекламе есть моменты, которые до сих пор не регулируются законом и не разъяснены Федеральной антимонопольной службой.

Например, пока неясно, нужна ли пометка «Реклама» в материалах, размещенных в сети. Закон предусматривает ее конкретно для периодических изданий, радио и телевидения. Про рекламу в интернете или в сетевых изданиях по этому поводу не говорится ничего.

На этот счет есть разные точки зрения. Одни говорят, что было бы странно, например, на баннерах писать «Реклама». Другие считают, что в сетевых изданиях рекламная пометка нужна — иначе они получат перед другими СМИ необоснованное конкурентное преимущество. Логика есть, конечно, в обеих позициях. Однако на сегодня можно сказать точно одно: нам неизвестны случаи, когда кого‑то привлекли к ответственности за отсутствие такой пометки в интернете.