Где взять тех, кто спасет мир?

Большое интервью с Игорем Харичевым
«Свобода слова нужна тем, кто ценит свободу». Игорь Харичев — писатель, генеральный директор журнала «Знание — сила» — о развитии профессии, новой книге и смысле просвещения.
О книге
— В издательстве «Время» вышел ваш роман «Прошлое в наказание», основанный на реальных событиях, точнее — на основных политических сюжетах жизни нашей страны за последние три десятилетия. Герой, активный участник многих событий — это вы?
— Нет, главный герой — это не я. У него другая жизненная траектория. Но в 90-х, особенно в их первой половине, эта траектория довольно близка к моей. Странно было бы, пытаясь рассказать о жизни страны, не воспользоваться собственным опытом участия в знаковых событиях тех лет: массовых акциях движения «Демократическая Россия», сотрясавших коммунистический режим; защите Белого дома 19-21 августа 1991 года; бурных усилиях по нейтрализации КПСС, предпринятых в первые дни после пьянящей победы (как оказалось, отнюдь не окончательной и бесповоротной); работе в администрации президента Ельцина и тех неожиданных делах, которыми приходилось тогда заниматься; драматичных днях начала октября 1993-го, когда вновь решалась судьба страны; не менее драматичных президентских выборах 1996-го. В любом случае, герой тесно связан с персонажами, прототипов которых рядом со мной не существует, и его личная жизнь не походит на мою. Но главное, пожалуй, в другом — перипетии судьбы главного героя выстроены исходя из главной идеи романа, а моя судьба складывалась из неизвестных мне соображений и того, что позволяла совесть.
Если говорить о главной идее романа — хотелось разобраться, почему мы из августа 91-го попали в 2014-й? Дальше не было смысла продолжать, и так роман получился слишком большой. А современному человеку, перегруженному делами и информацией, трудно читать длинные произведения.
— Один из самых больных вопросов современности — почему в России не сложилось демократическое общество, в чем ошиблись романтики перестройки. Книга довольно безжалостна к ним. В чем самая большая ошибка, на ваш взгляд?
— Демократическое общество — не то, что можно учредить указом или высоким распоряжением. Это определенный стиль жизни и стиль мышления подавляющей части общества. А они формируются в течение длительного времени при наличии благоприятных условий.
Еще одна особенность — отсутствие уважения к человеческой личности, которое тянет за собой отсутствие самоуважения. На самом деле, это очень серьезный фактор. Менталитет определяется культурой. Речь вовсе не о народных песнях и танцах, речь о культуре в широком понимании этого феномена. У нас не было и нет политической и правовой культуры, у нас проблемы с культурой самоорганизации, сочетания личного и коллективного, достижительства и т.д. Культура крайне консервативна. Она может меняться, но очень медленно. Для этого необходимы широкое просветительство и новые практики. Нашу власть вполне устраивает нынешнее состояние общества — оно дезинтегрировано и не способно к организованной защите своих интересов, да оно и не артикулирует эти интересы. Не случайно широкое просветительство в сфере культуры не ведется, а новые практики (например, электронное голосование online) не содействуют возникновению чувства ответственности за себя, за свой дом, район, город, страну, за тот выбор, который был сделан в ходе последних голосований.
Ошибка реформаторов начала 90-х была в том, что они сосредоточились на экономических реформах, не уделяя внимания обществу, полагая, что новые экономические механизмы сами вытянут экономику, фактически без участия общества. Но экономика не работает в безвоздушном пространстве, она — часть жизни общества. Не случайно, например, инфляцию можно взметнуть вбросом ложной информации. Общество надо было готовить к жизни в рыночной экономике, потому что эффективнее всего она работает в связке с демократическими институтами — независимым судом, реально действующим разделением ветвей власти, честными выборами, свободными СМИ и гражданами, которые умеют защищать свои права.
— Журналистика, СМИ, пиар, занимающий все большее место в политической жизни — об этом в романе сказано немало. Ваша оценка роли журналистики в том, что происходило со страной? Почему, в конце концов, у нас не состоялась свобода слова?
— Значительное время российские СМИ выполняли свою роль, давая информацию. Разную. В 90-е свобода слова была. Она постепенно начала скукоживаться с началом XXI века. Но даже в начале нынешнего года в некоторых объемах она существовала. Те, кого принято называть либеральной частью общества, смотрели телеканал «Дождь»*, слушали «Эхо Москвы», читали «Новую газету». В регионах были свои СМИ, дававшие честную информацию. Все это исчезло с началом известных событий. Общение со СМИ перешло в интернет, но и тут власть начала ставить препоны, закрывая последовательно те или иные возможности.
К сожалению, у значительной части населения это не вызывает ни возмущения, ни даже сожаления. Им хватает того специфического продукта, который они получают от официальных СМИ, прежде всего федеральных телеканалов. Наверно, так им спокойнее жить. Недавние данные о некотором снижении популярности федеральных каналов и увеличении числа тех, кто смотрит развлекательные каналы, говорит скорее всего о том, что люди устали от пропаганды. К теме свободы слова это не имеет отношения.
Свобода слова нужна тем, кто ценит свободу. А это опять разговор о тех, кто умеет и не боится нести ответственность за себя, кто готов брать свою долю ответственности за страну.
— Тридцать лет новейшей истории — время, которое не все хотят вспоминать и тем более анализировать. Что нам дает внимательный взгляд на недавнее прошлое? Есть ли шанс научиться на собственных ошибках?
