PR застыл на распутье

Для нас Instagram* и Facebook* были не только важными коммуникационными инструментами, но и частью образовательного трека наших студентов. После введения ограничений мы, как и многие, потеряли часть активной аудитории. Кроме того, у нас появилась необходимость переработки огромного количества образовательных материалов, которые в считанные дни перестали быть актуальными. Чтобы оставаться с нашими студентами на связи, мы стараемся поддерживать их мотивацию. Образование — это всегда движение вперед, новые горизонты и жизнь. Учиться сейчас, возможно, еще важнее, чем раньше.

Делать прогнозы дальше двух дней трудно и бессмысленно. В целом всю PR-отрасль ждет коммуникационный кризис, потому что сейчас все стараются быть максимально аккуратными, обезопасить упоминание бренда и не делать поспешных шагов. В итоге информация, которую бренды и эксперты могли бы транслировать публично, становится менее доступной.

Пиарщику как никогда нужно быть гибким и адаптивным. Кажется, главное правило — быть уместным. По каким-то вопросам лучше промолчать, отложить публикацию, но главное — оставаться качественным источником информации. Сейчас внутренняя коммуникация может быть гораздо важнее, чем работа со СМИ. Стоит напомнить себе в очередной раз, что PR — это гораздо шире, чем публикации в профильных изданиях и бесконечные пресс-релизы.

Валерий Разгуляев, управляющий информацией компании «ВкусВилл»

Мы никогда не были привязаны к площадкам Meta*, хотя и отслеживали обращения покупателей и общались с ними там, где им было удобно. Сейчас сконцентрировали взаимодействие в Telegram, Вконтакте и в нашем приложении «ВкусВилл».

Наша компания ещё в прошлом году приняла решение, что не занимается политикой и не высказывается по темам, где мнение общества поляризовано. Во-первых, это никак не относится к сфере нашей деятельности. Во-вторых, мы совершенно не разбираемся и не хотим разбираться в политике. Наша главная задача — накормить людей. И как показала практика этих полутора месяцев, ничего сложного в отказе от обсуждения темы Украины у коммерческой компании нет.