Галина Лазутина: «Было профессиональное братство! Ну, может, содружество»

ЖУРНАЛИСТ поговорил с Галиной Лазутиной — доцентом факультета журналистики МГУ. Галина Викторовна поделилась воспоминаниями о советской журналистике, рассказала о своем новом учебнике и объяснила важность этического стандарта в профессии.

— Только что вышел ваш (в соавторстве с Ириной Денисовой) новый учебник для факультетов журналистики — «Профессиональная этика журналиста». Точнее, пятое издание одноименного учебника. Что для вас самое основное в новом издании?

— Самое основное?.. Ну, пожалуй, то, что в новом издании книги мы анализируем довольно много совсем свежих материалов. Так я называю не только новые факты, но и новые документы, мысли, которые вызывает сегодняшний день. Для меня все это было непростой задачей. Первое издание вышло двадцать с лишним лет назад. С тех пор много воды утекло! А при тех темпах, какими меняется жизнь сегодня, становится стремительной и трансформация общественного сознания. Студент самого начала XXI века и студент сегодняшний — совсем разные люди.

Учебник для высшей школы, да еще по такой дисциплине, как профессиональная этика журналиста, затрагивающая отношения и душу людей, может выполнить свою роль только в одном случае: если разговор в нем идет о том, что волнует молодого человека, заставляет его думать, приносит новую информацию, но в то же время не создает барьеров для понимания тех или иных жизненных обстоятельств.

Вот в таких барьерах я и видела основную проблему, когда приступала к работе над пятым изданием. Как не потерять взаимопонимания с читателем книги, если между нами — значительный возрастной разрыв? Угнаться за молодыми с их технической вооруженностью, со свободной ориентацией в нашем цифровом мире — забота не из легких. И тогда мне пришло в голову пригласить для работы над книгой более молодого соавтора — человека опытного, но еще не расставшегося с молодежной средой. Решила предложить сотрудничество доценту Ирине Николаевне Денисовой. Ей эта идея показалась интересной. Свежим взглядом прошлись по концепции — авторскому представлению о назначении и структуре морали, об особенностях профессиональной морали, о том, какую роль она играет в жизни журналистов. Внесли уточнения в характеристику морального регулирования. Расставили новые акценты, стали подбирать современный фактический материал… Книга заметно обновилась.

— На факультете журналистики МГУ, как и в других университетах, существует предмет — «профессиональная этика журналиста». Ваш учебник ориентирован на его программу? Что входит в этот курс? Как его воспринимают студенты сегодня?

— Да, пятое издание книги учитывает тенденции, отразившиеся в учебных программах дисциплины, оно соответствует им. Курс должен помочь студентам освоить все необходимые компетенции, на которые нацелена программа, — все, что выпускник нашего факультета должен знать и уметь, какими навыками обязан владеть. Образование строится на сочетании теоретической подготовки (презентация лекционного материала, разбор конкретных случаев, ответы на вопросы) и подготовки практической (закрепление теоретического материала на примерах реальных жизненных ситуаций, выполнение практических заданий).