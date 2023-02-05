От бумаги к цифре: плавный переход

Как изданию прокачать свои digital-ресурсы
Сегодня сайт и соцсети — это не просто необходимость для любой, даже маленькой редакции, но и возможность роста аудитории и доходов издания. К тому же, сайт — это своего рода подушка безопасности в ситуации, когда многие печатные СМИ вынужденно закрываются из-за финансовых трудностей и проблем с распространением. Однако для правильного и мягкого перехода нужно учесть важные моменты, без которых переход от бумаги к цифре может закончиться печально.
Екатерина НАЗАРЕНКО, главный редактор информационного агентства Петропавловск.news, Казахстан
Наша редакция информационного агентства Петропавловск.news находится в Петропавловске (Северо-Казахстанская область, граничит с Омской областью России). Мы начали этот переход в 2014 году, а в 2019-м полностью отказались от печатной версии, хотя это вовсе необязательно для небольших районных редакций. В этом случае сайт может стать лишь дополнительной площадкой. Но с гораздо более широкой в географическом плане аудиторией.
От печатной версии мы мягко перешли к работе в онлайне и соцсетях.
C 2003 года работала областная газета, каких в регионе было около пяти. В 2010 году мы одни из первых открыли сайт, в 2015-м начали развивать соцсети, а в 2019 году — закрыли печатную версию. При этом охват аудитории и доход издания увеличились, а штат журналистов, отдела рекламы и дизайнеров-верстальщиков сохранился и пополнился новыми специалистами.
Как мы это сделали
Поначалу на сайт мы просто выкладывали материалы из газеты раз в неделю, когда номер был уже в продаже. Боялись, что если будем выкладывать раньше, то газету не купят. Однако в 2014 году мы посадили отдельного сотрудника на ленту сайта, это был наш новый журналист — она привыкла работать в офисе. Ее задачей было выкладывать минимум 10 новостей каждый день, включая материалы, которые корреспонденты сдавали в готовящийся к печати номер, не дожидаясь выпуска газеты.
Это было непростой задачей, с учетом, что журналисты редакции столько материалов в день не сдавали. Поэтому редактор сайта искала в интернете, в том числе в топе Яндекс-новостей, информационные сообщения и переписывала их, чтобы тексты были уникальными. Для поисковых систем это очень важно, так как наполнять новый сайт дубликатами-перепечатками категорически нельзя. Также редактор обрабатывала пресс-релизы, поступавшие на почту или выходившие на официальных сайтах госорганов. Для сайтов важно, чтобы заголовок новости отражал ее краткое содержание и содержал примерно 6-8 слов с обязательным упоминанием региона в каком-нибудь виде.
Мы обязательно пишем в заголовке слова «Петропавловск», «Северо-Казахстанская область», «на севере Казахстана» или «в Северном Казахстане». Желательно, чтобы глагол в заголовке был в прошедшем времени. К примеру, «В Петропавловске решили построить новый стадион», а не «В Петропавловске планируют построить стадион». Заголовок нужно переписывать и для новостей, поступающих для газеты от журналистов. Лид новости нужно стараться уместить в три предложения. Он должен содержать всю главную информацию новости, так как эту часть мониторят поисковые роботы, и некоторые читатели часто читают только заголовки и лиды, чтобы составить для себя краткую картину дня. В лиде — первом абзаце — должны быть ответы на вопросы «что?», «где?», «когда?». Заканчивать лид нужно упоминанием названия вашего сайта с гиперссылкой и источника информации, если необходимо — тоже с активной гиперссылкой.
Пример лида: «Значительный рост цен на многие товары отмечается в Северо-Казахстанской области по сравнению с ценами, которые были год назад. Сахар, например, за последние 12 месяцев подорожал более чем на 60 процентов, а аренда квартир почти на 50 процентов, сообщает информационное агентство Петропавловск.news со ссылкой на областной департамент статистики». Заголовок может быть такой: «На севере Казахстана сильно подорожали продукты и аренда».
