Вся область в одной газете: опыт «Тульских известий»

В большой семье регионального издания
Полина Крымова, главный редактор газеты «Тульские известия»
Вся область в одной газете — таков девиз «Тульских известий», единственного регионального государственного издания в Тульской области. Однако, несмотря на статус газеты правительства, мы отнюдь не стремимся публиковать лишь сухие отчеты о работе органов власти, а стараемся быть интересными широкому кругу читателей, рассказывать о жизни региона, о ярких и талантливых его жителях.
Задачи, которые стояли перед нами во время пандемии, можно разделить на внутренние и внешние. Со внешним легче. Задача поставлена — значит, нужно ее исполнять.
Но не менее важна и работа внутри редакции. Одно дело в кругу знакомых рассуждать о том, что готов в любое время дня и ночи сорваться с места, чтобы готовить материал, и наблюдать за восхищенными взглядами. И другое — столкнуться с этим в реальности. Со страхом работать в «красной зоне», где сражаются с неизвестным на тот момент вирусом. С необходимостью брать интервью у врачей, понимая, что в эту минуту они могли бы спасать чьи-то жизни, а вместо этого тратят время на тебя. Через все это мы прошли. Что важно, все вместе — всем коллективом. Мы стали сильнее и научились побеждать свои страхи.
Работа на отлично
Основная часть коллектива — опытные сотрудники, проработавшие в редакции много лет. Но, что радостно, есть и молодежь.
Чаще всего молодежь приходит с профильной кафедры Тульского госуниверситета: проходят у нас практику, а после решают остаться, совмещая с учебой. Именно так в прошлом году к нам пришла одна из студенток. Сейчас она — корреспондент «Тульских известий» на пороге защиты диплома.
Но есть и те, для кого журналистика — пока тайна. Нас это не страшит — всему можно научиться. Мы с коллегами готовы учить. Некоторое время назад к нам пришла выпускница 11-го класса — захотела попрактиковаться летом перед университетом. А потом решительно заявила: «Я от вас никуда не уйду». Уже год и учится на отлично, и так же работает.
Случается, что приходят и те, у кого не горят глаза, кому хочется сразу и без усилий получить славу и признание. Вот тогда — нам идти разными дорогами. В этом случае говорим твердое и решительное «Нет!».
Ну а в целом «Тульские известия» сегодня — это 18 человек. Корреспонденты, фотокорреспонденты, водители, дизайнеры и интернет-редакция. Впрочем, почти каждый из нас — немного интернет-редакция.
Под одной крышей
Вопрос вхождения в медиахолдинг относится больше к психологии. Жила-была редакция, и вдруг — бац, она становится частью холдинга, куда входят еще два с лишним десятка районных газет.
Конечно, не все это сразу поняли и приняли. Было опасение, что холдинг причешет всех под одну гребенку, лишит издание своего лица. Это нормально — испытывать страх на пороге перемен.
Следующий этап, причем довольно длительный, — притирка. Привыкали к тому, что некоторые структуры холдинга стали работать централизованно. Привыкали не тянуть одеяло на себя. Друг к другу, в конце концов, привыкали. Вы только представьте: 25 главных редакторов под одной крышей!
А потом все взяло и наладилось. Мы поняли, что вместе-то, оказывается, лучше и удобнее. К примеру, происходит в районе что-то интересное. Раньше бы мы звонили в администрацию, искали по соцсетям, через дальних родственников контакты. Сейчас же достаточно просто позвонить коллеге — главному редактору и тут же получить помощь. Ну и мы, конечно, не только пользуемся, но и помогаем в ответ.
Без розовых очков
«Тульские известия» были и остаются государственным СМИ: мы выполняем госзадание, и эта деятельность финансируется из регионального бюджета.
На все остальные наши потребности мы зарабатываем сами. Раньше серьезным источником дохода был так называемый «официоз» или обязательные опубликования. Теперь, когда все уходит в интернет, мы рассчитываем на рекламу. Причем все активнее «продаем» сайт и соцсети.
Большой плюс в том, что мы — часть холдинга, информационного агентства «Регион 71», куда помимо нас входят 24 районные газеты, городская газета «Тула» и портал tulasmi.ru. Выживать поодиночке сейчас непросто, а у нас складывается общий бюджет. Вместе зарабатываем, вместе тратим.
Реклама — это не самая веселая тема. И не только сегодня. Рынок просел еще до пандемии, во время коронавируса ситуация лишь усугубилась. В нынешнем году ряд крупных зарубежных компаний, ранее публиковавшихся на наших ресурсах, приняли решение уйти из нашей страны. Но не могу сказать, что это был такой уж крупный сегмент в нашем бюджете. Доля отечественных компаний все равно больше.
Тем не менее мы настроены реалистично и розовые очки не надеваем. Реклама — то, на чем экономят в первую очередь. Поэтому, вероятнее всего, в ближайшее время ожидать резкого роста числа рекламодателей не стоит.
