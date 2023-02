Восточные танцы

Зависимость от читателя

Наша бизнес-модель довольно проста и понятна. Как и большинство газет, мы привыкли полагаться на два столпа — контент и рекламу. Мы видели, что и с тем, и с другим дела обстоят все хуже и хуже. Продажи в газетных киосках и подписка снижаются в течение последних 20 лет. Рекламы было очень много до 2012-2013 годов, а затем ее объем резко сократился.

В 2014 году мы поняли, что таким образом не сможем быть устойчивыми, поэтому мы следили за тем, что делали Financial Times, The New York Times или Le Monde, которые монетизировали свой онлайн-контент не только с помощью рекламы (потому что рекламы было уже недостаточно для обеспечения работы редакции), но и с помощью получения доходов от читателей, подписок в том числе.

Введенный в 2014 году пэйвол был первым позитивным шагом. Но только в 2016-2017 годах мы окончательно доработали нашу цифровую маркетинг-стратегию и подписную модель. С тех пор мы сформировали надлежащую маркетинговую команду, основательно проработали все аспекты монетизации (предложения, интерфейс, платежи, алгоритмы удержания и т. д.). Мы также следим, чтобы редакция плотно взаимодействовала с отделом маркетинга и четко понимала, что означает модель подписки для их работы.

Мы добились серьезного роста. Определяющим стал 2020 год, когда на подписки стало приходиться более 50% нашего дохода. По сравнению с почти нулевым показателем в 2014 году это радикальное изменение.

Почему это произошло? Прежде всего, такая бизнес-модель лучше соответствует нашим ценностям и целям, чем реклама или другие источники финансирования, гранты или что-то еще. Это позволяет нам зависеть только от наших читателей, а не от рекламодателей или корпораций, не от иностранных спонсоров или политиков, и помогает нам действительно достичь независимости. Это также заставляет нас сосредоточиться на качестве нашей журналистики.