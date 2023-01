Журналистика — преступление?

Если взглянуть на список предъявленных обвинений, то там в первую очередь значится «сговор с целью похищения секретных данных». Ассанж действительно вступил в сговор и оказывал помощь рядовому американской разведки Брэдли (Челси) Мэннингу, чтобы получить данные о военных преступлениях США в Ираке. А фраза «Curious eyes never run dry in my experience» в переписке с Мэннингом была расценена как побуждение к незаконным действиям. Согласно американскому законодательству, за это Ассанжу грозило бы всего 5 лет тюрьмы. Остальные 170 приходятся на получение и публикацию документов.

Это означает, что американский суд приравнял обнародование секретных данных от анонимных источников к госизмене, содействию вражеским государствам и терроризму. Но ведь подобные материалы появляются на страницах общественно-политических изданий практически каждый день. Телеграммы Госдепартамента США и военные документы из Ирака и Афганистана, за которые сейчас судят Ассанжа, также опубликовали и другие крупные СМИ, при этом не спрашивая разрешения у Штатов. С юридической точки зрения они ничем не отличаются от WikiLeaks. Если обвинение обойдет Первую поправку и добьется тюремного срока для Джулиана Ассанжа, это создаст опасный прецедент, ставящий под угрозу всю западную журналистику.