Человек с неприятным лицом как политическое высказывание фотографа

Власть фотографа над картинкой мира проявилась в очередной раз в американском скандале с кандидатом на пост судьи Верховного суда Бреттом Каваной, которого выдвинул президент Трамп. Перед сенатским голосованием за кандидатуру Каваны появилась женщина, профессор Кристина Форд, которая заявила о сексуальных домогательствах со стороны Каваны более 30 лет назад, когда они были совсем юными. Сам Кавана все отрицает. Форд согласилась свидетельствовать в сенате. Слушания привлекли огромное внимание СМИ и публики.

Многие отметили, как неприглядно выглядит на всех фотографиях судья Кавана. То у него рот перекошен, то все лицо обезображено какой-то гримасой. Вот наиболее типичная картинка со слушаний, опубликованная в The New York Times. Профессор Форд стоит прямо, она держится с достоинством и открыто, подняв руку для клятвы. Другая женщина смотрит на нее снизу верх, как на героиню. Судья же Кавана на фотографии рядом, наоборот, сидит с какой-то безобразной гримасой. Иллюстрация как бы говорит нам: врет. Женщины сбоку смотрят на него с выражением, похожим на отвращение. Как отмечает Columbia Journalism Review (CJR), фотография сообщает нам то, что нельзя сказать текстом.

Признавая мастерство и влиятельность фотослужбы The New York Times, CJR, тем не менее, воздерживается от оценки именно такого подбора фоторяда. Больше того, разбирая иллюстрирование скандала американскими СМИ, CJR признает, что судья Кавана в большинстве материалов выглядит неприглядно — в буквальном смысле: за счет выражения лица, композиции, выражения лиц других людей на фотографиях. И это неспроста. Далеко не все СМИ имеют такую мощную фотослужбу, как The New York Times. Большинство изданий берет иллюстрации со слушаний из агентств — из Reuters, Getty, AP. Но стоит взглянуть в этих агентствах на подборки, освещающие слушания в Сенате, как сразу становится заметно, что преобладают фотографии судьи Каваны, подающие его в неприглядном свете.