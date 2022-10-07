«Пиши, ленивая *опа»: Павел Федоров о новой книге, работе в «Палиндроме» и телеграм-канале

Большое интервью с Павлом Федоровым
Если вы думаете, что книги о том, как понятно писать тексты, перестали быть актуальными после «Пиши, сокращай» — это не так. «Пиши, ленивая *опа» — книжка-мотивашка от медиаменеджера и автора телеграм-канала «Паша и его прокрастинация» Павла Федорова. Павел работал в «Лайфхакере», VK, «Палиндроме» и других известных компаниях, имеет огромный опыт копирайтера и редактора. Он с уверенностью говорит, что писать можно научить любого, и этот навык пригодится отнюдь не только тем, кто работает с текстами профессионально. ЖУРНАЛИСТ узнал, для кого написана книга, почему у нее такое название и каким проектом сейчас занимается Павел.
Павел Федоров, медиаменеджер, автор книги «Пиши, ленивая *опа»
— Давай проясним, для кого же все-таки книга?
— Она не для профессионалов. Если вы профессиональный журналист, копирайтер, редактор, то вы ничего нового не узнаете. Потому что «Пиши, ленивая *опа» не про глубокое копание в редактуре. Номинально она про то, как писать буквы и составлять их в слова, или про то, как правильно думать. Если вы маркетолог или сейлз, который пишет письма, вам это пригодится. Занимаетесь вы бухгалтерией, вам нужно переписываться с подрядчиком — тоже подойдет. Даже если вы хотите понятно изъясняться в интернете — тоже.
— Как объяснить человеку, что ему нужно прочитать эту книгу? То есть, например, есть условная Мария Петровна, которая работает в отделе кадров строительной компании, общается с кандидатами на должности, отправляет письма по электронной почте, пишет в WhatsApp сообщения подругам и иногда выкладывает посты в соцсети. Почему она должна прочитать твою книгу?
— Ей не нужно это читать. Если она хочет — ей это будет полезно. Я знаю, что некоторые редакции, компании, когда им нужно кого-то научить писать, закупают стопкой «Пиши, сокращай» и пытаются как-то по ней работать. «Пиши, ленивая *опа» не про это. Моя книга для того, чтобы прочитать ее, поставить на полку и подумать: «Мне понравилось». Книжка-мотивашка, я ее сам так называю. Тут важный момент, что в названии есть слово «*опа», и оно автоматически становится фильтром на ханжей. У меня нет никакого негатива к тем, кому не нравится это слово, просто оно немного отсеивает аудиторию.
— Почему ты выбрал такую широкую целевую аудиторию?
— Я нигде не пишу сам, я медиаменеджер. Последний раз я что-то писал, когда работал в VK, это был 2018 год. После этого я работал в «Лайфхакере», в «Палиндроме», сейчас работаю в «Тинькофф». Книга – это мой собранный опыт за тот период. При этом я понимаю, что профессиональной аудитории не то, чтобы нужно угодить, но она уже пресыщена. Профессиональной аудитории все уже сказал Максим Ильяхов и еще говорит. Хотелось сделать как можно проще, потому что сделать сложно — просто, а просто сделать — сложно.
— Ты упомянул, что сейчас работаешь в Тинькофф. Ты ушел из Палиндрома?
— С 31 августа я работаю в Тинькофф Банке. У него есть два издания: есть Тинькофф Журнал, о котором все знают, и есть издание с названием Бизнес-секреты. Это издание про бизнес. И вообще-то это очень большое издание, у которого посещаемость почти миллион в месяц. По меркам бренд-медиа — это очень много. Я в этом медиа издатель, отвечаю за результат и за все, что там происходит. Это такая должность на стыке менеджера и маркетолога. Я очень рад, что сейчас я могу сосредоточиться на одном проекте. Мне безумно нравилось работать в Палиндроме, но работа в агентстве очень выматывает. Когда ты в агентстве в роли руководителя это выматывает в пять раз больше, потому что ты сидишь занимаешься стратегией, тут же привлекаешь клиента и тут же переписываешь статью за кого-то, потому что все слегли с коронавирусом, и одновременно ты ищешь замены, нанимаешь людей. На пике я был издателем пяти медиа в Палиндроме. Сейчас я издатель одного медиа и у меня есть много ресурсов. Бизнес видит, что это издание окупается, и за счет этого мы можем расти.
