По выгодной цене: опыт The Times of India

TOI+, продукт премиум-подписки The Times of India, был запущен в марте 2021 года, чтобы увеличить количество читателей и доходы от них. Цель была достигнута: в настоящее время у издания более 120 тысяч платных подписчиков.

The Times of India – самая популярная англоязычная газета в стране. Бренд, насчитывающий 50 миллионов цифровых пользователей, ежедневно выпускает около 2000 единиц контента и покрывает 70 городов. В издании только начинают работать с пэйволом и сейчас его нельзя назвать ни дозированным, ни жестким, поскольку, помимо 350-400 премиальных материалов, весь контент доступен бесплатно на сайте и в приложениях.

Платный контент включает в себя мнения экспертов, информационные бюллетени, подкасты, кроссворды и аналитические материалы, в значительной степени основанные на данных и диаграммах в удобной для восприятия форме. Как только пользователь становится подписчиком, ему показывается меньше рекламы.

Изучение аудитории

Радхика Шукла, руководитель отдела роста и стратегии TOI+ и Newspoint, Times Internet Ltd, говорит, что пользователи приложения на Android составляют самую большую базу подписчиков The Times of India, за ними следуют пользователи приложения на iOS, ПК и гаджетов. Для всех групп компания активно применяет push-уведомления и всплывающие окна.

По ее словам, около 90% мобильного трафика The Times of India генерируется за счет поисковой оптимизации, а это означает, что пользователь попадает непосредственно на страницу статьи: «Поэтому важно использовать подсказку или всплывающее окно о TOI+, чтобы подтолкнуть человека посетить страницу подписки».

Бренд также делит пользователей на разные группы в зависимости от модели потребления и отслеживает их поведение по трем ключевым параметрам:

• По типу контента. Для этого в компании анализируют все 2000 публикаций ежедневно и определяют, что читают охотнее всего.

• По частоте публикаций новостей. В дни с большим количеством новостных материалов посещаемость сайта The Times of India очень высока, что отражается на количестве подписок.

• По времени активности. В компании выяснили, что пользователи чаще всего подписываются c 7 до 10 утра, с 4 до 5 дня и с 8 до 9 вечера. И чтобы извлечь выгоду из этих пиковых часов, были разработаны схемы оповещения с помощью push-уведомлений, продвигающих подписку.

Эксперименты с ценами

В The Times of India используют CleverTap и Google Analytics для анализа своей аудитории. Ежедневно они отслеживают поведение активных пользователей, посетителей страниц конкретных статей, посетителей главной страницы и посетителей страницы подписки.

Шукла рассказывает, что для минимизации оттока, они запустили ряд бонусных и партнерских программ. В частности, они предлагают купоны, доступ к финансовым технологическим сервисам, таким как Cred, а также начисляют баллы, которые пользователь может накапливать, потребляя контент (бесплатный или платный) и впоследствии использовать их для покупки подписки.

По словам Шуклы, они много экспериментировали с ценообразованием. Например, запустили бесплатную пробную подписку для пользователей мобильных приложений и увидели, что порядка 30% пользователей перешли с бесплатной версии на платную в течение 30 дней. Причем конверсия у iOS оказалась выше, чем у Android. Впоследствии они удалили бесплатную версию и обнаружили, что цифры не упали.