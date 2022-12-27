«Новых конкурентов не появилось, и старые не догоняют нас»: Елена Локтионова, главный редактор «Pressfeed.Журнала»

Часто эксперт, которого журналист попросил дать комментарий, или срывает дедлайны, или пропадает, или отправляет плохой ответ. С 2014 года в России существует сервис «Pressfeed», который помогает избежать таких ситуаций. Журналист может найти качественные комментарии для статьи, а эксперты получают упоминания в СМИ.

Поговорили с главным редактором «Pressfeed.Журнала» Еленой Локтионовой и узнали, как сервис облегчает работу журналистов, и как устроена редакция бренд-медиа.

Елена Локтионова, экс-редактор журнала «Секрет фирмы» ИД «Коммерсантъ», главный редактор «Pressfeed.Журнала»

— Что такое Pressfeed?

— Pressfeed — это сайт, на котором журналисты оставляют свои запросы на комментарии, интервью, колонки — любую фактуру, которая им нужна для подготовки материала. А эксперты — это в основном пиарщики, маркетологи, предприниматели, — на эти запросы отвечают. Все в плюсе: журналист получает фактуру, а эксперт — публикацию в СМИ с упоминанием.

— Расскажите, как появилась идея создания такого сайта?

— Мы с Константином Бочарским, основателем Pressfeed, работали в издательском доме «Коммерсантъ» в журнале «Секрет фирмы». Ему пришла в голову идея сделать сервис, который облегчит жизнь журналистам. Чтобы вместо бесконечных поисков эксперта, можно было просто разместить заявку и получить заветный комментарий. В день презентации проекта нам посыпались регистрации: стало понятно, что коллегам этот сервис нужен и необходимо его развивать.

— Почему Pressfeed стал популярным?

— Журналистам удобно собирать комментарии в одном месте, им не приходится бегать и искать экспертов. Можно просто создать запрос а-ля «Пишу текст о …, нужны ответы на такие-то вопросы…» и ждать ответ. Эксперту же важно получать пиар в СМИ, а достучаться до них зачастую очень сложно. Pressfeed — это инструмент, который облегчает работу и журналистам, и экспертам. Понятно, никто не говорит, что медийщики больше не ищут комментарии в своих источниках. Но наш сервис сильно облегчает коллегам задачу поиска.

— Сколько сегодня журналистов и экспертов зарегистрировано на вашей платформе?

— Сейчас у нас около восьми тысяч редакций, 12 тысяч зарегистрированных журналистов и 130 тысяч экспертов. Это наш результат за восемь лет.

— Как площадка монетизируется?

— Наш сервис полностью бесплатный для журналистов, но платный для экспертов. Да, они тоже могут свободно пользоваться Pressfeed, однако в такой версии есть ограничения. Например, можно ответить всего на три запроса от журналистов в месяц. А тем, кто хочет отвечать на запросы в неограниченном количестве, необходимо стать пользователем платформы на коммерческой основе.

Со временем у нас появилось еще одно направление деятельности — это пиар-агенство «Виртуальный пиарщик», которое помогает организовать публикации и эфиры в нужных заказчику СМИ. Оптимальное решение для продвижения небольших компаний. По сути, им пользуются люди, которые не хотят сами отвечать на запросы, они хотят, чтобы им эти запросы подбирали.

— У сервиса Pressfeed есть «Pressfeed.Журнал». Что это — СМИ, бренд-медиа или блог?

— На самом деле, между бренд-медиа и корпоративным блогом не такая большая разница.