— Расскажи про работу с издательством. По каким критериям выбирал, в чем были основные трудности?
— В начале 2017 года одно издательство предложило мне сделать книгу о русском языке по мотивам моего телеграм-канала. А у меня с детства была мечта выпустить книгу. Я подумал, что это мой шанс, и согласился. Пока я делал план, что-то пошло не так, и мне перестали отвечать. Спустя месяцев шесть-семь мне написали примерно то же самое из другого издательства. Я снова согласился. Три месяца они меня доставали тем, чтобы я написал им список людей и компаний, которые поддержат меня публично, да еще и с количеством подписчиков во всех соцсетях. 2017 год, напоминаю! Я написал, но ничего не вышло. В декабре они мне отказали с формулировкой «Ресурсов для продвижения мало, можем не продать». Я удивился, ведь они сами ко мне пришли.
Сначала я расстроился, но решил не сдаваться и зашел на сайт издательства МИФ. Нашел раздел «Для авторов», заполнил форму, приложил план. Спустя сутки ко мне прилетела Вера Ежкина, продюсер МИФа, познакомила меня с редактором, и мы моментально заключили договор. А дальше что-то начало идти не так с моей стороны. Редакторы меня периодически пинали, выбивали из меня новый кусочек. Прошло, конечно, суммарно пять лет, потому что книгу я дописал в мае 2022, но, по сути, из этих пяти лет я потратил на работу часов пять. Сначала я хотел сделать книгу чуть более формальной, энциклопедической. Но в процессе я понял, что это скучно для меня. Спасибо моим редакторам за то, что вовремя повернули меня в эту сторону.
— Ты следишь за отзывами на книгу, отвечаешь комментаторам. Для тебя важно быть в коннекте с аудиторией?
— Книга — это не дело всей моей жизни. Это моя первая публичная работа, которую поддержали. Книга — это что-то как будто святое, важное. Я к этому очень трепетно отношусь, поэтому полез мониторить отзывы. Я выложил первый отзыв с фотографией с книжкой — вот она пришла. А потом два моих друга загрузили такие же фотографии, потом незнакомые мне люди, а потом на мою лекцию в Петербурге пришла девушка специально сфотографироваться со мной для отзыва. И пошло-поехало. Если человек написал просто «Мне понравилось», я могу не ответить. Но если человек что-то написал, объективно оставил обратную связь — ну кто я? Почему я не должен ему ответить? Я вот на Wildberries не могу ответить, потому что там это может сделать только компания-продавец. Очень расстроился из-за этого.
Автор книги: новый статус и уровень экспертности или закрытие гештальта
— Откуда у тебя такой интерес к тексту?
— Я очень много читал в детстве. Книга для меня была важным артефактом в жизни. И важную роль в моем развитии сыграл дедушка. Он был очень начитанным и давал мне свои книги. Тогда у меня и сформировалась мысль, что я хочу стать писателем. А в редактуру меня занесло вообще по-другому. В 2009 году я начал вести Twitter*, когда он еще только зарождался. Надо мной все смеялись, а через 10 лет им стало нужно вести его по работе. Потом я попал эсэмэмщиком в наш новгородский издательский дом, который печатал областную газету, 18 районных газет и занимался интернет-изданием. Это был 2012 год, тогда главной задачей было сделать так, чтобы публикации выходили в VK в первую очередь. Я это наладил, автоматизировал и в принципе понял, что у меня есть какие-то задатки автора, редактора.
— Выход книги для тебя — это рост как эксперта, переход на новый уровень или еще одна сфера деятельности, источник дохода?
— Это закрытие гештальта, это вообще не про деньги ни разу. Когда я начинал ее писать, я это сразу понимал. В случае с книгой для меня окупаемость была, во-первых, в моральном удовлетворении детского тайного желания, во-вторых, мне хотелось, чтобы эта книга принесла мне большой инфоповод, чтобы пришли подписчики. А сработало немножко по-другому, потому что, когда книга вышла, она помогла мне закрепить успех.
