Журнал «Просодия»: следить за современной поэзией легко

Интервью с Владимиром Козловым
ЖУРНАЛИСТ поговорил с главным редактором журнала о поэзии «Prosodia» и делового журнала «Эксперт Юг» Владимиром Ивановичем Козловым о том, где проходит граница между искусством и журналистикой, много ли творчества в журналистской деятельности и как стать журналистом, которого бы взяли работать в журнал «Prosodia».
Владимир Иванович Козлов — поэт, литературовед, журналист, медиаменеджер. Родился в 1980 году в г. Дятьково Брянской области. Доктор филологических наук, автор книги «Русская элегия неканонического периода» (Москва, 2013). Поэтические книги — «Самостояние» (Москва, 2012), «Опыты на себе» (Москва, 2015), «Красивый добрый страшный лживый смелый человек-невидимка» (Ростов-на-Дону, Москва, 2020). C 2007 года – главный редактор делового журнала «Эксперт Юг», с 2010 года — руководитель АНО «Инновационные гуманитарные проекты», которое выпускает журнал о поэзии «Prosodia», а также ежедневное медиа о поэзии prosodia.ru. Лауреат премии фонда А. Вознесенского «Парабола» (2017). Выпустил роман «Рассекающий поле» (М.: Время, 2018), который вошел в длинный список премии «Большая книга» (2018). Живет в Ростове-на-Дону.
— Кем вы себя считаете журналистом или художником?
— Для себя я, конечно, человек искусства, писатель, потому что по факту я большую часть жизни пишу в разных жанрах, связанных с искусством. Но писатель — это еще и признание в качестве писателя, определенный статус. Не могу сказать, что я такое признание получил. В этом смысле я писатель по факту. Писатель, который работает журналистом и медиаменеджером. Это моя профессия, мое ремесло.
— Какую роль имеет искусство в журналистике?
— В последнее время очень небольшую, но на самом деле эти два вида деятельности связаны. Существует много историй успеха, особенно на Западе, когда журналист, долгое время работая журналистом, в какой-то момент пишет книгу, роман — и превращается в писателя. То есть писатель — это как бы следующая ступень после журналистики. Журналистика — это полевая работа, которая дает возможность увидеть, как устроено общество, как живут люди в самых разных сферах жизни, в которые позволит заглянуть любопытство журналиста, его смелость, вкусы. Ведь писатель откуда-то должен брать знание о людях, городах, профессиях. Человек, сидящий в кабинете и пишущий роман, — это вершина айсберга. Должна быть какая-то плоскость соприкосновения с жизнью. Поэтому каждый писатель так или иначе прошел школу жизни, и журналистика может быть такой школой или во всяком случае окном в реальность.
Но это ремесло, в котором много рутины. Она часто воспринимается как препятствие к творчеству. Но при желании в журналистике можно увидеть много полезного для писательства. С одной стороны, вы постоянно пишете, развиваете свой навык письма. С другой, вы пишете скорее форматным языком, ориентируетесь на стиль издания — этот язык, как правило, не подходит искусству. На мой взгляд, искусству многое может мешать, а может многое помогать. Я стараюсь относиться к своей профессии так, чтобы она меня питала, помогала. Когда я работаю как журналист, я как писатель подглядываю за миром, за людьми.
— Интересная мысль, что журналистика — своеобразный фундамент для писательства.
— Это может быть так — не самый плохой вариант. Можно органично вплести журналистику в деятельность писателя. У меня это получилось. Но есть люди, которым важнее освободить голову от всего, что не связано с искусством. Им проще условно работать в кочегарке, как Виктор Цой, кидать уголь для того, чтобы голова их не была забита ничем, что не связано с искусством. Есть такая позиция. Но это не моя позиция. Мне важно, чтобы профессия давала возможность разобраться в чем-то.
— Какую роль играет эссе в работе журналиста и писателя?
— Я думаю, что эссе — один из инструментов журналиста. Он им пользуется, когда он нужен. Давайте приведем пример журналиста и писателя, работающих с жанром эссе. Вот, например, Иосиф Бродский или Уистан Оден. Вся их эссеистика — это заказанные издателями предисловия, лекции и эссе по определенному поводу. Для них это работа всегда была ремеслом. Бродский написал три тома эссеистики, из них только два эссе он написал для себя, не имея на них заказов. Для него это был способ заработка. У поэтов их не так много.
А что такое эссе для журналиста? В моем понимании эссе — это высказывание от первого лица. Журналист делает репортажи, аналитические статьи — это жанры, в которых первого лица не нужно. Журналист прежде всего разбирается в проблеме, общается с экспертами, ищет информацию, дает разные точки зрения, в лучшем случае он делает выводы. Но есть темы, когда очевидно, что какая-то проблема сложнее чем то, как ее показывают разные стороны. Тогда журналист пишет то, что называется колонкой или комментарием. Это и есть сегодня самая популярная для журналиста разновидность эссе. Однако и здесь журналист не так уж свободен — есть целый ряд требований к тому, как писать колонку. Она все равно встроена в систему журналистских жанров. Сказать, что это чистое творчество, нельзя.
Да, есть французская генеалогия жанра, а в России что мы будем считать классическими образцами? Эссе легко перерождается, граница между эссе и другими жанрами очень прозрачна. Эссе часто оказывается высказыванием по определенной проблеме — тогда это нечто близкое аналитической статье. Это может быть размышление о книге — и тогда это близко к рецензии. Если оно о том, как я понимаю искусство, — это нечто вроде манифеста.
— Получается, вы не выделяете в отдельную категорию журналистов, которые пишут творческие тексты?