— На своих ошибках необходимо учиться. Потому что никто не застрахован от ошибок, но от их повторения страховкой является их признание и доскональное выявление причин совершения ошибки. К сожалению, с подобной учебой у нас плохо. Скажем, одной из причин многих неудач в политике были непомерные амбиции политических деятелей (мне не хочется называть конкретные фамилии, я о проблеме в целом). С начала 90-х, когда создавалась уйма партий, и по недавнюю пору наши политики считали, что верно старое правило: лучше быть первым на деревне, чем вторым в городе. Но в политике это правило не действует, потому что маленькая партия, которая не может провести своих представителей даже в региональные депутаты, бесполезна. Поэтому разумнее соглашаться на третье, четвертое, пятое место в крупной партии, но быть в политике, если ты считаешь это делом твоей жизни. Увы, нынешний политический пейзаж уныл, думские партии мало отличаются друг от друга, и по-настоящему оппозиционных среди них нет. Это тоже вопрос политической культуры. И вряд ли ситуация в ближайшие годы изменится.
О журнале
— Как сегодня живет сегодня журнал «Знание — сила»? Его место в океане информации, в том числе цифровой? В массиве научных и популяризаторских изданий? Аудитория, сотрудники, авторы?
— Журнал «Знание — сила» живет трудно. Впрочем, как и другие старые научно-популярные журналы, да и литературные — тоже. Население беднеет, подписка падает. Проблемы с розницей: ряд киосковых сетей, с которыми мы работали, закрылся, а те, которые остались, просят за выкладку на витрине сумму, явно превосходящую ту, которую можно получить за продажу журнала в отдельном киоске. Без выкладки работать с киосками бесполезно — мало кто спросит журнал, которого не видно на витрине. В итоге тираж теперь небольшой, что не дает возможности платить нормальную заработную плату. Мы стараемся получить какие-то гранты, предлагая разные социально ориентированные проекты, но это удается далеко не всегда.
Между тем, я считаю, что наш журнал достоин того, чтобы продолжать существование. Дело в том, что у нас проблемные статьи, которые мы печатаем в первой половине каждого номера, нам пишут ученые по теме своих исследований, что гарантирует качество статей и новизну содержащихся в них сведений. Если ученый занят, мы берем у него интервью. В любом случае, редактор должен разбираться в тематике статьи или разговора под запись. Поэтому у нас нет журналистов по образованию — редакторы имеют то или иное научное образование. Должен отметить, что ученые — и те, которые давно сотрудничают с нами, и те, к которым мы обратились впервые, — редко отказываются подготовить для нас материал. Хочется сказать им всем спасибо.
Наш журнал полезен учителям и школьникам старших классов, выбравших науку в качестве своей будущей профессии и готовящихся к поступлению в вузы. Содержащиеся в публикациях сведения не скоро попадут в учебники. При этом надо учесть, что наш журнал междисциплинарный, он рассказывает об открытиях и исследованиях как в естественных, так и гуманитарных науках (не случайно Мариэтта Омаровна Чудакова говорила, что каждый номер журнала — маленькая энциклопедия). Наш журнал должен быть интересен студентам и преподавателям, и просто любознательным людям.
Конечно, интернет переполнен разной информацией, в том числе и научно-популярной. Но там много недостоверной информации или перепевов давно известного. Нашим публикациям можно доверять на 100%.
Важно и то, что мы много рассказываем об отечественных исследованиях или даем комментарии российских ученых к результатам исследований, проведенных иностранными учеными. Мы пропагандируем отечественную науку. В последние лет тридцать-тридцать пять наука стала основной движущей силой экономического развития.
Конечно, мы стараемся использовать новые возможности: журнал можно купить в электронной версии, у нас давно уже есть сайт, мы стараемся присутствовать в социальных сетях. Признаюсь, эту работу можно было бы вести интенсивнее. Нам просто не хватает сил. Нужны дополнительные сотрудники, которых не на что нанять.
— Как строится редакционная политика, какова миссия журнала сегодня?
— Мы стараемся реагировать на все самое интересное, что происходит как в отечественной, так и мировой науке, рассказываем о жизни выдающихся ученых, о судьбе и творчестве выдающихся деятелей искусства. Миссию журнала видим в том, чтобы просвещать, бороться с невежеством, с предрассудками, со лженаукой.
— Что вы назвали бы главной задачей интеллектуалов, журналистов, писателей сегодня? В России? В мире? Может ли «гуманитарный человек», как считает Светлана Алексиевич, спасти мир и указать путь к свету?
— Я полагаю, что журналисты, писатели в своих материалах, произведениях должны пытаться ответить на какие-то важные вопросы нашей жизни. Или, по крайней мере, ставить важные вопросы. Конечно, и литература, и журналистика могут развлекать. Но они должны и учить. Ни в коем случае не поучать. Учить, побуждая думать, анализировать, искать собственные ответы.
Я — физик по образованию со специализацией по астрофизике. Представитель естественных наук. Размышляю об устройстве Вселенной, о свойствах микромира. О точных законах, которым все подчиняется. Казалось бы, на гуманитариев должен смотреть свысока. Но я давно пришел к пониманию важности гуманитарных знаний. И рад, что после занятий политикой пришел в междисциплинарный журнал, где половина каждого номера посвящена истории, литературоведению, искусствоведению, культурологии, психологии.
«Гуманитарный человек», на мой взгляд, может иметь разное образование, но его систему ценностей отличают, прежде всего, уважение к человеческой личности и понимание ценности человеческой жизни. Такой человек неизбежно наделен толерантностью и пониманием, что идти на компромисс — вовсе не значит проявлять слабость. Предназначение — выстраивать связи, а не рушить их. Так что я согласен со Светланой Алексиевич — только такие люди могут спасти мир. Проблема в том, как обеспечить достаточное число таких людей среди живущих на Земле? Чтобы они в конце концов спасли мир.
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