Марина Алехина, главный редактор газеты «Хакасия»: «Сейчас, когда бумага столь дорога, а слово столь весомо, важно говорить правду»

Коллеги из регионов делятся опытом
ЖУРНАЛИСТ рассказывает о том, как работает газета «Хакасия». О том, какой контент публиковать региональному изданию, как сохранить хорошие отношения с партнерами в трудное время, и почему важно писать на национальных языках.
Газета «Хакасия» издается с 3 ноября 1930 года. Выходит три раза в неделю: по вторникам (840 экземпляров), четвергам (10 100 экземпляров) и пятницам (110 экземпляров). Объем – 4-32 полосы формата А3. Учредители: Правительство Республики Хакасия, Верховный Совет Республики Хакасия. Сайт: gazeta19.ru.
Марина Алехина, главный редактор газеты «Хакасия»
— Главным редактором газеты «Хакасия» я стала три года назад. И когда меня назначили на эту должность, на нашем счете не было ни копейки. Зато долг – 600 тысяч рублей. И коллектив, разделенный на кучки: одна за предыдущего главного редактора, другая – за нового, третья заняла выжидательную позицию.
Не успела я пройти «инкубационный» период, как началась пандемия. Было страшно. Что делать? Врачи, которых в Хакасии катастрофически не хватает, на контакт не шли. Им было не до газеты. Как не допустить паники у наших читателей, если она была у каждого из нас? Мы боялись, что, не дай бог, кто-нибудь заболеет в нашем коллективе. И такие случаи произошли, первый заболевший воспринимался как трагедия. Возможно, я поступала жестоко, но даже некоторых больных сотрудников заставляла работать на удаленке. Говорила «писать некому» и давала задание. Самое поразительное, что эти задания выполнялись. Сейчас люди признаются, что именно работа отвлекала их от ненужных мыслей. Перед нами стояла задача выжить, чтобы опубликовать новость, чтобы сделать материал, чтобы взять интервью. И, как оказалось, в удаленном формате редакция работать не очень хочет. Трудности сплотили коллектив, и все признаются: не хватает общения. Нас спасает чувство юмора. И когда я слышу смех в кабинетах и в коридоре, мне на душе становится спокойнее.
У нас хотят работать
Коллектив у нас в основном женский, мужчин можно по пальцам пересчитать. Творческий состав смешанный: половина журналистов – с крепким советским образованием (это костяк издания), другая – те, кому за 30 лет. Такая пропорция дает положительный результат: младшие прислушиваются к старшим, а старшие делятся с ними опытом и всячески их поддерживают.
В газете «Хакасия» хотят работать. Наше издание пользуется авторитетом и у коллег, и у читателей. Мы поддерживаем свой статус. И поэтому у нас с кадрами проблем нет. Это мы выбираем, кого брать, кого не брать.
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова готовит журналистов, но ребята к нам приходят зеленые. Я немного не удовлетворена качеством преподавания именно профильных предметов. И я всегда выступаю с критикой, когда к нам на практику приходят студенты после второго курса. У многих из них иллюзорное представление о профессии. Они не понимают, что у журналиста вообще нет времени для отдыха – он постоянно на работе.
Не шикуем и не бедствуем
Нам повезло в том отношении, что мы – республиканская газета, и у нас есть госзадание. То есть из бюджета Республики Хакасия нам выделяются деньги на типографские расходы и на заработную плату. Когда проводим конкурсы, часто обращаемся к тем предпринимателям, о которых писали, и просим быть спонсорами. Люди идут нам навстречу. Да, мы не шикуем, но и не бедствуем. И я не могу сказать, что республиканское правительство на нас давит. Когда я устраивалась на работу, на собеседовании как с председателем правительства Республики Хакасия, так и с председателем Верховного Совета Республики Хакасия, мне был задан вопрос о том, что главное в работе нашей газеты.
Реклама во время пандемии, конечно, у нас упала, и очень здорово. Сегодня мы выполняем 50% от плана. Но стараемся использовать все возможности, чтобы какую-то копеечку заработать. Иногда идем на уступки: уменьшаем стоимость рекламы. Главное для нас не столько заработать деньги, сколько не испортить отношения с нашими партнерами – с предпринимателями, предприятиями, организациями. Я считаю, в наше время нужно стоять плечом к плечу и поддерживать друг друга.
