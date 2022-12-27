«Новых конкурентов не появилось, и старые не догоняют нас»: Елена Локтионова, главный редактор «Pressfeed.Журнала»

О том, как работает медиа крупнейшего сервиса журналистских запросов
Часто эксперт, которого журналист попросил дать комментарий, или срывает дедлайны, или пропадает, или отправляет плохой ответ. С 2014 года в России существует сервис «Pressfeed», который помогает избежать таких ситуаций. Журналист может найти качественные комментарии для статьи, а эксперты получают упоминания в СМИ.
Поговорили с главным редактором «Pressfeed.Журнала» Еленой Локтионовой и узнали, как сервис облегчает работу журналистов, и как устроена редакция бренд-медиа.
Елена Локтионова, экс-редактор журнала «Секрет фирмы» ИД «Коммерсантъ», главный редактор «Pressfeed.Журнала»
— Что такое Pressfeed?
— Pressfeed — это сайт, на котором журналисты оставляют свои запросы на комментарии, интервью, колонки — любую фактуру, которая им нужна для подготовки материала. А эксперты — это в основном пиарщики, маркетологи, предприниматели, — на эти запросы отвечают. Все в плюсе: журналист получает фактуру, а эксперт — публикацию в СМИ с упоминанием.
— Расскажите, как появилась идея создания такого сайта?
— Мы с Константином Бочарским, основателем Pressfeed, работали в издательском доме «Коммерсантъ» в журнале «Секрет фирмы». Ему пришла в голову идея сделать сервис, который облегчит жизнь журналистам. Чтобы вместо бесконечных поисков эксперта, можно было просто разместить заявку и получить заветный комментарий. В день презентации проекта нам посыпались регистрации: стало понятно, что коллегам этот сервис нужен и необходимо его развивать.
— Почему Pressfeed стал популярным?
— Журналистам удобно собирать комментарии в одном месте, им не приходится бегать и искать экспертов. Можно просто создать запрос а-ля «Пишу текст о …, нужны ответы на такие-то вопросы…» и ждать ответ. Эксперту же важно получать пиар в СМИ, а достучаться до них зачастую очень сложно. Pressfeed — это инструмент, который облегчает работу и журналистам, и экспертам. Понятно, никто не говорит, что медийщики больше не ищут комментарии в своих источниках. Но наш сервис сильно облегчает коллегам задачу поиска.
— Сколько сегодня журналистов и экспертов зарегистрировано на вашей платформе?
— Сейчас у нас около восьми тысяч редакций, 12 тысяч зарегистрированных журналистов и 130 тысяч экспертов. Это наш результат за восемь лет.
— Как площадка монетизируется?
— Наш сервис полностью бесплатный для журналистов, но платный для экспертов. Да, они тоже могут свободно пользоваться Pressfeed, однако в такой версии есть ограничения. Например, можно ответить всего на три запроса от журналистов в месяц. А тем, кто хочет отвечать на запросы в неограниченном количестве, необходимо стать пользователем платформы на коммерческой основе.
Со временем у нас появилось еще одно направление деятельности — это пиар-агенство «Виртуальный пиарщик», которое помогает организовать публикации и эфиры в нужных заказчику СМИ. Оптимальное решение для продвижения небольших компаний. По сути, им пользуются люди, которые не хотят сами отвечать на запросы, они хотят, чтобы им эти запросы подбирали.
— У сервиса Pressfeed есть «Pressfeed.Журнал». Что это — СМИ, бренд-медиа или блог?
— На самом деле, между бренд-медиа и корпоративным блогом не такая большая разница.
«Pressfeed.Журнал» — это наше медиа, в котором мы публикуем статьи о маркетинге, PR, digital, а также рассказываем о новых фишках сервиса Pressfeed. Около 70% того, что размещается в журнале — это «вечнозеленые» материалы о медиамире, а остальные 30% — информация о самом Pressfeed.
— Чем отличается работа редакции «Pressfeed.Журнала» от работы традиционного СМИ?
— Традиционные СМИ нацелены на получение большого трафика, чтобы продавать его рекламодателям. Бренд-медиа и корпоративные блоги фокусируются на пользе, которую они могут принести владельцу бренда. В нашем случае — это увеличение количества регистраций на сервисе Pressfeed. Поэтому у нас много лид-магнитов по журналу — с помощью бренд-медиа мы рассказываем про Pressfeed, объясняем, для чего он нужен, и что подписчик может получить на этом сервисе.
— С кем вы работаете? Кто ваши авторы?
— Мы работаем по схеме UGC (user-generated content — пользовательский контент), то есть мы привлекаем авторов из числа экспертов, которые нам предлагают статьи. Также у нас есть свои пишущие авторы. На сайте даже есть кнопка, которая называется «опубликовать статью». Человек может предложить свой материал, и, если он подходит, мы его моделируем и выпускаем в свет.
— Работать по схеме UGC сложнее?
— Зачастую достаточно посмотреть на заголовок, чтобы понять, какой будет материал, определить спам это или нет, подходит ли он нам.
Конечно, довести до ума статью стороннего автора дольше и сложнее, чем автора, который работает в нашей редакции. Но у нас не такой большой поток текстов, поэтому вряд ли работать главным редактором в бренд-медиа сложнее, чем в классическом СМИ.
— Из кого состоит штат сотрудников «Pressfeed.Журнала»?
— Главный редактор, журналист, редактор, внештатный иллюстратор и программист - пять человек. Остальные потребности мы закрываем с помощью сотрудников, которые работают в Pressfeed. Например, SMM нам делает SMM-специалист всего сервиса. Мы стараемся не раздувать штат искусственно и работать с теми людьми, которые уже есть.
— Расскажите о ваших рубриках.
— У нас есть материалы о PR, медиа, контент-маркетинге, кейсах, подкасты, и многое другое. Скажу о некоторых рубриках.
Например, одна из рубрик «Кризис» была создана после 24 февраля 2022 года. Там мы публикуем все, что связано с изменениями, работой в новых условиях, с социальными сетями, PR и т.д.
«How to» — это рубрика о том, как что-то сделать. В ней мы даем инструкции, чек-листы, руководства по продвижению, работе с медиа и контент-маркетингу. Например, у нас есть статьи «Как CRM-маркетинг поможет компании вырасти в кризис», «Как продвигать программу лояльности через email-рассылку» и др.
Рубрика «Кейсы» — это опыт использования Pressfeed экспертами и журналистами. Это реальные истории о продвижении с помощью публикаций в СМИ. Также здесь мы рассказываем о PR-стратегиях и контент-маркетинге для увеличения трафика, повышения продаж.
— Несколько лет назад вы писали о том, что «Pressfeed.Журнал» — крупнейшее в России медиа о пиаре и контент-маркетинге. Изменилось ли что-то сегодня?
— Нет, в нашей нише PR и контент-маркетинга мы по-прежнему крупнейшее издание. Новых конкурентов не появилось и старые не догоняют нас.
Мы стараемся довольно быстро обрастать новым функционалом, постоянно предлагать пользователям новое, чтобы никто не мог за нами угнаться.