Курсы, бренды, международный SMM: работа русского маркетинг-специалиста за границей

Кейсы работы за рубежом
Эльвира Цориева — блогер, предприниматель и основатель международного SMM-агентства SAY YES PR. Эльвира начала заниматься бизнесом и продвижением еще в университете. Участвовала во многих ресторанных проектах: VSЕХОРОШО, Baggins Coffee, «Каха Бар». Также запустила студию бровей THE BROWOW. Сейчас работает с NFT проектом MediaChein.
Не так давно Эльвира перебралась в Испанию и занялась международным SMM. Переезд расширил границы работы: новые заказчики, общение с крупными мировыми брендами, появление своей команды, развитие агентства.
Эльвира рассказала ЖУРНАЛИСТУ, чем европейский рынок SMM отличается от российского, с какими проблемами придется столкнуться и поделилась советами, как их решить.
Эльвира Цориева, основатель международного SMM-агентства SAY YES PR
— Насколько сейчас востребован SMM в России?
— Бюджет брендов сократился примерно на 50%, уменьшился и объем задач. Но SMM все равно остается востребован. Рынок товаров и услуг как никогда активен: люди пытаются запускать свои бренды, продвигать российское производство. Нам в агентство постоянно присылают новые вакансии для SMM-специалистов, обращаются за рекомендацией. Если вы свою работу делаете круто и качественно, то будете в тренде и в Испании, и в России.
— Какие площадки по продвижению наиболее актуальны для России сейчас?
— Самой продающей платформой остался Instagram*. Формально его запретили, но все мои знакомые из России продолжают использовать эту соцсеть. Бренды по-прежнему завлекают покупателей через сторис, блогеры продают курсы. Совсем перестали заходить в Instagram* только те пользователи, которые и до его блокировки были не особо активны.
Многие ушли в Telegram. Но он подходит не для всех форм бизнеса. Например, ресторан «Грузинские традиции», с которым я работаю, тоже думал над созданием своего телеграм-канала, но я их отговорила: кто будет читать новости про хачапури из одного заведения? Вот если вы хотите делать общий блог со всеми ресторанами города с информацией об акциях или рейтингами лучших сырников на завтрак — это хорошо зайдет аудитории.
— Какие каналы продвижения в Испании самые востребованные?
— В Испании все по-другому. Лучший канал — сарафанное радио. К слову, TikTok тоже показывает хорошие результаты. Качественный, регулярный контент конвертирует просмотры в продажи совершенно разных продуктов. Даже несмотря на то, что TikTok считается развлекательной платформой, нам удается привлечь аудиторию к покупке обучения от бизнес-школы.
— Чем отличается европейский рынок SMM от российского?
— Европейский рынок кажется нам привлекательным, потому что мы действительно можем предложить больше, сделать лучше. У них нет такого моушен-дизайна или 3D-дизайна, как у нас. Поэтому многие думают, что захватить рынок легко. Приезжают крутые, креативные специалисты из России и сталкиваются с менталитетом европейца. В Европе темп жизни более спокойный, существует такое понятие, как «достаточно». У родителей моего знакомого тут есть рестораны, большие, с видом на море, и они закрыты по воскресеньям и понедельникам, потому что клиентов в эти дни мало. Я предложила им сделать соцсети, придумать акцию на выходные дни, чтобы завлечь людей, но мне сказали: «нам не надо, мы не хотим работать по воскресеньям и понедельникам, нам достаточно того, что мы имеем».
Многие европейские рестораторы, владельцы бизнесов еще не поняли ценности SMM, у них нет имиджевых соцсетей.
— Какие цены на услуги SMM в Испании?
— Я расскажу про Барселону, потому что знаю, как тут. Цены отличаются в зависимости от города. Чаще всего за услугами SMM в Барселоне обращаются в крупные маркетинговые агентства. Они работают больше 15 лет и известны всем. Цена за SMM у них — 3000-5000 евро. Это дорого, и небольшие проекты ищут более доступные варианты: независимого SMM-специалиста, организации поменьше.
Когда я только приехала, я работала со школой испанского языка. Они платили мне 300 евро, но требовали много: посты и сториз каждый день, личное присутствие на месте, запуск таргета, написание копирайта и оффера. Нормальная цена за помощь в продвижении — 400-500 евро в месяц. За 1000 евро европейцам сложно продать услуги SMM!
— Какая главная сложность работы в Европе?
— Главная проблема — оплата труда. В Европе все хотят работать официально, через договор и оплату на расчетный счет. При сотрудничестве заказчикам важно наличие ИП или статуса самозанятого. В России SMM-специалистам чаще всего платят либо наличными, либо переводом на карту. Европейцы не могут выдавать зарплату наличкой, потому что тогда у налоговой возникнут вопросы. Кстати, налог на ИП здесь 21%, в то время как в России — 6%.
— Как относятся к русским специалистам?
— Мы эмигранты, местные это подмечают и будто не особо доверяют нам. Испанцы готовы переплатить, чтобы работать с большим агентством или другими испанцами, а не с иностранными специалистами. Еще сотрудничать с испанцами без знания испанского языка — нереально, успешная коммуникация просто не получится: они не знают английский. Так получилось, что в основном мы работаем с русскоговорящими клиентами по миру: Турция, ОАЭ, Испания.
— Можно ли работать удаленно?
— Иногда работать с заказчиком удаленно даже лучше, это спокойнее. Острой необходимости присутствовать в офисе или на съемках нет, все референсы обговариваются заранее с фотографом и помощницей. Команда делает все по ТЗ, опытный фотограф может снять даже лучше, чем планировалось. Главное — грамотно все объяснить и подготовить.
— Какой самый интересный кейс в вашей работе?
— Помимо Baggins Coffee в России, где у нас были свобода творчества и масштаб, недавно мы занимались полным продвижением немецкой пекарни в Барселоне всего за 500 евро. Это наш первый ресторанный проект тут — загорелись, хотелось поснимать хлеб (его правда можно круто сфотографировать!), этапы производства. Получался классный контент, который мог выстрелить, но через две недели работы заказчик отказался от наших услуг. Он сказал, что представлял все по-другому, денег на съемки нет. Сейчас за SMM этой пекарни отвечает официантка.
— Какие у вас цели на будущее?
— Была идея-фикс сделать лучшее агентство в Барселоне. Сейчас фокус сместился на SMM-курсы. Я люблю преподавать, возможно, хотела бы сделать свою онлайн-школу.
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