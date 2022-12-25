Пять советов о том, как работать в PR, но остаться журналистом

Как начать работать в пресс-службе
Бытует мнение, что из журналистов получаются лучшие PR-менеджеры. Возможно это и так, но только благодаря богатому журналистскому опыту и желанию освоить новую профессию. ЖУРНАЛИСТ собрал несколько советов, которые помогут перейти из СМИ в пресс-службу.
Не одними пресс-релизами едины
Многие журналисты думают, что умение писать тексты — достаточный навык, чтобы работать в пресс-службе, но это заблуждение. Работа хорошего PR-специалиста заключается в продвижении образа компании в массы через разные текстовые материалы. Необходимо добиться правильного позиционирования объекта в обществе, а это повышение узнаваемости через хорошую рекламу, создание положительной репутации благодаря социальны сетям, формирование имиджа через корпоративные СМИ и решение кризисных ситуаций благодаря подготовленным комментариям руководства.
Необходимо использовать различные инструменты, форматы и жанры для широкого охвата аудитории, одними пресс-релизами тут не отделаешься.
Ольга Захарова, пресс-секретарь
— Эффективнее всего разделить продвижение на кампании по освещению крупных направлений деятельности, проектов или мероприятий. Определив выгодные для компании, организации и интересные для общества темы можно продумать серию разнообразных материалов, которые в течение определенного периода будут поддерживать интерес к вам. Выбор формата и жанра огромен, вес зависит от вашего желания: начать можно с интервью с представителем компании в корпоративном издании, а закончить постом или видео в аккаунте в соцсетях.
Журналисты — лучшие друзья
У любого журналиста найдется несколько десятков телефонов корреспондентов и редакторов разных редакций. И хотя при переходе из СМИ в пресс-службу любой человек для профессионального сообщества превращается из единомышленника в назойливого соседа с постоянными просьбами «информационно поддержать», коллег-журналистов нужно любить. Опытные PR-специалисты знают, что шанс получить публикацию от знакомого корреспондента в два раза выше, чем от незнакомого. Поэтому важно собрать пул лояльных журналистов, которые точно ответят на ваш звонок.
Екатерина Алексина, пресс-атташе
— Сотрудничество с журналистами может быть взаимовыгодным и важно помнить о том, что вы можете предложить коллегам за их помощь и поддержку. Например, от пресс-службы вы даете эксклюзивные материалы, цитаты ведущих спикеров и приглашаете в пресс-туры, а вам обеспечивают регулярную информационную повестку.
Инфоповоды должны быть не только интересными, но и выгодными
Журналисты знают, что большинство пресс-релизов (не все) — это комплементарные произведения, которые редко сопровождаются новостным контекстом. Поэтому придя в пресс-службу, они уверены, что не совершат ошибки своих предшественников. Но в отличие от СМИ, PR нацелен не столько на информирование, сколько на создание положительного образа. Поэтому многие на первый взгляд хорошие инфоповоды, которые могут разойтись в СМИ и соцсетях, распространять не следует из опасений, например, неоднозначной трактовки. Ставим радужный образ компании превыше всего и в материалах делаем акцент на правильные позиционирование и контекст.
Екатерина Алексина, пресс-атташе
— Журналистский опыт может помочь сделать не серую простыню нечитаемого релиза, а интересный живой материал с хорошими цитатами и проверенной фактурой или привлекающий внимание пост. Как показывает практика, только специалист с опытом в СМИ может качественно и быстро работать с текстовым контентом. Нужно пользоваться своим преимуществом.
И швец, и жнец, и PR-компанию организуй
Могло создаться ошибочное впечатление, что работа в пресс-службе ограничена текстами и тезисами в СМИ или социальных сетях. Хороший PR-специалист работает сразу по нескольким направлениям:
• организатор мероприятий — необходимо организовывать пресс-конференции, пресс-туры и многое другое;
• маркетолог — нужно придумывать и продумывать стратегию продвижения, которая понравится руководству;
• дизайнер — разработка единого стиля бренда и сувенирной продукции также входит в перечень задач;
• секретарь — ежедневные совещания, планерки, мозговые-штормы, переговоры как очно, так и в онлайн-формате.
Все это ложится на хрупкие плечи специалиста, поэтому лучше сразу настроиться на многозадачность.
Ольга Захарова, пресс-секретарь
— Перед началом работы нужно хорошо изучить публичную информацию о компании, используемые ранее инструменты для продвижения ее образа и успешный опыт ваших коллег. Такие знания помогут определить уровень узнаваемости бренда и выбрать правильную стратегию работы в будущем.
Ловим слова руководства на лету
Основатель знаменитого лондонского универмага Гарри Селфридж сказал: «Клиент всегда прав». Эта мантра действует не только в торговле, но и в PR.
При работе в пресс-службе важно помнить: PR-специалисты работают не на общество, призрачную аудиторию или справедливость. PR-специалисты работают на компанию. Их задача найти наиболее выгодные пути ее продвижения и повышения уровня узнаваемости, представить ее в выгодном свете. По этой причине важно хорошо знать позиции, взгляды и мнение руководителей компании для правильной ретрансляции внешней аудитории. Так, при кризисной ситуации PR-специалист сможет оперативно подготовить точный и тезисный комментарий, который будет оперативно согласован руководителем, а не будет несколько раз переписан.
Екатерина Алексина, пресс-атташе
— Для правильного позиционирования компании лучше всего смотреть и слушать все выступления или публичные заявления руководителей. Понимание их мыслей и позиций поможет выстроить правильный образ компании, ее идей и дальнейшего развития.