«Чем больше, тем веселее»: как подкасты помогают нарастить аудиторию СМИ

В конце 2020 года южноафриканское англоязычное онлайн-издание News24 перешло на подписную модель. Она оказалась чрезвычайно успешной во многом потому, что редакция выпускает контент в разных форматах, в том числе подкасты.

Нокутула Маньяти, заместитель мультимедийного редактора News24

Нокутула Маньяти, заместитель мультимедийного редактора News24, говорит, что переход на модель подписки стал для издания настоящим прорывом: «Сейчас у нас более 50 000 подписчиков, и благодаря им мы смогли провести не только ряд громких журналистских расследований, но и чаще экспериментировать с разными типами контента».

Компания запустила свой первый подкаст в 2018 году. Программа представляла собой еженедельное обсуждение политических новостей продолжительностью от 20 до 40 минут: «Тогда мы добились определенного успеха, но поняли, что просто быть в тренде — недостаточно. Поскольку наша команда была слишком маленькой, мы не могли выпускать больше одного шоу в неделю и конкурировать с известными вещателями, способными выпускать обновления каждый час».

В News24 пересмотрели свой подход к производству подкастов и запустили еще одну программу под названием The Story, которая тоже выходила еженедельно и была посвящена самым важным новостям в целом, а не только политике. Ключевое отличие было в ее хронометраже. «Мы решили сделать этот подкаст коротким — всего 15 минут. И это сработало! — заявляет Маньяти. — Мы приглашали репортеров из нашей редакции, чтобы подробно обсудить самую важную историю недели. И слушатели очень полюбили эту программу».