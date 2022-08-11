Журнал «Просодия»: следить за современной поэзией легко

— Правильно ли я понимаю, что ваша позицию состоит в следующем: когда в материале начинает преобладать творческое начало, человек меняет свой статус и становится скорее писателем, нежели журналистом?

— Писатели не пишут в газеты. Язык искусства — это не тот язык, который вы встретите в прессе. Как правило, это язык образов, ощущений, а журналист изъясняется не образами — он оперирует информацией и аргументами. Если он пишет что-то на языке искусства, он не сможет опубликовать это в своем издании, вот я о чем говорю. Он скорее всего, пойдет в литературные издания, где уже в свою очередь нет журналистики. И восприниматься он там уже будет как писатель. Вот эта пропасть между СМИ и литературными изданиями на самом деле ненормальна. Она говорит еще и о том, что писатель не воспринимается как авторитетная фигура, за мнением которого охотятся СМИ.

— Интересно поговорить про ваш журнал о поэзии «Prosodia». Как вы представляете себе вашего читателя?

— Это человек, проявляющий интерес к поэзии. Он необязательно должен быть литератором — это для нас очень важно.

— Как вы видите миссию вашего журнала?

— Очень много создается проектов для обслуживания внутрицеховых литературных вкусов, а мы стараемся расширить аудиторию поэзии. Мы рассчитываем, что нас может читать человек, который ничего в контекстах не понимает. Мы терпеливо объясняем ему эти контексты. Все наши усилия направлены на то, чтобы не просто публиковать некие произведения, для понимания которых у человека не хватит компетенции, но и предложить свое восприятие, объяснить исторический контекст. В моем представлении мы помогаем начать читать поэзию. Поэзия очень много наработала всего, и это все пласт информации, который проходит мимо обывателя. Prosodia — своеобразный гид в мире поэзии. Достаточно просто начать следить за нашими публикациями, и вы начнете погружаться в контекст, необходимый для восприятия поэзии. Мы особое внимание уделяем поэтической критике, создаем на нее спрос. Писать о поэзии не просто. Это требует особых навыков, людей, умеющих это делать, не очень много. Мы проводим ежегодный конкурс эссе «Пристальное прочтение поэзии», чтобы выявить людей, которые могут писать о поэзии.