Принципиальные отличия
Важно. Размер новости должен быть не менее 1000 знаков с пробелами, чтобы поисковики обратили на нее внимание. Новость должна быть построена по принципу перевернутой пирамиды, самое важное в начале, второстепенное — в конце. Это опять же потому, что интернет-аудитория не дочитывает все новости до конца. В саму новость можно вставлять в конце напоминание об этой теме с гиперссылкой на новости по теме, если они были.
Для хорошей статистики по посещаемости желательно выкладывать новости равномерно, начиная с раннего утра, и не прерывать ленту в выходные дни, назначая дежурных редакторов или же планируя выход «непротухающих» материалов в админке сайта заранее в пятницу, обеспечивая выход хотя бы трех-пяти информаций и в субботу, и в воскресенье. Именно поэтому сайты обычных газет, которые обновляются только один раз в неделю, в день выхода газеты, неэффективны и бесперспективны. Поисковые роботы просто не будут их замечать и выдавать пользователям, а значит, не стоит рассчитывать на рост посещаемости сайта.
Работа с журналистами
Если ваши журналисты раньше с мероприятия — например, заседания правительства — писали большую статью, то для развития сайта они должны оперативно написать с этого мероприятия не одну, а три-четыре новости без лишней воды сначала на сайт, а потом уже объединить свои новости и подготовить большой материал в газету.
Если журналисту трудно перестроиться, пусть пишет более оперативно, чем обычно в газету, весь материал для газеты, а редактор сайта разделяет его на несколько новостей, но в этом случае небольшую доплату можно сделать лишь за оперативность (или не делать вообще). Если не переделал текст, редактор сайта сам разбивает его на несколько информаций.
Нашим журналистам было трудно перестроиться и писать правильные заголовки и лид с учетом геолокации, потому что принципы написания новости для газеты сильно отличаются. Объясняли, что интернет безграничен, и предлагали представить, что новость читают в Москве, и люди должны с первых предложений понять, где произошло событие. В этом случае фразы «В нашем селе произошло грандиозное событие» категорически не подходят.
Визуальное оформление
Большое значение для сайта имеют фотографии. Журналист может делать снимки на свой телефон, по качеству они вполне подходят. Загружать тяжелые фотографии высокого качества на сайт недопустимо, потому что это увеличивает время открытия страницы и забивает память на хостинге.
А еще — фотографий нужно много. Поэтому желательно иметь в редакции фотобанк видов вашего населенного пункта в разные времени года, фасадов зданий официальных госорганов, больниц, детских садов, школ, магазинов, домов, улиц, скамеек, парков, скверов, колодцев, теплотрасс, мусорных контейнеров, машин «скорой», полиции, пожарных автомобилей и т.д.
Пусть все сотрудники редакции помогают собирать этот фотобанк, делая снимки каждый день. Эти фотографии можно разместить в закрытом редакционном телеграм-чате с хэштегами для быстрого и удобного поиска: #продукты #зима #окно #куры и т.д. В крайнем случае, редактор сайта может быстро сделать фотографию сам. Если речь в новости идет про деньги или сезон простудных заболеваний, можно сфотографировать купюры, мелочь, банковские карты, кошелек или градусник, таблетки. Хорошо, если к новости журналисты будут снимать на телефон короткое видео, которое без монтажа можно разместить в новости на сайте или в соцсетях. Важно: фотографии и видео нужно делать, держа телефон горизонтально.
Где брать темы
Первая проблема, с которой редакция сталкивается при переходе на сайт, — где брать столько информационных поводов.
Аудитория в интернете это оценит, потому что это новости из народа. Можно попросить читателей в газете присылать видео и фотографии и делиться тем, как они ведут хозяйство, как готовятся к зиме, какие блюда готовят на ужин, куда водят гостей, как готовят рассаду, борются с сорняками и т.п.
