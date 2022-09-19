Василий Корельский: о знаменитых учениках, принципе «100+1» и жестком преподавании

Интервью с преподавателем и медиатренером
Василий Корельский — российский журналист и медиатренер, член Союза журналистов, наставник Елены Летучей и многих других известных личностей, эксперт Европейской академии медиа. ЖУРНАЛИСТ поговорил с Василием о будущем поколении тележурналистов, знаменитых учениках и об эффективных способах преподавания.
— Вы даете мастер-классы, вас приглашают в институты. Почему преподавание привлекло ваше внимание?
— Я преподаю, чтобы было как можно больше профессиональных тележурналистов. Ведь они как врачи, могут или вылечить, или навредить. Только словом! Поэтому в наших рядах должны быть профессионалы, которые знают цену слова, уважают и берегут русский язык. Лет двадцать назад я пошел преподавать телевизионную журналистику, риторику, публичные коммуникации. Журналистика и преподавание — это коммуникация, взаимодействие с людьми «face to face».
На мой взгляд, преподавание — лучший способ передачи знаний. Особенно в режиме живого общения. Человека нужно видеть, воспринимать, изучать реальные кейсы. Например, работа в кадре сама по себе предполагает взаимодействие со зрителем через экран, а вот научить этому можно, только когда тренер рядом, когда он сам покажет, как, куда, зачем и почему. Ни одна книга, ни один онлайн-курс не передаст то живое общение, которое так важно в телевизионном образовании.
— Какие методы вы используете при обучении телерадиоведущих?
— Считаю, что универсальных методов быть не может. И не должно. Можно иметь программу, где расписаны темы занятий.
Научиться говорить должен каждый, у кого есть в жизни цели. Я даю персональные уроки тем, кто хочет или планирует выходить на большую аудиторию, давать красивые, яркие интервью в телевизионном эфире, вести свои страницы в социальных сетях с акцентом на видео. Это могут быть и бизнесмены, и депутаты, и артисты, и учителя. К каждому надо найти подход, найти истинную причину, почему у него не получается так, как должно быть. Практика на занятиях подстроена под конкретного человека.
— Было ли такое, что с первых минут вам удавалось распознать успешную в будущем медиаличность?
— Нет. На первой паре я могу лишь выделить три группы: аутсайдеры – они отсидят курс, но им особо это не надо; нейтральные слушатели – им интересно, они послушают, и, возможно, я вытащу кого-то в основную группу, в которой те, кто реально пришел за знаниями.
— Какой ученик для вас идеален? Чего недостает современным студентам?
— Идеальный ученик любознателен. Он постоянно задает вопросы себе и обществу: «Зачем? Почему?». Ему всегда мало, он постоянно хочет развиваться. Я получаю колоссальное удовольствие, когда вижу динамику студентов.
Недостает современным студентам трудолюбия, усидчивости, начитанности, насмотренности. Когда человек много видел, много читал, много анализировал, у него совершенно другие «планки», стремления и ожидания. Я всегда стараюсь повлиять на своих учеников, чтобы им было интересно учиться, чтобы появился план и ресурсы для достижения целей. Лучше жить по принципу «100+1». На сто процентов справляться, и не забывать про «плюс один», так называемый туз в рукаве, который удивит всех вокруг и самих себя.
— Есть ли у вас какие-то принципы в преподавании, которые вы никогда не нарушите?
— Я за справедливость, за честный подход каждого человека к самому себе, за культуру общения. Если ты стремишься развиваться, готов выйти из зоны комфорта, то добро пожаловать. А если хочешь посидеть, чтобы тебя только поразвлекали, то лучше пойти в театр.
За мной закрепился имидж жесткого, принципиального и требовательного преподавателя. Может, поэтому такие результаты — успешные и яркие ученики. Говорят, что я отличаюсь своим «грубоватым нравом», поэтому нежные, хрупкие создания у меня обычно увядают. Я отношусь к преподавателям, которые вызывают человека на дуэль с самим собой. Если ученик хочет, но не получается, то мы вместе разберемся, почему так, и обязательно решим проблему. Когда есть мотивация, то всегда найдутся возможности.
— В чем секрет успеха ваших знаменитых учеников? Расскажите о них.
— Их успех в том, что они трудоголики. Например, Елена Летучая — одна из моих учениц, которая всего добилась благодаря своему трудолюбию. Уважаю Лену за смелость и искренность. В то время когда у нее все в жизни складывалось прекрасно, она задала себе вопрос: «А счастлива ли я в профессии и на работе, которая отнимает значительную часть времени?» Ответила «нет» и пошла учиться новому в школу телевидения. Лена решила пожертвовать успешной карьерой и с нуля начала учиться журналистике. Делать то, что ей нравится. Горжусь Леной, потому что она сделала шоу «Ревизорро» популярным, привлекла зрителей к теме соблюдения их прав.
Упомяну еще одного ученика. Георгий Аветисов — активный блогер. Он пока не так известен, как Летучая. Мы познакомились несколько лет назад на одном из мастер-классов. После этого были лекции, практические занятия. Сейчас Жора побеждает во многих конкурсах, стал финалистом в номинации «Лучший блогер среди студентов». У него есть цель, график жизни расписан. Уверен, страна о нем скоро узнает.
— Вы раньше занимались с детьми в школе «ЭКТВ Останкино». Скажите, отличается ли преподавание ребенку и взрослому?
— Конечно! Взрослые и дети — это разные аудитории, нужна разная подача материала, ведь восприятие различается. Кстати, с детьми я совершенно другой человек. Наши занятия проходят в виде игр, конкурсов и соревнований. Детям нужно двигаться, они эмоциональнее взрослых. Когда я рядом с ними, то и сам превращаюсь в ребенка.