«Русский турист» приглашает на презентацию нового выпуска

Презентация состоится 18 ноября в МДН
Будь первым как Петр I, читай «Русский турист»! Новый и последний в этом году печатный выпуск журнала «Русский турист» (3/4, 2022). Первым быть всегда приятно, особенно когда рекорды, прямо скажем, налицо. В этот юбилейный для первого российского императора год журнал с неподдельным интересом наблюдал за его многочисленными перемещениями, военными, дипломатическими и научно-исследовательскими походами, и делится занимательной арифметикой: за годы правления Петр преодолел 113,5 тысячи километров… средняя скорость его передвижения составляла 45-50 километров в день… Царь не отказывался от ночных переездов, а зимой даже нередко спал в санях. Куда же это он так торопился? Именно об этом вы узнаете из нашего нового номера журнала «Русский турист» — «Петровские маршруты», который мы с радостью и гордостью презентуем 18-го ноября в МДН!
Выставка и презентация традиционно завершают создание нового печатного выпуска «Русский турист». И выпуск «Петровские маршруты» — не исключение.
В этом году исполнилось 350 лет со дня рождения первого российского императора Петра I. Многие путешественники связывают имя самодержца лишь с Ленинградской областью и севером европейской части России. Однако это слишком узкий взгляд. Куда бы вы ни посмотрели на карту России, обязательно найдете места, связанные с Петром: Плещеево озеро и Каспийское море, Азов и Балтика, Камчатка и Урал, Архангельск и Смоленск…
По приглашению журнала «Русский турист» живописцы и графики из Московского союза художников, Союза художников России и других престижных творческих объединений на языке творчества рассказали о своих впечатлениях от посещения Петровских городов. На одноименной выставке «Петровские маршруты», которую мы торжественно открываем 18-го ноября, вы сможете увидеть, насколько интересные и красивые места России и мира связаны с политикой и путешествиями первого российского императора, а географическая планировка экспозиции поможет подобрать себе маршрут по душе прямо в выставочном зале МДН.
Среди участников выставки много именитых художников: заслуженный художник РФ Татьяна Ивановна Белотелова, академик Российской академии художеств Ольга Викторовна Тихонова, почетный член Российской академии художеств, член-корреспондент Международной академии культуры и искусства Андрей Евгеньевич Очнев, одна из десяти лучших женщин-живописцев мира по версии журнала «Revista Gallery» Ольга Шарапова и другие. В экспозиции представлены работы из творческого наследия известного художника Игоря Примаченко. В этот раз в выставке принимает участие и юный художник — победитель конкурса детского рисунка «Взгляд на Петра», организованного редакцией журнала «Русский турист».
18 ноября в Московском доме национальностей также состоится презентация нового спецвыпуска журнала «Русский турист» — «Петровские маршруты», где редакция планирует в широком кругу друзей обмениваться впечатлениями, делиться эмоциями и лайфхаками, знакомиться и строить планы на будущие путешествия! ⠀
Для всех гостей презентации в начале мероприятия мы проведем кураторскую экскурсию по одноименной выставке. Слушать будем взахлеб идеолога и организатора проекта «Палитра города Российских», шеф-редактора журнала «Русский турист», мастера спорта по спортивному туризму, члена Московского союза художников и Творческого союза художников России — Марину Хлыбову. Ведь это именно она со всем трепетом и вниманием отбирала каждую картину на эту выставку.
Затем дадим слово героям этого выпуска — тем самым путешественникам, которые проложили свои маршруты по следам Петра Первого. Узнаем у них все самое интересное и полезное об этих походах. К нам на презентацию приедут из Переславля-Залесского, Твери, Санкт-Петербурга… А те, кто не смог доехать, например, из белорусских лесов — выступят по Zoom. Гостями презентации будут туристы-походники, писатели, журналисты, художники, даже учителя и академики. У всех будет время пообщаться после официальной части мероприятия.
Кураторская экскурсия покажет гостям насколько широка география походов и деяний Петра, а авторский мастер—класс познакомит с технологиями Петровской эпохи и поможет создать свои первые произведения в технике, аналогичной старинным.
Даты проведения выставки: 10 ноября — 5 декабря 2022 года. Зал 2, 3 А.
Дата презентации: 18 ноября (пятница). Начало в 17:00
Место проведения: МДН (Московский дом национальностей) по адресу Москва, ул. Новая Басманная, д.4, стр.1
Сбор гостей для осмотра выставки и экскурсии с 16:00.
ВНИМАНИЕ! Посещение презентации допускается только по предварительной записи на почту touristerusse@gmail.com
Если хотите посетить выставку в другие дни, то вход свободный.
Пн-чт: с 11 до 17
Пт: с 11 до 15.
Обязательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.