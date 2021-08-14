Как привлечь аудиторию в ТикТоке с помощью алгоритмов

В прошлом году ТикТок рассказал, как работают его алгоритмы: какие видео собирают тысячи просмотров, а какие — отправляются в бан. ЖУРНАЛИСТ проанализировал официальный анонс, чтобы помочь вам выйти в рекомендации. Материал подойдет редакциям, которые хотят завести аккаунт в ТикТоке, но не знают, с чего начать.
Алгоритмы могут меняться, но у них есть один и тот же принцип
ТикТок меняет нюансы в своих алгоритмах постоянно. В интернете есть сотни блогеров, которые ищут новые закономерности опытным путем, а потом делают туториалы или продают эту информацию на курсах. В этой статье мы не будем угадывать, а поможем разобраться в принципах, которые остаются с каждым обновлением.
Часто работа нейросетей противоречит всему, что пишут в интернете. Например, в нескольких статьях авторы советовали делать видео на хорошую технику, потому что ТикТок анализирует качество видео. Но до сих пор тысячи просмотров собирают дурацкие ролики в низком качестве, где бабушка ругается в домофон или ребёнок танцует в маске Гая Фокса — просто потому что это весело.
Главный смысл алгоритмов — показывать людям то, что приносит им удовольствие и пользу.
Провоцируйте реакцию
Алгоритмы смотрят на обратную связь: сколько людей поставили лайк и написали комментарий, как много репостов сделано, заходят ли к вам на аккаунт и подписываются ли.
Противоречивая тема собирает больше комментариев. Когда тема неоднозначная, люди спорят и высказывают свое мнение. ТикТок это замечает и продвигает видео в рекомендациях.
Пример из аккаунта «Новой газеты» @novayagazeta
Необязательно скатываться в кликбейт и провокации. Просто снимайте о том, что люди обсуждают: политика, отношения, деньги, горячие новости. Неплохой пример, как обходиться без кликбейта, но собирать просмотры — аккаунт Миши Петрова @mishahah. ТикТок рекомендовал его видео о доходах россиян и стрельбе в Казани сотням тысяч пользователей.
Жизненная тема — больше лайков и репостов. Судя по личному опыту: хочется лайкать и репостить те видео, в которых узнаешь себя. Смешной ролик от «Тинькофф Журнала» про накопления собрал в десять раз больше просмотров, чем обычно. Люди увидели знакомую ситуацию, поэтому лайкнули и поделились с друзьями.
Не провалите испытательный срок
Первые ролики будут собирать десятки просмотров — ТикТок сразу продвигает их в рекомендациях других людей. В это время алгоритмы оценивают, как хорошо на вас реагируют другие пользователи.
Начинайте с интересного. Если сняли несколько роликов заранее, не оставляйте лучшее на потом. Завлекайте с первых видео, собирайте лайки и комментарии — тогда соцсеть начнет вас продвигать. Иначе алгоритмы подумают, что вы не делаете ничего интересного и будет не так активно показывать ваши ролики.
Делайте по несколько роликов в день. Так возрастут шансы попасть в рекомендации — но только в первое время, когда подписчиков еще нет. Необязательно работать в таком темпе постоянно. Крупные издания вроде «Тинькофф Журнала» иногда выкладывают один ролик в два дня, но все равно попадают в рекомендации и собирают тысячи просмотров.
«Теневой бан»: почему новые видео не смотрят
В ТикТоке есть обычный бан: вы нарушаете правила и ваш аккаунт блокируют. Все видео проходят многоступенчатую проверку с помощью нейросетей. Правила есть на официальном сайте.
Теневой бан — когда аккаунт не удаляют, но видео больше не показывают в рекомендациях. Он длится 5-7 дней, в некоторых случаях — 2 недели. Его дают, если:
— На аккаунте больше 30% чужого контента. Сюда входят отрывки из фильмов и игр, чужие мемы и ролики.
— Пользователь снимал и монтировали ролики не в ТикТоке. ТикТок чаще продвигает видео, сделанные прямо в его редакторе. Если очень нужно снять ролик на зеркалку и смонтировать в профессиональной программе — обманите алгоритм: добавьте в приложении хотя бы одну маску, фильтр или песню из библиотеки.
— Пользователь использовал мат и шуточное насилие. Алгоритмы могут не оценить искусственное оружие, кровь из кетчупа, фокусы с отрезанием конечностей, а также юмор, который разжигает рознь или подогревает травлю. Теневые баны часто выдают за мат.
— Пользователь спамил: выкладывал больше 15 роликов в сутки, делал одинаковые публикации, оставлял слишком много комментариев.