У меня были мысли о том, что автор книги — это новый статус, новый уровень экспертности. Но на момент, когда я ее написал, мне не нужен был этот статус. Я преподаю в Skillbox, я могу провести им вебинар и помочь. Но мне гораздо интереснее провести вебинар, на котором мы разберем портфолио студентов, чем тот вебинар, где я буду пережевывать информацию.
— То есть вся затея с книгой — это история больше для себя?
— Да. Когда она выходила, я думал, если сейчас купят 100 экземпляров, мне хватит за глаза и за уши. Недавно мне сказали, что за первый месяц продалась половина тиража. Полторы недели назад редактор МИФа рассказала мне, что на какую-то ярмарку издательства искали эту книгу — ее не было нигде на складах. Только то, что в магазинах. Я понимаю, что вроде бы это успех. Если нон-фикшн книга такого формата получает второй тираж — это уже хорошо.
— В начале книги ты пишешь о том, что зарабатывать текстами не стоит. Почему у тебя сложилось такое мнение? Текст больше не работает и нужны другие специалисты, желающих писать слишком много или причина в другом?
— Тексты — это такая пограничная сфера, в которой как будто все люди разбираются. И там совет не зарабатывать текстами для тех, кто еще не определился. Если вы уже зарабатываете — на здоровье, я вам не запрещаю! Просто если вы только определяетесь, я советую вам научиться делать что-то еще.
— Еще один тезис из книги о том, что лучше быть экспертом в конкретной области и научиться писать об этом, а не иметь журналистское образование и идти писать в тематическое издание без хороших профильных знаний. Не кажется ли тебе, что это обесценивает журналистское образование?
— Главный навык журналиста не писать, а находить и обрабатывать информацию, собирать ее, отличать качественную от некачественной. Это в том числе то самое «что-то еще». Я думаю, что главное, чему должны учить журналистов, это не писать, а работать с информацией. В 2013 году у меня была куча практикантов с журфака, они не умели писать. И это нормально, все-таки их должны были учить другим вещам. Научить писать можно любого — не проблема.
— Ты выпускал подкасты, ведешь канал, написал книгу. Какие планы на ближайшее будущее?
— Если говорить про планы, то в начале следующего года большой редизайн издания, большой ребрендинг. Наши амбиции все-таки стать главным издание про бизнес в Рунете, обогнать всех, кого только можно, и для этого нам нужно постараться. И не забывать, что раз мы бренд-медиа, то у нас есть бизнес-цели – это привлечение новых клиентов в Тинькофф бизнес и Тинькофф банк.
— Рассказывать о правилах скучно. Но в телеграм-канале у тебя получается это совсем не нудно и легко. Почему тебе вообще это интересно?
— Каналы в Telegram появились в сентябре 2015, а в январе 2016-го пошла мода заводить свои каналы, где у людей набиралось по тысяче подписчиков. И я подумал, что раз я все равно читаю статьи про писательские советы, буду сохранять это в Telegram — пусть в одном месте будет. Люди начали подписываться. Сначала я просто ставил чужие ссылки, а потом начал делать выжимки из этих постов. Со временем я понял, что некоторые вещи мне нужно и хочется объяснить самому. Уже года четыре все посты, которые выходят, написали мы с ребятами из редакции.
— Будет ли интересно читать книгу тем, кто давно подписан на твой канал? Найдут ли они в ней что-то новое?
— Даже тот, кто подписан на канал с первого дня, видел не все. Сейчас тяжелое время, чтобы писать посты, а они выходят – мы перевыпускаем старые. Почему нет? Новые люди пришли, а старички про него забыли. И это нормальное явление в мире медиа. В книге много пересечений с каналом, но в то же время там много нового и интересного, особенно примеры. У меня есть маленький телеграм-канал с названием «Что-то не так», где 900 подписчиков и 11 администраторов. В этом канале мы собираем примеры дурацких текстов. И из этого канала я набирал примеры для книги.
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