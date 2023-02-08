Телега повышенной проходимости: рецепты от «Фонтанки», «Коммерсанта» и «Петербургского дневника»

Оксана Черникова:

— Если учесть число каналов, которые сейчас есть, то охвачена почти любая тема. Каждый канал сам знает, кто его читатель. Как и какую именно ему подать информацию. Конечно, не стоит отходить от основной тематики: если вы пишете про здоровое питание, например, то будет странно начать писать про рыбалку.

Александра Козлова:

— Все, что запрещено законом и за что можно быть забаненным.

Нужны ли рубрики

Любовь Хмелевская:

— Используем, но они скорее для нашего ума. Строгих рамок нет. Например, мы знаем, что утром «важные новости», от которых лучше не отвлекать. Днем уже можно расслабиться и пошутить, дать волю творчеству, сарказму, искрометности, а вечером можно и что-то доброе и нежное подавать. Всему свое время.

Оксана Черникова:

— Нет, рубрик у нас нет. Но можно использовать хештеги, так будет проще искать информацию.

Александра Козлова:

— Не могу сказать, что используем именно рубрикатор. Да, у нас есть несколько тегов, но это не то, что важно и нужно обсуждать сейчас.

Периодичность постов

Любовь Хмелевская:

— Раз в час-полчаса — идеально, если вы не очень большая редакция. Но эти посты должны быть именно живые, авторские, уникальные.

Если вы большая редакция, как РИА или ТАСС, ничто не мешает вам постить каждые 5 минут, но тогда надо делать это первыми и быть лаконичными.

Если отрабатываете крупное громкое событие, правила меняются, можно постить много и часто, но тогда надо предупредить подписчиков.

У нас в среднем 20 постов выходит. Мы не сразу определись с количеством, у всех по-разному. Мы решили, что будем давать читателям все важнейшие новости Петербурга и самые любопытные новости России.

Оксана Черникова:

— Сейчас мы делаем до 10 постов в день. У коллег бывает и больше, и меньше.

Тут мы возвращаемся к тому, на какую тему пишет автор. Если вы работаете в формате информационного агентства, то здесь может выходить один пост — а то и несколько в минуту. Это одно-два предложения, как правило. Если канал развлекательный, то можно и раз в 2-3 часа, а можно и 1-2 поста в день. Эксперты могут и один пост опубликовать. Тут надо следить за тем, как реагирует аудитория, и учитывать возраст канала. На первых порах, как правило, публикуют больше.

Александра Козлова:

— Все зависит от контекста: если случилось что-то из ряда вон — можно и нужно публиковать быстро. Если обычный день или вечер пятницы, очевидно важных новостей нет — не стоит кидать материалы ради того, чтобы просто что-то запостить.

У нас нет четкого определения типа «100 постов в день». Если постить нечего и незачем лишний раз дергать читателя — мы не дергаем.