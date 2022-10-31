Где взять тех, кто спасет мир?

«Свобода слова нужна тем, кто ценит свободу». Игорь Харичев — писатель, генеральный директор журнала «Знание — сила» — о развитии профессии, новой книге и смысле просвещения.

О книге

— В издательстве «Время» вышел ваш роман «Прошлое в наказание», основанный на реальных событиях, точнее — на основных политических сюжетах жизни нашей страны за последние три десятилетия. Герой, активный участник многих событий — это вы?

— Нет, главный герой — это не я. У него другая жизненная траектория. Но в 90-х, особенно в их первой половине, эта траектория довольно близка к моей. Странно было бы, пытаясь рассказать о жизни страны, не воспользоваться собственным опытом участия в знаковых событиях тех лет: массовых акциях движения «Демократическая Россия», сотрясавших коммунистический режим; защите Белого дома 19-21 августа 1991 года; бурных усилиях по нейтрализации КПСС, предпринятых в первые дни после пьянящей победы (как оказалось, отнюдь не окончательной и бесповоротной); работе в администрации президента Ельцина и тех неожиданных делах, которыми приходилось тогда заниматься; драматичных днях начала октября 1993-го, когда вновь решалась судьба страны; не менее драматичных президентских выборах 1996-го. В любом случае, герой тесно связан с персонажами, прототипов которых рядом со мной не существует, и его личная жизнь не походит на мою. Но главное, пожалуй, в другом — перипетии судьбы главного героя выстроены исходя из главной идеи романа, а моя судьба складывалась из неизвестных мне соображений и того, что позволяла совесть.

Если говорить о главной идее романа — хотелось разобраться, почему мы из августа 91-го попали в 2014-й? Дальше не было смысла продолжать, и так роман получился слишком большой. А современному человеку, перегруженному делами и информацией, трудно читать длинные произведения.

— Один из самых больных вопросов современности — почему в России не сложилось демократическое общество, в чем ошиблись романтики перестройки. Книга довольно безжалостна к ним. В чем самая большая ошибка, на ваш взгляд?

— Демократическое общество — не то, что можно учредить указом или высоким распоряжением. Это определенный стиль жизни и стиль мышления подавляющей части общества. А они формируются в течение длительного времени при наличии благоприятных условий.