Пять советов о том, как работать в PR, но остаться журналистом

Бытует мнение, что из журналистов получаются лучшие PR-менеджеры. Возможно это и так, но только благодаря богатому журналистскому опыту и желанию освоить новую профессию. ЖУРНАЛИСТ собрал несколько советов, которые помогут перейти из СМИ в пресс-службу.

Не одними пресс-релизами едины

Многие журналисты думают, что умение писать тексты — достаточный навык, чтобы работать в пресс-службе, но это заблуждение. Работа хорошего PR-специалиста заключается в продвижении образа компании в массы через разные текстовые материалы. Необходимо добиться правильного позиционирования объекта в обществе, а это повышение узнаваемости через хорошую рекламу, создание положительной репутации благодаря социальны сетям, формирование имиджа через корпоративные СМИ и решение кризисных ситуаций благодаря подготовленным комментариям руководства.

Необходимо использовать различные инструменты, форматы и жанры для широкого охвата аудитории, одними пресс-релизами тут не отделаешься.

Ольга Захарова, пресс-секретарь

— Эффективнее всего разделить продвижение на кампании по освещению крупных направлений деятельности, проектов или мероприятий. Определив выгодные для компании, организации и интересные для общества темы можно продумать серию разнообразных материалов, которые в течение определенного периода будут поддерживать интерес к вам. Выбор формата и жанра огромен, вес зависит от вашего желания: начать можно с интервью с представителем компании в корпоративном издании, а закончить постом или видео в аккаунте в соцсетях.

Журналисты — лучшие друзья

У любого журналиста найдется несколько десятков телефонов корреспондентов и редакторов разных редакций. И хотя при переходе из СМИ в пресс-службу любой человек для профессионального сообщества превращается из единомышленника в назойливого соседа с постоянными просьбами «информационно поддержать», коллег-журналистов нужно любить. Опытные PR-специалисты знают, что шанс получить публикацию от знакомого корреспондента в два раза выше, чем от незнакомого. Поэтому важно собрать пул лояльных журналистов, которые точно ответят на ваш звонок.

Екатерина Алексина, пресс-атташе

— Сотрудничество с журналистами может быть взаимовыгодным и важно помнить о том, что вы можете предложить коллегам за их помощь и поддержку. Например, от пресс-службы вы даете эксклюзивные материалы, цитаты ведущих спикеров и приглашаете в пресс-туры, а вам обеспечивают регулярную информационную повестку.