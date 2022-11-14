«Русский турист» приглашает на презентацию нового выпуска

Выставка и презентация традиционно завершают создание нового печатного выпуска «Русский турист». И выпуск «Петровские маршруты» — не исключение.

В этом году исполнилось 350 лет со дня рождения первого российского императора Петра I. Многие путешественники связывают имя самодержца лишь с Ленинградской областью и севером европейской части России. Однако это слишком узкий взгляд. Куда бы вы ни посмотрели на карту России, обязательно найдете места, связанные с Петром: Плещеево озеро и Каспийское море, Азов и Балтика, Камчатка и Урал, Архангельск и Смоленск…

По приглашению журнала «Русский турист» живописцы и графики из Московского союза художников, Союза художников России и других престижных творческих объединений на языке творчества рассказали о своих впечатлениях от посещения Петровских городов. На одноименной выставке «Петровские маршруты», которую мы торжественно открываем 18-го ноября, вы сможете увидеть, насколько интересные и красивые места России и мира связаны с политикой и путешествиями первого российского императора, а географическая планировка экспозиции поможет подобрать себе маршрут по душе прямо в выставочном зале МДН.