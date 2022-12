Курсы, бренды, международный SMM: работа русского маркетинг-специалиста за границей

Эльвира Цориева — блогер, предприниматель и основатель международного SMM-агентства SAY YES PR. Эльвира начала заниматься бизнесом и продвижением еще в университете. Участвовала во многих ресторанных проектах: VSЕХОРОШО, Baggins Coffee, «Каха Бар». Также запустила студию бровей THE BROWOW. Сейчас работает с NFT проектом MediaChein.

Не так давно Эльвира перебралась в Испанию и занялась международным SMM. Переезд расширил границы работы: новые заказчики, общение с крупными мировыми брендами, появление своей команды, развитие агентства.

Эльвира рассказала ЖУРНАЛИСТУ, чем европейский рынок SMM отличается от российского, с какими проблемами придется столкнуться и поделилась советами, как их решить.

Эльвира Цориева, основатель международного SMM-агентства SAY YES PR

— Насколько сейчас востребован SMM в России?

— Бюджет брендов сократился примерно на 50%, уменьшился и объем задач. Но SMM все равно остается востребован. Рынок товаров и услуг как никогда активен: люди пытаются запускать свои бренды, продвигать российское производство. Нам в агентство постоянно присылают новые вакансии для SMM-специалистов, обращаются за рекомендацией. Если вы свою работу делаете круто и качественно, то будете в тренде и в Испании, и в России.

— Какие площадки по продвижению наиболее актуальны для России сейчас?

— Самой продающей платформой остался Instagram*. Формально его запретили, но все мои знакомые из России продолжают использовать эту соцсеть. Бренды по-прежнему завлекают покупателей через сторис, блогеры продают курсы. Совсем перестали заходить в Instagram* только те пользователи, которые и до его блокировки были не особо активны.

Многие ушли в Telegram. Но он подходит не для всех форм бизнеса. Например, ресторан «Грузинские традиции», с которым я работаю, тоже думал над созданием своего телеграм-канала, но я их отговорила: кто будет читать новости про хачапури из одного заведения? Вот если вы хотите делать общий блог со всеми ресторанами города с информацией об акциях или рейтингами лучших сырников на завтрак — это хорошо зайдет аудитории.

— Какие каналы продвижения в Испании самые востребованные?

— В Испании все по-другому. Лучший канал — сарафанное радио. К слову, TikTok тоже показывает хорошие результаты. Качественный, регулярный контент конвертирует просмотры в продажи совершенно разных продуктов. Даже несмотря на то, что TikTok считается развлекательной платформой, нам удается привлечь аудиторию к покупке обучения от бизнес-школы.

— Чем отличается европейский рынок SMM от российского?

— Европейский рынок кажется нам привлекательным, потому что мы действительно можем предложить больше, сделать лучше. У них нет такого моушен-дизайна или 3D-дизайна, как у нас. Поэтому многие думают, что захватить рынок легко. Приезжают крутые, креативные специалисты из России и сталкиваются с менталитетом европейца. В Европе темп жизни более спокойный, существует такое понятие, как «достаточно». У родителей моего знакомого тут есть рестораны, большие, с видом на море, и они закрыты по воскресеньям и понедельникам, потому что клиентов в эти дни мало. Я предложила им сделать соцсети, придумать акцию на выходные дни, чтобы завлечь людей, но мне сказали: «нам не надо, мы не хотим работать по воскресеньям и понедельникам, нам достаточно того, что мы имеем».

Многие европейские рестораторы, владельцы бизнесов еще не поняли ценности SMM, у них нет имиджевых соцсетей.

— Какие цены на услуги SMM в Испании?

— Я расскажу про Барселону, потому что знаю, как тут. Цены отличаются в зависимости от города. Чаще всего за услугами SMM в Барселоне обращаются в крупные маркетинговые агентства. Они работают больше 15 лет и известны всем. Цена за SMM у них — 3000-5000 евро. Это дорого, и небольшие проекты ищут более доступные варианты: независимого SMM-специалиста, организации поменьше.

Когда я только приехала, я работала со школой испанского языка. Они платили мне 300 евро, но требовали много: посты и сториз каждый день, личное присутствие на месте, запуск таргета, написание копирайта и оффера. Нормальная цена за помощь в продвижении — 400-500 евро в месяц. За 1000 евро европейцам сложно продать услуги SMM!