Одна из тем — это всевозможные ТОПы. Топ-5 мест для свиданий в городе N. Топ-7 старых советских фильмов для просмотра зимними вечерами. Топ-11 хобби жителей города N, Топ-3 самых красивых домиков вашей деревни. Хорошим вариантом может быть подготовка ежедневного прогноза погоды с приметами и советами, праздниками в этот день. Если у вас есть соцсети и при этом желательно, чтобы туда попадали новости с сайта, то тему можно развить, прочитав комментарии под популярной новостью, вызвавшей реакцию читателей.
Людям из городов и мегаполисов интересна жизнь деревни, поэтому если у вас районная редакция, то можно и нужно ее показывать, чтобы расширить географию своей аудитории. Можно рассказывать и показывать, как люди обеспечивают себя продуктами со своего огорода и ведут хозяйство, строят теплицы и бани, утепляют дома, как сохраняют эти продукты, что готовят, как ходят по грибы, по ягоды, как зарабатывают на этом и даже как вяжут носки и одежду, чтобы сэкономить. Даже о дедушке и кошке на скамейке у дома можно написать красивую трогательную историю. Репортажи из маленьких населенных пунктов могут быть интересны и тем, кто уехал из этого села, городка и скучает по родным местам.
Бесконечная тема — это люди вашего города или деревни, их жизненные истории, воспоминания, хобби, личные драмы.
Конечно, на сайте хорошо читают и классические темы про социальные и коммунальные проблемы. Под такими новостями вы можете предлагать аудитории присылать вам фотографии и видео по поводу проблем, которые они видят вокруг, а вы об этом напишете. Это может быть гололед, заметенные снегом дороги, непроходимые лужи, открытый люк, ямы на дорогах, спиленные деревья.
При этом читатели чувствуют себя нужными, тем самым повышается их лояльность к вашему медиа. На сайте и в соцсетях можно публиковать справочную, полезную информацию и лайфхаки.
Соцсети и вовлечение аудитории
Если у вас в редакции не хватает людей и нет отдельного редактора соцсетей, можно для начала завести несколько популярных соцсетей и репостить туда ссылки новостей. Это настраивается автоматически. Конечно, лучше вести каждую соцсеть отдельно. В соцсеть можно выкладывать помимо новостей фотографии или видео от читателей — красивых мест, животных, рыбалки и т.д. Это помогает вовлекать аудиторию. А еще в социальных сетях можно проводить прямые эфиры или трансляции с мероприятий, делать еженедельные обзоры главных новостей от редактора, проводить опросы и конкурсы.
Когда вы переходите от бумаги к цифре, важно использовать безграничные возможности для общения с аудиторией. Чтобы быть ближе к ней, можно даже завести чаты в WhatsApp или в Telegram. Это бесплатно и не затратно для редакции, зато дает новые темы, понимание, что люди хотят читать. Можно завести чат «Мамочки нашего городка», «Хозяюшки», «Мастерицы», «Зверье мое» или просто «Городской/сельский чат».
О своем сайте и чатах вы можете рассказывать читателям через газету, размещать там QR-коды для вступления и подписки.
Как зарабатывать на сайте и соцсетях
Первостепенным вопросом для редакции является заработок. На сайте деньги можно получать от просмотров, когда вы наберете стабильную аудиторию хотя бы 500 уникальных пользователей в сутки. Кроме того, на сайте и в соцсетях можно зарабатывать на рекламе. И там безграничный набор вариантов монетизации. Поначалу вы можете сделать рекламу на сайте и в соцсетях частью пакета для газетных рекламодателей или продавать отдельно дешевле, чем в газету. В дальнейшем можно проводить в соцсетях конкурсы для рекламодателей и платные эфиры.
Важно, что на сайт более охотно идут рекламодатели из других регионов, которые продают товары или услуги на вашем рынке. Однако, прежде чем ожидать заработков, конечно, надо развить свой ресурс и сделать его популярным. Поэтому прежде всего старайтесь понравиться и стать востребованными у аудитории, ориентируйтесь на своих читателей, и тогда рекламодатели сами придут к вам со своей рекламой.