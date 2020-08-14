The Village: от приготовления комбучи до выпечки хлебных жаб

Интервью с главным редактором The Village
Татьяна Симакова, главный редактор The Village, рассказала ЖУРНАЛИСТУ о том, чем редакция занималась на самоизоляции, почему необходим информационный детокс и как читатели помогают изданию.
— Когда вас назначали главным редактором The Village, вы говорили, что пока не планируете глобальных изменений в работе редакции — первоочередно нужно «познакомиться с сотрудниками редакции, войти в курс работы и тогда уже решать, как действовать дальше». Спустя три года появились планы глобальных и не только глобальных изменений?
— С августа у нас изменился дизайн и функционал сайта — это самое масштабное обновление за всю 10-летнюю историю the Village. В приоритете новая мобильная версия, новые форматы новостей — «Коротко» по механике будет похоже на сторис. Мы пересмотрели то, как будут выглядеть и работать наши фирменные гиды, из которых можно узнать все о событии, городском явлении или тенденции. У нас обновится раздел «Планы» с событиями на день, на неделю и на выходные. Это очень удобно! Изменится раздел комьюнити и механика его работы, о чем нас давно просили читатели. Над этим всем мы работали совместно с редакцией и продуктовой командой.
— Александр Головин — редактор «вДудя» — считает, что журналистика — это жуткая профессия, потому что «во-первых, это ограничение свободы, цензура, во-вторых, очень маленькие деньги». Разделяете ли вы такое мнение? У профессии, бесспорно, много минусов, но наверняка есть и плюсы. Какие они для вас?
— Не совсем понимаю, что имеется в виду под цензурой. Мы пишем не только про моду и рестораны, но и про вещи, которые касаются политики и социальных проблем. Как правило, попытки снять материал предпринимают как раз люди из, что называется, лайфстайла. С давлением со стороны мэрии и правительства мы не сталкиваемся. Что касается денег, то, безусловно, в нефтегазовой промышленности или торговле оружием можно заработать больше, чем в журналистике (хотя нефтяникам сейчас тоже несладко!). Работа в медиа позволяет менять какие-то важные вещи в обществе. Редакторам «вДудя» это хорошо известно, судя по тому, что они берутся за истории про политические репрессии и эпидемию ВИЧ.
— В паблик-токе «Мы устали от контента» вы говорили, что в период пандемии редакции пришлось работать в два раза больше. С чем это связано, ведь в большинстве медиа был застой, новости в основном были только о коронавирусе? Чем именно занималась ваша редакция?
— Нагрузка связана с тем, что новостей стало больше: это неправда, что мы писали только о коронавирусе. Да, жизнь в карантине сильно изменилась, и нам нужно было помочь горожанам приспособиться к новым условиям. Вместе с ними мы решали важные городские проблемы, например, совместно с сервисом такси сделали акцию для доноров, чтобы они могли бесплатно и безопасно добраться до станции переливания крови. Мы поддерживали движение мейкеров против ковид: люди с 3D-принтерами помогали врачам печатать расходники, которые было не купить. Мы не только информировали, но и вдохновляли наших читателей, и развлекали их. Рассказывали о новых хобби, которые появлялись в самоизоляции: от приготовления комбучи до выпечки хлебных жаб, о том, как сделать ремонт на балконе и устроить там цветник. Совокупно наша аудитория выросла на 10% по уникам и на 20% по просмотрам, хотя объем выпуска не увеличился.
— Как вы считаете, смог бы мир медиа пережить ещё одну пандемию?
— Не знаю, но повторять этот опыт не хотелось бы.
— На сайте The Village написано, что в формировании материалов, помимо редакции, может поучаствовать и любой зарегистрированный пользователь. Пользователи предлагают темы или, кроме этого, ещё и помогают со сбором материала, написанием текста? Было ли такое, что обычный пользователь стал журналистом The Village?
— Комьюнити the Village существует очень давно и оно очень активное. Читатели пишут нам комментарии на сайте, пишут на почту, в личку и во все социальные сети. Они предлагают темы, присылают комментарии по существу вопроса, предлагают себя как экспертов. Это очень ценно, поэтому на обновленной платформе мы сможем выбирать лучшие их посты и публиковать на главной странице и вообще наладить еще более тесное взаимодействие с коммьюнити. Было ли такое, что обычный пользователь стал журналистом the Village? Да, ведь и я была обычным пользователем когда-то.
— Не думаю, что я вправе давать универсальные советы. Каждый выбирает для себя свой способ и режим работы. Я придерживаюсь мнения, что не стоит обсуждать важные рабочие дела в нерабочее время и в выходные, особенно, когда речь идет об удаленке. В противном случае создается ощущение круглосуточной занятости, а это ведет к выгоранию. Восстанавливаться нужно всем. Если мне приходит светлая идея посреди ночи и я хочу обсудить ее с кем-то из коллег, я пользуюсь отложенными сообщениями.
— В нашей стране женщины порой сталкиваются с дискриминацией, возникает много споров на тему того, насколько мужчины и женщины разные, это касается и аспекта руководящих ролей. Поделитесь своим опытом, сталкивались ли вы когда-нибудь с сексизмом?
— Я начала работать журналистом в 2003 году, еще студенткой. В своей карьере я сталкивалась и с прямым сексизмом, и с харассментом, и с тем, что мне платили меньше, чем коллегам-мужчинам. Мне повезло, что я не стала сомневаться в себе и своих силах после всего этого. В издательском доме Redefine, куда входит также сайт Wonderzine, женщины чувствуют себя в безопасности, а их работа оценивается по объективным критериям. Это очень ценно для меня.
— Какие советы Вы можете дать начинающим журналистам?
— Начинайте работать как можно раньше, предлагайте свои темы редакторам, проситесь на стажировки, делайте собственные проекты: блоги, микро-медиа, телеграм-каналы или аккаунты в ТикТоке. Делайте все, что интересно. Научиться чему-то можно лишь на практике. Наша отрасль меняется быстрее, чем программы в университетах, не только в России, но и во всем мире. Профессиональное образование принято ругать, но помните, что базовые гуманитарные знания все же необходимы. Если хотите писать, прежде придется много читать.