The Village: от приготовления комбучи до выпечки хлебных жаб

Татьяна Симакова, главный редактор The Village, рассказала ЖУРНАЛИСТУ о том, чем редакция занималась на самоизоляции, почему необходим информационный детокс и как читатели помогают изданию.

— Когда вас назначали главным редактором The Village, вы говорили, что пока не планируете глобальных изменений в работе редакции — первоочередно нужно «познакомиться с сотрудниками редакции, войти в курс работы и тогда уже решать, как действовать дальше». Спустя три года появились планы глобальных и не только глобальных изменений?

— С августа у нас изменился дизайн и функционал сайта — это самое масштабное обновление за всю 10-летнюю историю the Village. В приоритете новая мобильная версия, новые форматы новостей — «Коротко» по механике будет похоже на сторис. Мы пересмотрели то, как будут выглядеть и работать наши фирменные гиды, из которых можно узнать все о событии, городском явлении или тенденции. У нас обновится раздел «Планы» с событиями на день, на неделю и на выходные. Это очень удобно! Изменится раздел комьюнити и механика его работы, о чем нас давно просили читатели. Над этим всем мы работали совместно с редакцией и продуктовой командой.

— Александр Головин — редактор «вДудя» — считает, что журналистика — это жуткая профессия, потому что «во-первых, это ограничение свободы, цензура, во-вторых, очень маленькие деньги». Разделяете ли вы такое мнение? У профессии, бесспорно, много минусов, но наверняка есть и плюсы. Какие они для вас?

— Не совсем понимаю, что имеется в виду под цензурой. Мы пишем не только про моду и рестораны, но и про вещи, которые касаются политики и социальных проблем. Как правило, попытки снять материал предпринимают как раз люди из, что называется, лайфстайла. С давлением со стороны мэрии и правительства мы не сталкиваемся. Что касается денег, то, безусловно, в нефтегазовой промышленности или торговле оружием можно заработать больше, чем в журналистике (хотя нефтяникам сейчас тоже несладко!). Работа в медиа позволяет менять какие-то важные вещи в обществе. Редакторам «вДудя» это хорошо известно, судя по тому, что они берутся за истории про политические репрессии и эпидемию ВИЧ.