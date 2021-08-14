Как привлечь аудиторию в ТикТоке с помощью алгоритмов

Алгоритмы могут меняться, но у них есть один и тот же принцип

ТикТок меняет нюансы в своих алгоритмах постоянно. В интернете есть сотни блогеров, которые ищут новые закономерности опытным путем, а потом делают туториалы или продают эту информацию на курсах. В этой статье мы не будем угадывать, а поможем разобраться в принципах, которые остаются с каждым обновлением.

Часто работа нейросетей противоречит всему, что пишут в интернете. Например, в нескольких статьях авторы советовали делать видео на хорошую технику, потому что ТикТок анализирует качество видео. Но до сих пор тысячи просмотров собирают дурацкие ролики в низком качестве, где бабушка ругается в домофон или ребёнок танцует в маске Гая Фокса — просто потому что это весело.

Главный смысл алгоритмов — показывать людям то, что приносит им удовольствие и пользу.

Провоцируйте реакцию

Алгоритмы смотрят на обратную связь: сколько людей поставили лайк и написали комментарий, как много репостов сделано, заходят ли к вам на аккаунт и подписываются ли.

Противоречивая тема собирает больше комментариев. Когда тема неоднозначная, люди спорят и высказывают свое мнение. ТикТок это замечает и продвигает видео в рекомендациях.

Пример из аккаунта «Новой газеты» @novayagazeta