Люди, доходы и контент. Чем живет газета на Крайнем Севере

Раскрываем формулу успеха газеты «Красный Север»
За последние годы редакция газеты «Красный Север» завоевала около шестидесяти федеральных наград в профессиональных творческих конкурсах. Формула успеха — масштабные проекты, наращивание активности в соцестях и качественная работа журналистов
Проблемы. Как вражеская вылазка
В первую очередь работать на медиарынке нам мешает восторжествовавшая в стране и в регионе, очень удобная для многих чиновников позиция, что если СМИ говорят о проблемах — значит они «раскачивают лодку» и становятся чуть ли не врагами. Законная и обязательная по сути ремесла задача вскрывать какие-то язвы воспринимается зачастую как вражеская вылазка. Это как если хирурга, удаляющего раковую опухоль или аппендикс, обвинять в попытке зарезать пациента. Если такие обвинения сделать системой — оперировать будет некому. Но такая ситуация с журналистикой в регионах стала нормой.
Еще одна беда — обостряющийся с каждым годом кадровый голод. На Ямале нет вузов, готовящих журналистов. А зарплата практически сравнялась с той, что можно заработать в Тюмени, Екатеринбурге, Перми. Зато в нескольких десятках департаментов есть обязательные пресс-секретари, а то и целые отделы по связям с общественностью. Они, как пылесосом, высасывают журналистов из окружных и муниципальных редакций. Предоставляют жилье, гораздо более высокую зарплату. Мы привозим на Ямал спецов, они — забирают. Только раньше я мог привезти главного редактора областной газеты с земли, а теперь собираю специалистов в районках Курганской области.
Пытаемся искать варианты, подписали долгосрочный договор с УрФУ на прохождение практики. На несколько месяцев в году это решает проблему рук и ног. Налаживаем сотрудничество с Тюменским госуниверситетом. Вышли на учредителя с предложением по разработке программы целевого обучения на журфаке ямальских студентов. Активно сотрудничаем с внештатниками в рамках договорных отношений. Не сдаемся!
Доходы. В одиночку не выжить
Большая часть средств, на которые мы живем — бюджетные. Существенным источником дохода учреждения являются три наши типографии в Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое. Кое-какие деньги приносит и реклама в газете — одна-две полосы в каждом номере.
Три основных канала распространения «Красного Севера» — подписка, розница в окружной столице и бесплатное распространение на бортах местной авиакомпании «Ямал». Как у всех, испытываем сложности со сроками доставки «Почтой России». А с учетом большого количества труднодоступных сел — возможно, и посерьезней, чем в средней полосе. Задержка может составлять и неделю, и две.
Нужна ли газетам господдержка? Печатные СМИ в регионе с таким количеством оторванных друг от друга городов и сел, как у нас на Севере, сами просто не выживут по умолчанию. У нас тот самый край, куда и в самом деле только самолетом можно долететь. Двухмесячные отпуска сотрудников требуют штатного расписания с запасом, северные надбавки к зарплате — дополнительных средств на ФОТ. Никакая газета таких доходов приносить не может. И если государство понимает необходимость поддержания единого информационного пространства — СМИ нужно поддерживать.
Контент. Великолепная шестерка
Если задаться вопросом, какие темы и форматы наиболее востребованы нашими читателями, удобней всего воспользоваться статистикой сайта. В 2019 году мы опубликовали около семи тысяч материалов. Очистив итоговый рейтинг «гвоздей» от криминала (который традиционно «бомбит» в интернете), получили объективные результаты. Самыми популярными стали публикации, в которых журналисты «КС» переживали за болеющих и бездомных, подпевали на ненецком, ходили в «разведку» и гостили у людей старшего поколения.
Открывает наш топ (в порядке возрастания) материал про женщину, которая перенесла пять курсов химиотерапии и вернулась к полноценной жизни. Елена стала участницей фотопроекта «Красота сильнее рака» и рассказала, что сил для борьбы с недугом ей придавали мысли о дочери, которой не исполнилось на тот момент и трех лет.
На пятом месте — «свежачок», на популярность которого повлияли медийные имена и позабытая потасовка. В начале декабря съемочная группа «Ревизорро» нагрянула в Салехард, где четыре года назад разразился скандал с рукоприкладством, сломанной камерой и жуткими угрозами в адрес Елены Летучей, которая в итоге вообще отказалась «ревизоррить». Новая «хозяйка» шоу, финалистка проекта «Пацанки-3» Ксения Милас вернулась на Ямал с конкретной целью — отомстить. Однако встреча прошла гладко, на двери кафе «Виктории» появилась заветная наклейка «Проверено Ревизорро», а материал об этом прочли почти 12 тысяч человек.
