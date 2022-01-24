Журналистика в Казахстане стала одной из жертв «антитеррористической операции»

С начала января 2022 года в Казахстане задержано, арестовано, подвергнуто репрессиям разнообразного вида несколько десятков журналистов.

Журналисты всего лишь освещали протесты, то есть выполняли свою профессиональную миссию. И именно за это их сегодня и преследуют.

«Массовые вызовы на допрос, поспешные задержания, скоропалительные обвинения и аресты журналистов не способствуют укреплению доверия общества к обновленным институтам власти. Эту ситуацию необходимо ввести в цивилизованное правовое русло», — пишут юристы казахстанского международного Фонда защиты слова «Адил соз».

Пишут и пишут, а сверху ответов нет. Какие «институты власти» в Казахстане «обновились» — пока совершенно непонятно. Скорее всего, в стране произошел — и еще происходит — кулуарный передел собственности, управленческих активов и политического влияния.

Никакой революции не случилось, только борьба «элитных» кланов, ведущая к новой узурпации. И многие слова приходится брать в кавычки, поскольку «демократия» в центральноазиатских деспотиях — имитационна, ее институты — бутафорские, а вся борьба — под ковром.

О протестах начала января, направленных против коррупции, засилья одной семьи и невнимания к истинным нуждам народа, «обновленное» правительство даже не упоминает. Все граждане, вышедшие на улицы, по официальной версии, считаются не мирно митингующими за правду, а «террористами», посягнувшими на стабильность и целостность страны.

Винтят и прессуют сегодня активистов, лидеров независимых профсоюзов, правозащитников.

Журналистов — тоже. Всего лишь потому, что они попытались транслировать неофициальную трактовку происходящего, старались задавать неудобные вопросы, пробовали предавать огласке иное мнение о событиях.

Власти Казахстана борются с журналистами эффективнее, чем с «террористами». Имена «террористов» неизвестны. Президент заявляет о «20 тысячах боевиков», а позже правительственные пропагандисты утверждают, что «иностранные агрессоры» даже выкрадывали тела своих соратников из моргов, чтобы остаться неузнанными.

Журналисты подобного делать не могут и скрываться не станут. Их имена — на виду. Журналисты в Казахстане искренни и беззащитны. Они сидят в СИЗО, потом выходят, сочиняют петиции, пишут свои статьи. Работают как могут. Но вокруг ничего не меняется.

Да и может ли измениться в одночасье? Когда примером Казахстану — Россия с ее тотальной цензурой и подавлением инакомыслия?

Поэтому впереди — долгая и трудная борьба. Журналистика в Казахстане изнасилована и унижена, ее продолжают притеснять и дискредитировать.

Но, может быть, таков истинный путь журналистики — жить, будучи побиваемой камнями.