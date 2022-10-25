Марина Алехина, главный редактор газеты «Хакасия»: «Сейчас, когда бумага столь дорога, а слово столь весомо, важно говорить правду»

Марина Алехина, главный редактор газеты «Хакасия»

— Главным редактором газеты «Хакасия» я стала три года назад. И когда меня назначили на эту должность, на нашем счете не было ни копейки. Зато долг – 600 тысяч рублей. И коллектив, разделенный на кучки: одна за предыдущего главного редактора, другая – за нового, третья заняла выжидательную позицию.

Не успела я пройти «инкубационный» период, как началась пандемия. Было страшно. Что делать? Врачи, которых в Хакасии катастрофически не хватает, на контакт не шли. Им было не до газеты. Как не допустить паники у наших читателей, если она была у каждого из нас? Мы боялись, что, не дай бог, кто-нибудь заболеет в нашем коллективе. И такие случаи произошли, первый заболевший воспринимался как трагедия. Возможно, я поступала жестоко, но даже некоторых больных сотрудников заставляла работать на удаленке. Говорила «писать некому» и давала задание. Самое поразительное, что эти задания выполнялись. Сейчас люди признаются, что именно работа отвлекала их от ненужных мыслей. Перед нами стояла задача выжить, чтобы опубликовать новость, чтобы сделать материал, чтобы взять интервью. И, как оказалось, в удаленном формате редакция работать не очень хочет. Трудности сплотили коллектив, и все признаются: не хватает общения. Нас спасает чувство юмора. И когда я слышу смех в кабинетах и в коридоре, мне на душе становится спокойнее.

У нас хотят работать

Коллектив у нас в основном женский, мужчин можно по пальцам пересчитать. Творческий состав смешанный: половина журналистов – с крепким советским образованием (это костяк издания), другая – те, кому за 30 лет. Такая пропорция дает положительный результат: младшие прислушиваются к старшим, а старшие делятся с ними опытом и всячески их поддерживают.

В газете «Хакасия» хотят работать. Наше издание пользуется авторитетом и у коллег, и у читателей. Мы поддерживаем свой статус. И поэтому у нас с кадрами проблем нет. Это мы выбираем, кого брать, кого не брать.

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова готовит журналистов, но ребята к нам приходят зеленые. Я немного не удовлетворена качеством преподавания именно профильных предметов. И я всегда выступаю с критикой, когда к нам на практику приходят студенты после второго курса. У многих из них иллюзорное представление о профессии. Они не понимают, что у журналиста вообще нет времени для отдыха – он постоянно на работе.