Четвертую позицию занимает статья о салехардских бездомных. По осени наш корреспондент побывал в «Обители», которая расположилась на берегу Полуя при храме Святых апостолов Петра и Павла. На тот момент во временном приюте находились только мужчины, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Но в планах было устроить помещение для женщин и семейных пар. Статья привлекла внимание 13 тысяч человек.
На третьем месте — задорный хит «На лабутенах» (оригинальная песня группы «Ленинград» называется «Экспонат»), прозвучав на ненецком, потряс не только тундру. Но и жюри первого конкурса каверов, которое отдало должное таланту жительницы Нарьян-Мара Александры Фоминой. Девушка училась в Салехарде, занимается сохранением и популяризацией ненецкой культуры.
Все секретное и опасное неумолимо притягивает внимание, а когда в одном ряду упомянуты разведчик и Грозный, то материалу суждено цеплять глаз. Накануне дня военного разведчика, салехардец Алексей Федорушкин рассказал газете о своей службе. Постоянные зачистки зданий, поиск схронов с оружием, задержания подозрительных… Сейчас он хотел бы вернуться, посмотреть, где воевал, но, скорее всего, не узнает тех мест — Грозный очень изменился после войны. А события тех лет все еще остаются «живой» историей, о которой спорят, которую переосмысливают и не забывают. Это подтверждают массовые комментарии, которые сопровождают статью на разных площадках в соцсетях. И количество читателей — более 21 тысячи за полтора месяца.
Абсолютным лидером стала история про 104-летнюю бабушку из села Аксарка. Марина Гавриловна Тоболько рассказывала про свою долгую жизнь на смеси хантыйского с ненецким, ее дочь помогала с переводом. Мы ждали секретных рецептов и мудрых советов, но уроки долгожительницы совершенно бесхитростные: слушать родителей — они плохого не пожелают, беречь природу, быть добрым и блюсти меру. Кажется, все проще простого, а, попробуй, выполни! За месяц с небольшим историю про бабушку — не связанную ни со звездами, ни с интригами, ни с расследованиями, прочли более 22,5 тысячи человек. И каждый день она продолжает читаться. Возможно, это барометр читательского интереса — скандалы «бомбят» и проходят, а жить хочется как можно дольше.
Спецпроекты. Дополнить реальность
Один из самых масштабных проектов, который мы продвигаем уже три года — фотоконкурс «Живем на Севере». Мы проводим его совместно с учредителем, ежегодно собирая сотни уникальных кадров о Ямале. По итогам собираем выставку и показываем ее в городах Ямала, сопровождая хорошим шоу с участием местных артистов. География выставок впечатляет самих — это, прежде всего Ямал (Салехард, Лабытнанги, Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым), а также Сочи (фестиваль прессы «Вся Россия»), Москва (Дом журналиста), Минск (Международная выставка «СМИ Беларуси).
В конце 2018 года совместно с региональным отделением Общероссийской общественной организацией «Союз журналистов России» в Ямало-Ненецком автономном округе и департаментом внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа, а также департаментом международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа «Красный Север» чуть ли не в полном составе участвовал в подготовке и проведении Международного циркумполярного конгресса Arctic Media World, приуроченного к 88-летию Ямала. В его рамках проведен международный журналистский конкурс Арктических СМИ «Живем на Севере».
Как и многие редакции, постоянно ведем проект «Книжная полка», призванный популяризировать чтение, привлечь внимание к богатым библиотечным фондам и разнообразить досуг ямальцев. В стенах редакции действуют полки книгообмена.
Одним из самых ярких и креативных проектов газеты, стартовавших в 2018 году, стала технология дополненной реальности AR.Yamal — когда фотография, опубликованная на страницах печатного издания «оживает» при наведении на нее смартфона или планшета. Соответствующую программу легко скачать в App Store. Коллеги из муниципальных изданий, которые печатаются в типографии «Северного издательства», также стали нашими клиентами и предлагают своим читателям иллюстрации с дополненной реальностью. На «газету, как в «Гарри Потере» с удовольствием подписываются: сегодня зарегистрировано более тысячи уникальных пользователей программы AR.Yamal.
