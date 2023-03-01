Николай Пастухов: трактирщик, который стал главным издателем Российской Империи

Пастухов использовал вирусную рекламу, чтобы привлечь внимание к газете. Например, нанимал людей, которые разыгрывали сценки в пивных — местах, где отдыхала целевая аудитория «Листка». Актеры нарочито громко спрашивали, нет ли в заведении свежего номера газеты. А если получали ответ «нет», то демонстративно разворачивались и уходили. Еще одна уловка Пастухова — бумага, на которой печатались свежие выпуски. Она была не только тонкой и дешевой, но и годилась для самокруток — рабочий мог прочесть номер газеты и сделать из нее папироску.

Пастухов часто нанимал репортеров «из народа». Дружил с деревенскими и селянами и находил среди них самых способных — даже если они были малограмотными: «На что мне твоя грамотность. У меня на то корректора есть. Ольга Михайловна все поправит! Ты только пиши правду, соврешь — беда будет!».

На пике популярности «Листок» покупали ради «Советов и ответов» — рубрики, в которой под раздачу попадала московская буржуазия. Пастухов отправлял опытных репортеров на фабрики и предприятия, где могло бесчинствовать начальство. Журналисты узнавали, чем рабочих кормят, как им платят и в каких условиях содержат. По воспоминаниям Гиляровского, «в результате таких “Советов и ответов” часто незаконные штрафы прекращались, пища и жилище улучшались». Образованное купечество тайно покупало номера «Листка» через слуг, чтобы убедиться, что они не стали героями очередного выпуска.

Как «Московский листок» стал качественной прессой

К 1895 у «Листка» появилась собственная типография. Газета печаталась на дорогой плотной бумаге и входила в топ-3 по стоимости подписки в Москве. Как говорил сам Пастухов: «Пора переводить публику в следующий высший класс». Теперь газету покупала интеллигенция: в ней печатались передовые статьи профессоров и ученых, а также тексты собственных корреспондентов из европейских столиц.

Чтобы объединить две аудитории, интеллигенцию и рабочих, Пастухов использовал разные форматы. Для первых выходили объемные статьи в течение недели, а для вторых — приложения с иллюстрациями по выходным. Газета издавалась на больших листах, а затраты компенсировались большим количеством рекламы — для нее как раз появилось больше места.