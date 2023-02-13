Восточные танцы

L'Orient-Le Jour — ведущая франкоязычная газета Ливана. Издание успешно провело цифровую трансформацию и планирует расширять бизнес. Последние восемь лет работает, опираясь на два главных принципа: повышение качества журналистики и ее монетизация в интернете.

Мишель Хелу, исполнительный директор L'Orient-Le Jour

В Ливане нет абсолютно никакого способа поддерживать печатную бизнес-модель. Мы задыхаемся от стоимости импорта бумаги. Это чрезвычайно сложная ситуация. Успешно развиваются, как правило, издания, находящиеся под иностранным влиянием. Раньше было наоборот: пятьдесят лет назад весь арабский регион читал ливанские газеты.

Если мы посмотрим на медиаландшафт в Ливане (да и на Ближнем Востоке в целом), то увидим два основных типа изданий. Первый — это традиционные СМИ, газеты, которые раньше были независимыми, но развалились из-за того, что были очень ослаблены экономической ситуацией и не смогли найти оптимальную бизнес-модель. Второй — СМИ, которые политически контролируются, они гораздо могущественнее и прочнее в финансовом отношении. И это прискорбно, потому что некоторые из них занимаются действительно качественной журналистикой. К этим медиа относятся и медиагиганты, которые в основном финансируются странами Персидского залива, и у которых есть свои очень четкие политические цели.

Мы пытаемся быть одновременно финансово устойчивыми и независимыми. Мы не получаем никакого финансирования из-за рубежа, и у нас нет связей с какой-либо политической партией в Ливане. И это отражается на нашей редакционной политике.

На нескольких языках

Как нам удалось справиться с финансовыми трудностями, с которыми столкнулись независимые издания в нашей стране? Во-первых, наша цель состояла в том, чтобы найти подходящую бизнес-модель как франкоязычному СМИ и перейти от классического печатного издания к мультиформатному, учитывая, что у нас уже есть сильные позиции на рынке. Все это сулило не просто серьезные изменения в бизнес-модели, а настоящую цифровую революцию. Кроме того, наша читательская аудитория сильно изменилась и расширилась за рубежом: теперь мы являемся ливанской газетой и газетой ливанской диаспоры на Ближнем Востоке.