Подписная истина
Основным каналом распространения газеты «Хакасия» остается подписка. Как бы мы не любили почту, и как бы почта не любила нас – стоимость подписки в два-три раза выше каталожной цены. Увы, сделать мы ничего не можем. Поэтому помимо подписки на почте, любой желающий может подписаться и забирать газету непосредственно в редакции.
Кроме того, часть тиража мы возим на крупные предприятия, которые подписывают на газету своих сотрудников. Например, совсем недавно у нас открылось новое предприятие, руководство которого решило подписать на газету не только своих работников, но и жителей села, где базируется организация. В торговые точки тоже отвозим газету сами. Каждый четверг, когда выходит номер с телепрограммой, два водителя развозят целый день газету, можно сказать, по всей Хакасии (за исключением отдаленных районов – наша республика довольно большая).
Во время пандемии у нас упал тираж. Основной костяк наших читателей – это пенсионеры и люди, которым за 40. Они наиболее уязвимы для этой болезни, и многие из них, к сожалению, ее не перенесли. Мы ощутили это даже на уровне читательского спроса.
Что касается санкций, то пока мы их на себе не чувствуем. Даже у типографии, с которой сотрудничаем, нет проблем с бумагой.
Ответы на острые вопросы
Мы стараемся писать о самом важном и актуальном. Сейчас – это начало отопительного сезона, ЖКХ, тарифы. Подготовка к школе уже пройдена, и поэтому на первый план выходит такая проблема, как питание школьников. Спасибо нашим учредителям: они за то, чтобы мы поднимали острые темы. То есть нас по рукам в этом отношении никто не бьет.
Герои публикаций будут показывать газету «Хакасия» своим детям и внукам. Мы оставляем след в семье об этом достойном человеке. И это бесценно. Более того, сегодня, перелистывая старые подшивки, находим героев публикаций прошлых лет, показываем, какими они стали 30, 40, 50 лет спустя и рассказываем, как сложилась их судьба.
Отрадно, что у нас наконец-то возобновилась обратная связь. Некоторое время назад люди перестали писать в газету «Хакасия», а сегодня начали снова. И мы решили, что будем не просто ставить письмо в газету, а сразу с ответом на него. Пусть на подготовку ответа потребуется время, но мы дадим его вместе с вопросом, а не тогда, когда люди уже забудут, о чем нас спрашивали.
Художники и археологи
Мы постоянно проводим конкурсы, благотворительные акции (например, собирали деньги на лечение детей с тяжелыми заболеваниями), мероприятия. К 90-летию газеты «Хакасия» мы выпустили книгу, поставили стелу возле редакции и посадили рябиновую аллею. И теперь очень часто, когда к нам приезжает знаменитый человек, он берет в руки лопату и сажает свою рябинку.
Совсем скоро возобновит работу наш пресс-центр, сейчас там заканчивается ремонт. В пресс-центре проходят и пресс-конференции на самые актуальные темы, и встречи с подрастающем поколением, и даже выставки художников. В нашей республике живет очень много талантливых художников, который с удовольствием у нас выставляются и дарят нам свои работы. Они украшают стены нашей редакции. И ко дню рождения газеты мы собираемся вывесить все картины в холле редакции, чтобы каждый, кто к нам приходит за газетами, мог полюбоваться этими потрясающими работами.
Мы присутствуем в Telegram, «Одноклассниках», «ВКонтакте» и «Яндекс.Дзене», а наш сайт – второй по посещаемости информационный ресурс в Республике Хакасия.
Мы будем обязательно продолжать готовить такие материалы, потому что, если не будет носителей хакасского языка, не будет и Республики Хакасия.
В этом году мы подписали соглашения о сотрудничестве с республиканским «Национальным архивом», с Хакасским национальным краеведческим музеем имени Л. Р. Кызласова, а также со старейшим музеем Красноярского края – с Минусинским региональным краеведческим музеем имени Н. М. Мартьянова. Нынешний год объявлен в Республике Хакасия Годом археологии. Российская археология началась именно в нашей республике: в 1722 году Даниил Готлиб Мессершмидт, который отправился сюда по указу Петра I, провел близ нынешнего села Абакано-Перевоз первые в России научные раскопки древнего кургана. В рамках серии статей на эту тему наши журналисты прошли по «Пути Мессершмидта» и подготовили очень интересный материал.
Так вот мы и работаем: копаемся в истории, фиксируем настоящее и смотрим с оптимизмом в будущее.