Журналистика — преступление?

Ассанж решил не скрывать свою личность и стал публичным лицом WikiLeaks. Возможно, именно это и спасло его от заключения на пике общественной дискуссии, ведь засадить за решетку мировую знаменитость не так-то просто. Уже тогда американское общество и официальные лица разделились на два лагеря: одни считали его героем и борцом за свободу информации, другие видели в WikiLeaks угрозу национальной безопасности и призывали избавиться от его основателя как можно скорее. Администрация Обамы всерьез раздумывала над тем, чтобы завести на Ассанжа уголовное дело, и, как выяснилось позже, органы правопорядка уже тогда тайно приступили к следствию. Однако Штаты не рискнули предъявить Джулиану Ассанжу официальные обвинения, посчитав, что столь радикальные действия поставят под вопрос легитимность Первой поправки, обеспечивающей свободу прессы.

В конце 2010 прогремел новый скандал, но связан он был не с WikiLeaks, а лично с Ассанжем — две шведские девушки обвинили его в изнасиловании. Известно, что Джулиан — нарцисс и никогда не отрицал свой «комплекс бога». Нельзя исключать, что на волне успеха он вполне мог позволить себе относиться к девушкам как к вещам и даже заниматься с ними незащищенным сексом, не получив их согласия. При этом сам Ассанж заявлял о своей невиновности, называл Швецию «сатрапией США» и был уверен, что он будет экстрадирован в Штаты сразу, как только шведские органы заполучат его в свои руки. Эта версия не лишена смысла, ведь впоследствии обвинения были сняты за недостатком доказательств.

Как бы то ни было, эта история создала огромные проблемы для Ассанжа. Чтобы скрыться от шведского правосудия, ему пришлось провести в лондонском посольстве Эквадора целых семь лет.