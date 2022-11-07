Галина Лазутина: «Было профессиональное братство! Ну, может, содружество»

О прошлом, настоящем и будущем профессии
ЖУРНАЛИСТ поговорил с Галиной Лазутиной — доцентом факультета журналистики МГУ. Галина Викторовна поделилась воспоминаниями о советской журналистике, рассказала о своем новом учебнике и объяснила важность этического стандарта в профессии.
— Только что вышел ваш (в соавторстве с Ириной Денисовой) новый учебник для факультетов журналистики — «Профессиональная этика журналиста». Точнее, пятое издание одноименного учебника. Что для вас самое основное в новом издании?
— Самое основное?.. Ну, пожалуй, то, что в новом издании книги мы анализируем довольно много совсем свежих материалов. Так я называю не только новые факты, но и новые документы, мысли, которые вызывает сегодняшний день. Для меня все это было непростой задачей. Первое издание вышло двадцать с лишним лет назад. С тех пор много воды утекло! А при тех темпах, какими меняется жизнь сегодня, становится стремительной и трансформация общественного сознания. Студент самого начала XXI века и студент сегодняшний — совсем разные люди.
Учебник для высшей школы, да еще по такой дисциплине, как профессиональная этика журналиста, затрагивающая отношения и душу людей, может выполнить свою роль только в одном случае: если разговор в нем идет о том, что волнует молодого человека, заставляет его думать, приносит новую информацию, но в то же время не создает барьеров для понимания тех или иных жизненных обстоятельств.
Вот в таких барьерах я и видела основную проблему, когда приступала к работе над пятым изданием. Как не потерять взаимопонимания с читателем книги, если между нами — значительный возрастной разрыв? Угнаться за молодыми с их технической вооруженностью, со свободной ориентацией в нашем цифровом мире — забота не из легких. И тогда мне пришло в голову пригласить для работы над книгой более молодого соавтора — человека опытного, но еще не расставшегося с молодежной средой. Решила предложить сотрудничество доценту Ирине Николаевне Денисовой. Ей эта идея показалась интересной. Свежим взглядом прошлись по концепции — авторскому представлению о назначении и структуре морали, об особенностях профессиональной морали, о том, какую роль она играет в жизни журналистов. Внесли уточнения в характеристику морального регулирования. Расставили новые акценты, стали подбирать современный фактический материал… Книга заметно обновилась.
— На факультете журналистики МГУ, как и в других университетах, существует предмет — «профессиональная этика журналиста». Ваш учебник ориентирован на его программу? Что входит в этот курс? Как его воспринимают студенты сегодня?
— Да, пятое издание книги учитывает тенденции, отразившиеся в учебных программах дисциплины, оно соответствует им. Курс должен помочь студентам освоить все необходимые компетенции, на которые нацелена программа, — все, что выпускник нашего факультета должен знать и уметь, какими навыками обязан владеть. Образование строится на сочетании теоретической подготовки (презентация лекционного материала, разбор конкретных случаев, ответы на вопросы) и подготовки практической (закрепление теоретического материала на примерах реальных жизненных ситуаций, выполнение практических заданий).
А вот о том, как они воспринимают занятия, у меня, к сожалению, непосредственных впечатлений нет: возраст отодвинул меня от активной работы в аудитории. Но коллеги говорят, что студенты эту дисциплину любят, считают ее важной и увлекательной.
— Названия глав в учебнике как на подбор полемичны: «Профессиональная позиция? Зачем она, раз у журналиста есть хозяин?», «Найти на писак управу могла только КПСС!» и т. д. А в тексте много примеров не только из недавних времен, но даже из далекого прошлого. Это сделано специально? Молодым иногда кажется, что до них никакой журналистики вообще не было!
— Понимаете, тут причины разные… Полемичность в названиях глав — да, это специально. Убеждена, что человек более всего открыт знанию, когда оно ему практически необходимо. Мне хотелось заголовками подчеркнуть эту практическую необходимость, как бы персонифицировать проблему, которая в главе ставится, и тем самым включить читателя в ее обсуждение.
А вот факты из разных времен — нет, тут никакого намерения не было. Так получилось: просто жаль отказаться от «говорящих примеров», которыми многое можно объяснить в любые времена. И все-таки… Вы правы, молодые часто видят жизнь прерывно — только в том ареале, которым представлен их сегодняшний день. Так что совсем неплохо, если они будут учиться переступать через эту границу, ощущать масштаб времени и реальную протяженность жизни!
— Типичный сюжет, о котором часто рассказывают выпускники: в редакции им велят напрочь забыть все, чему учили на факультете. Как быть?
— Думаю, что сегодня это уже не актуально. Прошло то время, когда в сфере журналистики преобладала теоретическая подготовка. Посмотрите, какие сейчас медиацентры на факультетах, какой контент они выпускают! Организация обучения существенно изменилась. Профессиональная этика журналиста, например, раньше преподавалась в течение одного семестра и только в формате лекций. А сегодня эта дисциплина рассчитана на несколько семестров, включает и лекции, и семинары, и практикум. Другое дело, что «незнайки» могут обнаружиться и в такой ситуации. Но это уже их личный прокол, не более.
