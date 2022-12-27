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«Новых конкурентов не появилось, и старые не догоняют нас»: Елена Локтионова, главный редактор «Pressfeed.Журнала»

О том, как работает медиа крупнейшего сервиса журналистских запросов

Часто эксперт, которого журналист попросил дать комментарий, или срывает дедлайны, или пропадает, или отправляет плохой ответ. С 2014 года в России существует сервис «Pressfeed», который помогает избежать таких ситуаций. Журналист может найти качественные комментарии для статьи, а эксперты получают упоминания в СМИ. 

Поговорили с главным редактором «Pressfeed.Журнала» Еленой Локтионовой и узнали, как сервис облегчает работу журналистов, и как устроена редакция бренд-медиа. 

 

Елена Локтионова, экс-редактор журнала «Секрет фирмы» ИД «Коммерсантъ», главный редактор «Pressfeed.Журнала»

Что такое Pressfeed? 

— Pressfeed — это сайт, на котором журналисты оставляют свои запросы на комментарии, интервью, колонки — любую фактуру, которая им нужна для подготовки материала. А эксперты — это в основном пиарщики, маркетологи, предприниматели, — на эти запросы отвечают. Все в плюсе: журналист получает фактуру, а эксперт — публикацию в СМИ с упоминанием. 

Расскажите, как появилась идея создания такого сайта? 

— Мы с Константином Бочарским, основателем Pressfeed, работали в издательском доме «Коммерсантъ» в журнале «Секрет фирмы». Ему пришла в голову идея сделать сервис, который облегчит жизнь журналистам. Чтобы вместо бесконечных поисков эксперта, можно было просто разместить заявку и получить заветный комментарий. В день презентации проекта нам посыпались регистрации: стало понятно, что коллегам этот сервис нужен и необходимо его развивать. 

Почему Pressfeed стал популярным?

— Журналистам удобно собирать комментарии в одном месте, им не приходится бегать и искать экспертов. Можно просто создать запрос а-ля «Пишу текст о …, нужны ответы на такие-то вопросы…» и ждать ответ. Эксперту же важно получать пиар в СМИ, а достучаться до них зачастую очень сложно. Pressfeed — это инструмент, который облегчает работу и журналистам, и экспертам. Понятно, никто не говорит, что медийщики больше не ищут комментарии в своих источниках. Но наш сервис сильно облегчает коллегам задачу поиска. 

Сколько сегодня журналистов и экспертов зарегистрировано на вашей платформе? 

— Сейчас у нас около восьми тысяч редакций, 12 тысяч зарегистрированных журналистов и 130 тысяч экспертов. Это наш результат за восемь лет.

Как площадка монетизируется?

— Наш сервис полностью бесплатный для журналистов, но платный для экспертов. Да, они тоже могут свободно пользоваться Pressfeed, однако в такой версии есть ограничения. Например, можно ответить всего на три запроса от журналистов в месяц. А тем, кто хочет отвечать на запросы в неограниченном количестве, необходимо стать пользователем платформы на коммерческой основе. 

Со временем у нас появилось еще одно направление деятельности — это пиар-агенство «Виртуальный пиарщик», которое помогает организовать публикации и эфиры в нужных заказчику СМИ. Оптимальное решение для продвижения небольших компаний. По сути, им пользуются люди, которые не хотят сами отвечать на запросы, они хотят, чтобы им эти запросы подбирали.  

У сервиса Pressfeed есть «Pressfeed.Журнал». Что это СМИ, бренд-медиа или блог? 

— На самом деле, между бренд-медиа и корпоративным блогом не такая большая разница.

Сейчас корпоративные блоги стремятся становиться немножко СМИ. Они хотят писать не только о себе любимых, но и на темы, близкие компании.

«Pressfeed.Журнал» — это наше медиа, в котором мы публикуем статьи о маркетинге, PR, digital, а также рассказываем о новых фишках сервиса Pressfeed. Около 70% того, что размещается в журнале — это «вечнозеленые» материалы о медиамире, а остальные 30% — информация о самом Pressfeed. 

Чем отличается работа редакции «Pressfeed.Журнала» от работы традиционного СМИ? 

— Традиционные СМИ нацелены на получение большого трафика, чтобы продавать его рекламодателям. Бренд-медиа и корпоративные блоги фокусируются на пользе, которую они могут принести владельцу бренда. В нашем случае — это увеличение количества регистраций на сервисе Pressfeed. Поэтому у нас много лид-магнитов по журналу — с помощью бренд-медиа мы рассказываем про Pressfeed, объясняем, для чего он нужен, и что подписчик может получить на этом сервисе. 

С кем вы работаете? Кто ваши авторы? 

— Мы работаем по схеме UGC (user-generated content — пользовательский контент), то есть мы привлекаем авторов из числа экспертов, которые нам предлагают статьи. Также у нас есть свои пишущие авторы. На сайте даже есть кнопка, которая называется «опубликовать статью». Человек может предложить свой материал, и, если он подходит, мы его моделируем и выпускаем в свет. 

Работать по схеме UGC сложнее? 

— Зачастую достаточно посмотреть на заголовок, чтобы понять, какой будет материал, определить спам это или нет, подходит ли он нам. 

Конечно, довести до ума статью стороннего автора дольше и сложнее, чем автора, который работает в нашей редакции. Но у нас не такой большой поток текстов, поэтому вряд ли работать главным редактором в бренд-медиа сложнее, чем в классическом СМИ. 

Из кого состоит штат сотрудников «Pressfeed.Журнала»?

— Главный редактор, журналист, редактор, внештатный иллюстратор и программист - пять человек. Остальные потребности мы закрываем с помощью сотрудников, которые работают в Pressfeed. Например, SMM нам делает SMM-специалист всего сервиса. Мы стараемся не раздувать штат искусственно и работать с теми людьми, которые уже есть. 

Расскажите о ваших рубриках.

— У нас есть материалы о PR, медиа, контент-маркетинге, кейсах, подкасты, и многое другое. Скажу о некоторых рубриках.

Например, одна из рубрик «Кризис» была создана после 24 февраля 2022 года. Там мы публикуем все, что связано с изменениями, работой в новых условиях, с социальными сетями, PR и т.д.

«How to» — это рубрика о том, как что-то сделать. В ней мы даем инструкции, чек-листы, руководства по продвижению, работе с медиа и контент-маркетингу. Например, у нас есть статьи «Как CRM-маркетинг поможет компании вырасти в кризис», «Как продвигать программу лояльности через email-рассылку» и др. 

Рубрика «Кейсы» — это опыт использования Pressfeed экспертами и журналистами. Это реальные истории о продвижении с помощью публикаций в СМИ. Также здесь мы рассказываем о PR-стратегиях и контент-маркетинге для увеличения трафика, повышения продаж.

Несколько лет назад вы писали о том, что «Pressfeed.Журнал» крупнейшее в России медиа о пиаре и контент-маркетинге. Изменилось ли что-то сегодня? 

— Нет, в нашей нише PR и контент-маркетинга мы по-прежнему крупнейшее издание. Новых конкурентов не появилось и старые не догоняют нас. 

Мы стараемся довольно быстро обрастать новым функционалом, постоянно предлагать пользователям новое, чтобы никто не мог за нами угнаться.

Если есть уже распаханное нами поле, то наверняка кто-то захочет на этом поле поиграть.
Иллюстрация: shutterstock.com
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