Кроме того, в 2018 году «Красный Север» объявил грандиозную перепись фирменных блюд малочисленных народов Ямало-Ненецкого автономного округа. Некоторые «красносеверские» разносолы «Кухни Ямала» вошли в энциклопедию «Уральская кухня: 52 оригинальных рецепта», изданную в Екатеринбурге. Проект пользуется большим успехом среди читателей. К концу года «Красный Север» стал не просто публиковать рецепты и истории, на сайт они превратились в полноценные видеосюжеты.
Нельзя не упомянуть и проект «Красного Севера» «Ямал наш». Как и в каждой редакции в архиве «КС» огромное количество фотографий с неизвестными людьми. Они попадали в объектив на массовых праздниках, во время поездок корреспондентов в тундру, в отдаленные села. На странице соцсети «ВКонтакте» vk.com/yamalas и в газете мы стали публиковать эти фотографии. Пользователи проявили довольно высокий интерес к «опознаванию» героев, в паблике появились постоянные комментаторы, общественные помощники, благодаря которым множество снимков «подписано», то есть стали известны имена и местонахождение запечатленных на фото ямальцев. Люди с радостью узнают своих родственников, соседей, коллег.
Также редакцией реализован проект «Ямальский календарь», призванный повысить интерес к традициям коренных жителей ЯНАО. В его рамках вышел цикл публикаций о том, как меняется жизнь ненцев и ханты в зависимости от сезонов года, как называются месяцы на языках этих народов.
Онлайн. Острые темы, удивительные люди
До 2016 года специальных усилий для привлечения аудитории и наращивания посещаемости сайта редакция практически не предпринимала, онлайн-вес издания рост сам по себе и в какой-то момент достиг своего максимума. В дальнейшем стало понятно, что без дополнительных мероприятий позиции сайта будут слабеть, поэтому было решено наращивать мощности интернет-редакции.
За 2018 год ее штат увеличился с одного-единственного редактора до четырех человек (главный редактор, шеф-редактор, два выпускающих редактора). Серьезным переменам подвергся режим работы творческого коллектива. От журналистов требовалось перестроиться с «газетного» ритма на онлайн, приоритет был сделан на максимально оперативную поставку информации на сайт. Кроме того, были выделены средства на технический аудит самого сайта и увеличение его производительности, расширены возможности технической поддержки. В итоге впервые общегодовая посещаемость портала превысила полмиллиона человек.
Чтобы поддержать восходящую динамику, было решено наращивать активность в социальных сетях. Организовано участие специалистов онлайн-редакции в медиафорумах, посвященных интернет-развитию. В течение 2019 года приняты меры для интенсивного развития аккаунтов «КС» во «ВКонтакте» и Instagram. Проведен ряд конкурсов и розыгрышей, в том числе совместно с Госархивом ЯНАО в рамках 89-летия ЯНАО. Запущен проект «День за днем» — о чем писал «КС» в этот день много лет назад. Таким образом, за год количество подписчиков в «ВК» и Instagram превысило 10 тысяч и продолжает нарастать.
Значительную роль в расширении аудитории сыграло увеличение видеоконтента. Для его производства было закуплено спецоборудование, приглашены специалисты. На сайте появились информационные видеосюжеты с озвучкой, еженедельные выпуски «Главное за неделю» в формате видео и инфографики.
Чтобы охватить популярную площадку «Яндекс.Дзен», отрицательно реагирующую на негативный контент, ставка была сделана на производство развлекательных и полезных материалов. Неожиданно высокий спрос получили гороскопы и материалы, посвященные здравоохранению.
При этом главным преимуществом сайта «Красный Север» по-прежнему остается команда высококвалифицированных журналистов, которые могут объективно и доступно доносить до читателя важную общественно-политическую информацию. Контент издания не ограничивается региональной повесткой, журналисты добывает комментарии авторитетных экспертов на самые острые темы, рассказывают истории об удивительных людях и отвечают на вопросы читателей. Благодаря этому ИКС (индекс качества сайта) неуклонно растет и сейчас находится на уровне 940 пунктов.
Все предпринятые усилия — кадровые, технические, организационные и управленческие — оказались эффективными. Результат деятельности сайта за 2019 год по посещаемости (основному критерию, предъявляемому редакции учредителем) превысил итоги 2018 года практически в три раза и составил 1,39 млн посетителей.
Общественно-политическая газета «КРАСНЫЙ СЕВЕР» (г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ) издается с 19 апреля 1931 года. Победитель конкурса «10 лучших газет России-2018».
Выходит один раз в неделю. Объем—24 полосы. Тираж одного номера—8600 экземпляров. Учредители: государственное учреждение «Северное издательство», департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа.
Сайт: ks-yanao.ru