Люди, доходы и контент. Чем живет газета на Крайнем Севере

Нужна ли газетам господдержка? Печатные СМИ в регионе с таким количеством оторванных друг от друга городов и сел, как у нас на Севере, сами просто не выживут по умолчанию. У нас тот самый край, куда и в самом деле только самолетом можно долететь. Двухмесячные отпуска сотрудников требуют штатного расписания с запасом, северные надбавки к зарплате — дополнительных средств на ФОТ. Никакая газета таких доходов приносить не может. И если государство понимает необходимость поддержания единого информационного пространства — СМИ нужно поддерживать.

Контент. Великолепная шестерка

Если задаться вопросом, какие темы и форматы наиболее востребованы нашими читателями, удобней всего воспользоваться статистикой сайта. В 2019 году мы опубликовали около семи тысяч материалов. Очистив итоговый рейтинг «гвоздей» от криминала (который традиционно «бомбит» в интернете), получили объективные результаты. Самыми популярными стали публикации, в которых журналисты «КС» переживали за болеющих и бездомных, подпевали на ненецком, ходили в «разведку» и гостили у людей старшего поколения.

Открывает наш топ (в порядке возрастания) материал про женщину, которая перенесла пять курсов химиотерапии и вернулась к полноценной жизни. Елена стала участницей фотопроекта «Красота сильнее рака» и рассказала, что сил для борьбы с недугом ей придавали мысли о дочери, которой не исполнилось на тот момент и трех лет.

На пятом месте — «свежачок», на популярность которого повлияли медийные имена и позабытая потасовка. В начале декабря съемочная группа «Ревизорро» нагрянула в Салехард, где четыре года назад разразился скандал с рукоприкладством, сломанной камерой и жуткими угрозами в адрес Елены Летучей, которая в итоге вообще отказалась «ревизоррить». Новая «хозяйка» шоу, финалистка проекта «Пацанки-3» Ксения Милас вернулась на Ямал с конкретной целью — отомстить. Однако встреча прошла гладко, на двери кафе «Виктории» появилась заветная наклейка «Проверено Ревизорро», а материал об этом прочли почти 12 тысяч человек.

Четвертую позицию занимает статья о салехардских бездомных. По осени наш корреспондент побывал в «Обители», которая расположилась на берегу Полуя при храме Святых апостолов Петра и Павла. На тот момент во временном приюте находились только мужчины, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Но в планах было устроить помещение для женщин и семейных пар. Статья привлекла внимание 13 тысяч человек.

На третьем месте — задорный хит «На лабутенах» (оригинальная песня группы «Ленинград» называется «Экспонат»), прозвучав на ненецком, потряс не только тундру. Но и жюри первого конкурса каверов, которое отдало должное таланту жительницы Нарьян-Мара Александры Фоминой. Девушка училась в Салехарде, занимается сохранением и популяризацией ненецкой культуры.

Все секретное и опасное неумолимо притягивает внимание, а когда в одном ряду упомянуты разведчик и Грозный, то материалу суждено цеплять глаз. Накануне дня военного разведчика, салехардец Алексей Федорушкин рассказал газете о своей службе. Постоянные зачистки зданий, поиск схронов с оружием, задержания подозрительных… Сейчас он хотел бы вернуться, посмотреть, где воевал, но, скорее всего, не узнает тех мест — Грозный очень изменился после войны. А события тех лет все еще остаются «живой» историей, о которой спорят, которую переосмысливают и не забывают. Это подтверждают массовые комментарии, которые сопровождают статью на разных площадках в соцсетях. И количество читателей — более 21 тысячи за полтора месяца.

Абсолютным лидером стала история про 104-летнюю бабушку из села Аксарка. Марина Гавриловна Тоболько рассказывала про свою долгую жизнь на смеси хантыйского с ненецким, ее дочь помогала с переводом. Мы ждали секретных рецептов и мудрых советов, но уроки долгожительницы совершенно бесхитростные: слушать родителей — они плохого не пожелают, беречь природу, быть добрым и блюсти меру. Кажется, все проще простого, а, попробуй, выполни! За месяц с небольшим историю про бабушку — не связанную ни со звездами, ни с интригами, ни с расследованиями, прочли более 22,5 тысячи человек. И каждый день она продолжает читаться. Возможно, это барометр читательского интереса — скандалы «бомбят» и проходят, а жить хочется как можно дольше.

Спецпроекты. Дополнить реальность

Один из самых масштабных проектов, который мы продвигаем уже три года — фотоконкурс «Живем на Севере». Мы проводим его совместно с учредителем, ежегодно собирая сотни уникальных кадров о Ямале. По итогам собираем выставку и показываем ее в городах Ямала, сопровождая хорошим шоу с участием местных артистов. География выставок впечатляет самих — это, прежде всего Ямал (Салехард, Лабытнанги, Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым), а также Сочи (фестиваль прессы «Вся Россия»), Москва (Дом журналиста), Минск (Международная выставка «СМИ Беларуси).