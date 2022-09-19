Василий Корельский: о знаменитых учениках, принципе «100+1» и жестком преподавании

Василий Корельский — российский журналист и медиатренер, член Союза журналистов, наставник Елены Летучей и многих других известных личностей, эксперт Европейской академии медиа. ЖУРНАЛИСТ поговорил с Василием о будущем поколении тележурналистов, знаменитых учениках и об эффективных способах преподавания.

— Вы даете мастер-классы, вас приглашают в институты. Почему преподавание привлекло ваше внимание?

— Я преподаю, чтобы было как можно больше профессиональных тележурналистов. Ведь они как врачи, могут или вылечить, или навредить. Только словом! Поэтому в наших рядах должны быть профессионалы, которые знают цену слова, уважают и берегут русский язык. Лет двадцать назад я пошел преподавать телевизионную журналистику, риторику, публичные коммуникации. Журналистика и преподавание — это коммуникация, взаимодействие с людьми «face to face».

На мой взгляд, преподавание — лучший способ передачи знаний. Особенно в режиме живого общения. Человека нужно видеть, воспринимать, изучать реальные кейсы. Например, работа в кадре сама по себе предполагает взаимодействие со зрителем через экран, а вот научить этому можно, только когда тренер рядом, когда он сам покажет, как, куда, зачем и почему. Ни одна книга, ни один онлайн-курс не передаст то живое общение, которое так важно в телевизионном образовании.

— Какие методы вы используете при обучении телерадиоведущих?

— Считаю, что универсальных методов быть не может. И не должно. Можно иметь программу, где расписаны темы занятий.

Научиться говорить должен каждый, у кого есть в жизни цели. Я даю персональные уроки тем, кто хочет или планирует выходить на большую аудиторию, давать красивые, яркие интервью в телевизионном эфире, вести свои страницы в социальных сетях с акцентом на видео. Это могут быть и бизнесмены, и депутаты, и артисты, и учителя. К каждому надо найти подход, найти истинную причину, почему у него не получается так, как должно быть. Практика на занятиях подстроена под конкретного человека.