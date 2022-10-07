«Пиши, ленивая *опа»: Павел Федоров о новой книге, работе в «Палиндроме» и телеграм-канале

Если вы думаете, что книги о том, как понятно писать тексты, перестали быть актуальными после «Пиши, сокращай» — это не так. «Пиши, ленивая *опа» — книжка-мотивашка от медиаменеджера и автора телеграм-канала «Паша и его прокрастинация» Павла Федорова. Павел работал в «Лайфхакере», VK, «Палиндроме» и других известных компаниях, имеет огромный опыт копирайтера и редактора. Он с уверенностью говорит, что писать можно научить любого, и этот навык пригодится отнюдь не только тем, кто работает с текстами профессионально. ЖУРНАЛИСТ узнал, для кого написана книга, почему у нее такое название и каким проектом сейчас занимается Павел.

Павел Федоров, медиаменеджер, автор книги «Пиши, ленивая *опа»

— Давай проясним, для кого же все-таки книга?

— Она не для профессионалов. Если вы профессиональный журналист, копирайтер, редактор, то вы ничего нового не узнаете. Потому что «Пиши, ленивая *опа» не про глубокое копание в редактуре. Номинально она про то, как писать буквы и составлять их в слова, или про то, как правильно думать. Если вы маркетолог или сейлз, который пишет письма, вам это пригодится. Занимаетесь вы бухгалтерией, вам нужно переписываться с подрядчиком — тоже подойдет. Даже если вы хотите понятно изъясняться в интернете — тоже.

— Как объяснить человеку, что ему нужно прочитать эту книгу? То есть, например, есть условная Мария Петровна, которая работает в отделе кадров строительной компании, общается с кандидатами на должности, отправляет письма по электронной почте, пишет в WhatsApp сообщения подругам и иногда выкладывает посты в соцсети. Почему она должна прочитать твою книгу?

— Ей не нужно это читать. Если она хочет — ей это будет полезно. Я знаю, что некоторые редакции, компании, когда им нужно кого-то научить писать, закупают стопкой «Пиши, сокращай» и пытаются как-то по ней работать. «Пиши, ленивая *опа» не про это. Моя книга для того, чтобы прочитать ее, поставить на полку и подумать: «Мне понравилось». Книжка-мотивашка, я ее сам так называю. Тут важный момент, что в названии есть слово «*опа», и оно автоматически становится фильтром на ханжей. У меня нет никакого негатива к тем, кому не нравится это слово, просто оно немного отсеивает аудиторию.