— Есть разные отделы в одной газете, во всех работают журналисты. Конечно, лучше, чтобы в отделе экономики работал человек, который разбирается в экономике, а о литературе писал человек с филологическим образованием. Но уровень их погруженности в предметные области не значит, что они работают в разных жанрах. Аналитическая статья может быть как об искусстве, так и об экономике. Рецензия может быть на книгу по искусству, а может быть на книгу о политике. Я считаю, что журналистов, которые пишут творческие тексты, не существует. В журналистике на первом месте не творчество, а ремесло.
— Правильно ли я понимаю, что ваша позицию состоит в следующем: когда в материале начинает преобладать творческое начало, человек меняет свой статус и становится скорее писателем, нежели журналистом?
— Писатели не пишут в газеты. Язык искусства — это не тот язык, который вы встретите в прессе. Как правило, это язык образов, ощущений, а журналист изъясняется не образами — он оперирует информацией и аргументами. Если он пишет что-то на языке искусства, он не сможет опубликовать это в своем издании, вот я о чем говорю. Он скорее всего, пойдет в литературные издания, где уже в свою очередь нет журналистики. И восприниматься он там уже будет как писатель. Вот эта пропасть между СМИ и литературными изданиями на самом деле ненормальна. Она говорит еще и о том, что писатель не воспринимается как авторитетная фигура, за мнением которого охотятся СМИ.
— Интересно поговорить про ваш журнал о поэзии «Prosodia». Как вы представляете себе вашего читателя?
— Это человек, проявляющий интерес к поэзии. Он необязательно должен быть литератором — это для нас очень важно.
— Как вы видите миссию вашего журнала?
— Очень много создается проектов для обслуживания внутрицеховых литературных вкусов, а мы стараемся расширить аудиторию поэзии. Мы рассчитываем, что нас может читать человек, который ничего в контекстах не понимает. Мы терпеливо объясняем ему эти контексты. Все наши усилия направлены на то, чтобы не просто публиковать некие произведения, для понимания которых у человека не хватит компетенции, но и предложить свое восприятие, объяснить исторический контекст. В моем представлении мы помогаем начать читать поэзию. Поэзия очень много наработала всего, и это все пласт информации, который проходит мимо обывателя. Prosodia — своеобразный гид в мире поэзии. Достаточно просто начать следить за нашими публикациями, и вы начнете погружаться в контекст, необходимый для восприятия поэзии. Мы особое внимание уделяем поэтической критике, создаем на нее спрос. Писать о поэзии не просто. Это требует особых навыков, людей, умеющих это делать, не очень много. Мы проводим ежегодный конкурс эссе «Пристальное прочтение поэзии», чтобы выявить людей, которые могут писать о поэзии.
— Что за навыки должны быть у автора, чтобы писать о поэзии?
— Во-первых, хорошо бы иметь представление об истории поэзии. Во-вторых, лучше бы иметь филологическое образование, знать основы литературоведения, это позволяет понимать, как сделать корректный анализ литературного произведения. Обыватель делает это, как правило, некорректно — он описывает произведение теми же категориями, которыми он описывает жизнь. Это неправильно, в произведении есть особым образом устроенный художественный мир, в которого есть сюжеты и мотивы, характеры и система персонажей, детали и хронотопы. Если мы можем увидеть, как устроено литературное произведение, мы можем попытаться объяснить, как оно производит на читателя тот «вау-эффект», который всегда есть в хорошем стихотворении.
— А без филологического образования можно писать о поэзии?
— Конечно, самообразование в этой сфере на сегодняшний день — основной путь. Но все же недостаточно быть просто журналистом. Я месяц назад искал человека, который занимался бы самым элементарным, — искал новости, связанные с поэзией. Это простая и одновременно непростая задача. Чтобы готовить новости нужно, с одной стороны, понимать, что такое новость в мире поэзии и где их можно найти, с другой стороны, надо понимать сам формат новости. Любой журналист-новостник понимает формат новости. Представьте, что я его завтра приглашаю делать новости о поэзии. Он встанет в тупик, так как он не знает имен поэтов, он не знает, кто из них признан, а кто не признан. Он будет долго просто погружаться в контекст. Мне нужно было найти человека, который и понимает, что такое новость как формат, и погружен в литературную сферу, знает за какими издательствами, за какими премиями, за какими блогами нужно следить.
— Что нужно делать с первых курсов, чтобы попасть в журналистику культуры?
— Надо начинать писать! Писать о том, в чем вы хотите разобраться. Надо определяться со своими интересами. Изданиям интересны люди с позицией, со взглядами, зрелые люди. Эта зрелость не приобретается мгновенно, она не видна по резюме. Ее можно оценить только по опубликованным текстам. Начинать сотрудничество с журналами нужно как можно раньше. Я сам так делал. Я писал в литературные журналы 15 лет до того, как придумал журнал «Prosodia». Потом на основе опыта работы с толстыми журналами сложилась концепция журнала, которого у нас не было до сих пор.
За тем, чего тебе хочется в этой сфере. Особенно в сфере культуры нужно заниматься темами, которые тебя лично волнуют. Потому что в какую сферу не загляни, человечество накопило в ней колоссальный опыт. Если в этом не разобраться, на высоком уровне работать будет невозможно. Именно поэтому на этапе становления нужно выбрать сферу, в которую ты готов погружаться, чтобы выйти на определенный уровень письма, сознания, понимания процессов. Это большая работа, не меньшая, чем университет. Не надо готовиться к тому, чтобы получить позицию в каком-нибудь СМИ. Нужно предлагать темы СМИ. Двигаться нужно от темы к теме, а не от журнала к журналу. Письмо — колоссальный ускоритель сознания, как говорил Иосиф Бродский. Нужно начинать писать. Это единственный путь.