— А можно ли вообще научить этике? Этике журналиста?
— А если я скажу, что нельзя?.. Разве тогда Минвуз примет решение освободить университеты от дисциплины «Профессиональная этика журналиста»?
Тут, подчеркну я, может быть только один ответ: никакому делу научить нельзя, если человек сам не будет учиться. Забота университетов, институтов, колледжей состоит в том, чтобы хорошо организовать процесс освоения избранного людьми дела, создать условия для того, чтобы студенты смогли им овладеть.
— В пятом издании учебника довольно большой раздел посвящен проблемам саморегулирования СМИ и, в частности, работе Общественной коллегии по жалобам на прессу. Знаю, что вы давно участвуете в жизни профессионального сообщества. Были членом Большого жюри, сейчас — член Экспертно-консультационного совета Общественной коллегии. Поэтому мне хочется задать вам несколько вопросов, связанных непосредственно с сегодняшней жизнью нашего журналистского братства. Не возражаете?
— Даже рада на них ответить. Раскололось наше журналистское братство в последние годы, распалось. С декабря 1958 года вхожу я в Союз журналистов и точно помню периоды, когда мы чувствовали наше профессиональное единство. Несмотря на пресс цензуры, несмотря на догматы идеологии коммунистов. Было профессиональное братство, было! Ну, может, не братство — содружество. Мы, как могли, пытались противостоять злу, несправедливости, непорядочности.
— Это вы, наверное, про период оттепели вспоминаете? Но хорошо бы все-таки в нашей беседе вернуться к сегодняшнему дню. Как вы видите перспективы Общественной коллегии по жалобам на прессу, если учесть, что ее юрисдикцию, ее решения признают далеко не все руководители СМИ, в том числе — те, кто подвергается критике? Что скажете о разработке медиастандарта? Какие новые тенденции в журналистике кажутся вам наиболее жизнеспособными?
— Да, извините меня за «лирические отступления». Постараюсь говорить коротко и по делу. Общественная коллегия по жалобам на прессу — независимый институт гражданского общества России, созданный в 2005 году и накопивший за истекшее время ценный опыт саморегулирования и сорегулирования сферы массовой информации. Коллегия представляет собой классическую модель совета по прессе. Несмотря на то, что юрисдикцию ее действительно признают не все СМИ, трудно переоценить ее влияние на нравственный климат страны. С самого начала своего существования Общественная коллегия сделала незыблемыми правилами работы уважение прав человека, утверждение свободы массовой информации, заботу о формировании профессиональной культуры честной журналистики. Поэтому характер деятельности коллегии стал для сферы массовой информации ориентиром достойного поведения. В немалой степени тому способствовала традиция ежегодных выпусков Настольной книги по медийному саморегулированию, в которых детально описывается и анализируется деятельность коллегии, ее решения и ее проблемы. Так что есть все основания полагать, что и далее Общественная коллегия будет оставаться центром поддержания достойного поведения граждан в массовом информационном пространстве. В этом я вижу ее основное назначение и ее успешные перспективы.
Что касается этического медиастандарта, скажу, что это документ особого назначения. Он был задуман и исполнен как инструмент, призванный облегчить Общественной коллегии по жалобам на прессу процедуру изучения информационных споров и выработки наиболее точного, наиболее объективного решения конфликтных ситуаций. И с этой точки зрения не имеет смысла говорить о реалистичности его положений. Они реалистичны настолько, насколько позволяют выявить обоснованность жалобы гражданина, обратившегося в Коллегию. Но тот факт, что к этому документу возник интерес у профессионального журналистского сообщества, заставляет думать, что на такой основе может работать и медиастандарт для профессиональных журналистов, если внести в его текст критерий реалистичности.
Ну, и насчет жизнеспособных тенденций в развитии журналистики скажу несколько слов. Тенденции, показывающие, что процесс поиска нового в журналистской деятельности активизировался, есть. Но вот насколько они жизнеспособны? Я не пророк, говорить с уверенностью не рискну. Однако один момент данного процесса мне представляется достаточно вероятным. Назвать его несомненным пока не готова, но вероятным — могу вполне.
Что из этого получится, покажут эмпирические исследования. Без них в ближайшем будущем не обойтись.
— В этом году факультет журналистики Московского университета празднует сразу две знаменательные даты — 75-летие журналистского образования в МГУ и 70 лет со дня основания факультета. Что бы вы хотели пожелать по этому случаю своему факультету, всем нашим журналистам?
— Желаю нашему факультету, его выпускникам, всем коллегам—журналистам оставаться центром свободной мысли для страны, свободной научной мысли. Будьте источником гуманистических идей, ярких творческих замыслов, добрых дел! Мира и здоровья вам, дорогие коллеги!