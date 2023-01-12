Журналистика — преступление?

История противостояния одного журналиста и целого государства
17 июня 2022 года глава МВД Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. В случае, если апелляция его юристов не сработает, основателю WikiLeaks грозит 175 лет тюрьмы. ЖУРНАЛИСТ вспоминает историю противостояния одного журналиста и целого государства, в то время как мировые СМИ призывают освободить Ассанжа.
Ассанж обрек себя на проблемы с американским законом еще в 2010 году. Тогда его портал WikiLeaks обнародовал огромный массив документов, подтверждающих многочисленные военные преступления американской армии в Ираке и Афганистане. Видео под названием «Collateral Murder» с кадрами вертолетного расстрела мирных жителей Багдада, в том числе двух журналистов Reuters, разлетелось по всему интернету и стало символом произвола армии США на Ближнем Востоке. Затем последовала публикация сотен тысяч телеграмм Госдепартамента США, в которых содержались нелицеприятные характеристики мировых лидеров, а также свидетельства того, что Саудовская Аравия обращалась к Штатам с просьбой нанести авиаудар по Ирану. WikiLeaks нанес серьезный урон международному имиджу США, поэтому реакция была неизбежна.
Ассанж решил не скрывать свою личность и стал публичным лицом WikiLeaks. Возможно, именно это и спасло его от заключения на пике общественной дискуссии, ведь засадить за решетку мировую знаменитость не так-то просто. Уже тогда американское общество и официальные лица разделились на два лагеря: одни считали его героем и борцом за свободу информации, другие видели в WikiLeaks угрозу национальной безопасности и призывали избавиться от его основателя как можно скорее. Администрация Обамы всерьез раздумывала над тем, чтобы завести на Ассанжа уголовное дело, и, как выяснилось позже, органы правопорядка уже тогда тайно приступили к следствию. Однако Штаты не рискнули предъявить Джулиану Ассанжу официальные обвинения, посчитав, что столь радикальные действия поставят под вопрос легитимность Первой поправки, обеспечивающей свободу прессы.
В конце 2010 прогремел новый скандал, но связан он был не с WikiLeaks, а лично с Ассанжем — две шведские девушки обвинили его в изнасиловании. Известно, что Джулиан — нарцисс и никогда не отрицал свой «комплекс бога». Нельзя исключать, что на волне успеха он вполне мог позволить себе относиться к девушкам как к вещам и даже заниматься с ними незащищенным сексом, не получив их согласия. При этом сам Ассанж заявлял о своей невиновности, называл Швецию «сатрапией США» и был уверен, что он будет экстрадирован в Штаты сразу, как только шведские органы заполучат его в свои руки. Эта версия не лишена смысла, ведь впоследствии обвинения были сняты за недостатком доказательств.
Как бы то ни было, эта история создала огромные проблемы для Ассанжа. Чтобы скрыться от шведского правосудия, ему пришлось провести в лондонском посольстве Эквадора целых семь лет.
Добровольная самоизоляция основателя не остановила деятельность WikiLeaks. Портал продолжал выдавать громкие публикации, которые дискредитировали как США, так и другие государства. Досталось и правительству Эквадора, что явно не играло на руку Ассанжу.
Весной 2019 Джулиан Ассанж лишился убежища в эквадорском посольстве и отправился прямиком в британскую тюрьму. Штаты тут же решились на радикальные меры и предъявили создателю WikiLeaks 18 обвинений, связанных с Законом о шпионаже. Закон был введен еще во времена Первой мировой и распространялся, в основном, на госслужащих и военных, имеющих доступ к государственной тайне. Но дело в том, что Ассанж никогда не работал в госструктурах США и вообще является гражданином Австралии. Это первый случай, когда по Закону о шпионаже обвиняется журналист.
Если взглянуть на список предъявленных обвинений, то там в первую очередь значится «сговор с целью похищения секретных данных». Ассанж действительно вступил в сговор и оказывал помощь рядовому американской разведки Брэдли (Челси) Мэннингу, чтобы получить данные о военных преступлениях США в Ираке. А фраза «Curious eyes never run dry in my experience» в переписке с Мэннингом была расценена как побуждение к незаконным действиям. Согласно американскому законодательству, за это Ассанжу грозило бы всего 5 лет тюрьмы. Остальные 170 приходятся на получение и публикацию документов.
Это означает, что американский суд приравнял обнародование секретных данных от анонимных источников к госизмене, содействию вражеским государствам и терроризму. Но ведь подобные материалы появляются на страницах общественно-политических изданий практически каждый день. Телеграммы Госдепартамента США и военные документы из Ирака и Афганистана, за которые сейчас судят Ассанжа, также опубликовали и другие крупные СМИ, при этом не спрашивая разрешения у Штатов. С юридической точки зрения они ничем не отличаются от WikiLeaks. Если обвинение обойдет Первую поправку и добьется тюремного срока для Джулиана Ассанжа, это создаст опасный прецедент, ставящий под угрозу всю западную журналистику.
Уже почти 4 года Джулиан Ассанж находится в британской тюрьме Белмарш. По заявлениям специального докладчика ООН, посетившего место заключения, журналист систематически подвергается психологическим пыткам. Врачи диагностировали ему клиническую депрессию, аутизм и склонность к суициду. Даже самый мягкий приговор может стать для Ассанжа пожизненным.
28 ноября 2022 года редакции The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel и El Pais в открытом письме к правительству США призвали прекратить преследование Джулиана Ассанжа.