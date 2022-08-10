Евразийский медиафорум «МОСТ» приглашает авторов

Форум пройдет 27-28 сентября в Москве. Заявки принимаются до 31 августа.

Желающим стать участниками форума нужно прислать творческую работу на русском языке в любом формате — видеоролик, статья, эссе, журналистское расследование, рассказ и т.д. Магистральный сюжет работы должен быть посвящен диалогу культур, осмыслению аспектов евразийских межкультурных коммуникаций, единому гуманитарному пространству.

Творческая работа может быть как специально подготовлена для конкурса, так и быть ранее опубликованной. Также можно прислать ссылки на ваши социальные аккаунты и ваши/о вас публикации в СМИ.

Предлагаемые темы для работ:

1. Единство исторической судьбы народов Евразии;

2. Общее пространство культуры;

3. Евразийское культурное наследие (архитектура, искусство, литература, традиции, спорт, кулинария и т.д.);

4. Подлинные/мнимые герои Евразии;

5. Свободная тема, посвященная роли традиционных ценностей Евразии и их вкладу в мировое культурное пространство.

Авторы лучших работ будут приглашены на Евразийский медиафорум «МОСТ» 27-28 сентября в Москве. Трансфер и проживание за счет организаторов. Материалы будут опубликованы на сайте.

Работы принимаются по адресу: konkurs-forum@most.report

Узнать подробнее: https://mostmediaforum.ru/