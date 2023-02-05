От бумаги к цифре: плавный переход

Сегодня сайт и соцсети — это не просто необходимость для любой, даже маленькой редакции, но и возможность роста аудитории и доходов издания. К тому же, сайт — это своего рода подушка безопасности в ситуации, когда многие печатные СМИ вынужденно закрываются из-за финансовых трудностей и проблем с распространением. Однако для правильного и мягкого перехода нужно учесть важные моменты, без которых переход от бумаги к цифре может закончиться печально.

Екат ерина НАЗАРЕНКО, главный редактор информационного агентства Петропавловск.news, Казахстан

Наша редакция информационного агентства Петропавловск.news находится в Петропавловске (Северо-Казахстанская область, граничит с Омской областью России). Мы начали этот переход в 2014 году, а в 2019-м полностью отказались от печатной версии, хотя это вовсе необязательно для небольших районных редакций. В этом случае сайт может стать лишь дополнительной площадкой. Но с гораздо более широкой в географическом плане аудиторией.

От печатной версии мы мягко перешли к работе в онлайне и соцсетях.

C 2003 года работала областная газета, каких в регионе было около пяти. В 2010 году мы одни из первых открыли сайт, в 2015-м начали развивать соцсети, а в 2019 году — закрыли печатную версию. При этом охват аудитории и доход издания увеличились, а штат журналистов, отдела рекламы и дизайнеров-верстальщиков сохранился и пополнился новыми специалистами.

Как мы это сделали

Поначалу на сайт мы просто выкладывали материалы из газеты раз в неделю, когда номер был уже в продаже. Боялись, что если будем выкладывать раньше, то газету не купят. Однако в 2014 году мы посадили отдельного сотрудника на ленту сайта, это был наш новый журналист — она привыкла работать в офисе. Ее задачей было выкладывать минимум 10 новостей каждый день, включая материалы, которые корреспонденты сдавали в готовящийся к печати номер, не дожидаясь выпуска газеты.