На почте и в магазине
Мы, конечно, переживали, что в типографии будет дефицит расходников, что она не сможет выполнить свои обязательства перед редакцией, но, к счастью, этого не произошло. Нет ничего незаменимого — всему можно найти альтернативу, было бы желание. И мы благодарны нашим партнерам, что они достойно вышли из трудной ситуации и не подвели наших читателей.
Часть тиража распространяется по подписке — в организациях. Крупные партии мы стараемся доставлять своими силами. Остальные подписчики приходят за свежим номером в редакцию — это стало гораздо удобнее, когда мы переехали в центр города.
О службе доставки мы думали — и не раз. Но расчеты показали, что это не будет рентабельно.
Продаются «Тульские известия» в отделениях Почты России, киосках и сетевых супермаркетах. Сказать, что из этого лучше всего работает, сложно. В муниципалитетах, к примеру, для многих важный еженедельный ритуал — отправиться на почту за газетой. А в областном центре хорошие продажи в супермаркетах: прихватить вместе с покупками что-то для «почитать» легко и удобно.
О настоящих героях
Газета общественно-политическая, поэтому она — абсолютно обо всем. Но, так как мы пишем о работе губернатора и правительства региона, о законах, которые принимают депутаты областного парламента, и о жизни областной столицы, и о том, что происходит в отдаленных муниципалитетах, мы позиционируем себя как серьезное издание для деловых людей. Экономика, оборонка, бизнес и инвестиции, агропромышленный комплекс, здравоохранение, туризм — на своих страницах мы рассказываем обо всех сферах жизни региона. Широкий спектр освещаемых тем, качественная и проверенная информация и интересная подача всегда были нашими конкурентными преимуществами.
Но в то же самое время в центре внимания «Тульских известий» всегда человек — со своими проблемами и достижениями, планами и надеждами. Мы уверены, что каждый из тех, кто рядом с нами, достоин стать героем газетной полосы. Легко писать о тех, кто совершил, так скажем, стопроцентное геройство — спас людей из огня, вытащил детей из-подо льда. Вот они-то точно герои, в отличие от всех остальных… С таким заблуждением сталкиваются в основном начинающие журналисты.
Но чем не героиня сельский библиотекарь, посвятившая себя тому, чтобы прививать людям любовь к литературе? Или ветеринар, спасающая пострадавших от человеческой жестокости зверей? Или юноша с тяжелым диагнозом, не ставший ожидать печальной кончины, а создавший семью, организовавший бизнес и начавший помогать окружающим? Вряд ли все эти люди станут блогерами с миллионной аудиторией, вряд ли их будут приглашать на интервью на федеральные каналы. Но о них хочется рассказывать. И мы это делаем.
Праздники и мастер-классы
Мы традиционно участвуем в праздновании Дня города: распространяем свою продукцию, проводим конкурсы, дарим сувениры. Уже два года подряд вместе с кукольным театром 1 июня устраиваем в центральном парке праздник для самых маленьких.
В прошлом году к нам обратилось руководство психоневрологического интерната — живущие там люди давно мечтали о своей газете, хотели рассказывать о жизни учреждения, но не знали, с чего начать. Мы провели мастер-классы, помогли им со сбором материалов и версткой. В итоге это сотрудничество превратилось в долгоиграющий проект. Вот уже несколько сезонов мы выпускаем газету «Добрые вести».
Отдельное направление — образовательная деятельность. В прошлом году мы совместно с министерством образования Тульской области организовали конкурс эссе среди выпускников школ. С победителями провели серию мастер-классов, познакомили с работой редакции. Результат — трое ребят поступили на журналистику. Мы рассчитываем, что после окончания университета они придут работать к нам.
Самодостаточное медиа
Конечно, поначалу пандемия и все связанные с ней ограничения повергли нас в состояние шока. Мероприятия запрещены, на интервью ходить нельзя — как выпускать газету, где брать новости для сайта? Но долго пребывать в шоке мы себе позволить не могли — пришлось срочно брать себя в руки.
Как, наверное, и многие другие редакторы, я нередко слышала: «Я — корреспондент газеты и буду работать только для газеты».
Но понимание, что сайт — это не дополнение к печатной версии, а самодостаточное медиа, все же пришло. Мы зарегистрировали сайт как средство массовой информации, стали тщательнее подходить к подбору новостей. Потом начали размещать на своей страничке выходящие в печатной версии материалы — аудитории-то разные.
Следующим, сразу скажу — непростым шагом стало освоение видеоконтента. Попробуйте объяснить человеку, проработавшему пару десятков лет в газете, что теперь он должен сесть в кадр и записать интервью на камеру…
Получилось не сразу. Но получилось. Наверное, потому, что журналистам самим стало интересно. Преодолев стадии отрицания и гнева, они поняли, что общаться со своими читателями по-другому, не так, как раньше, — здорово. Поняли, что интернет — возможность донести плоды своего труда до максимально широкого круга читателей и зрителей.
Красивым финалом всей этой работы стал новый сайт на площадке ti71.ru: мы серьезно модернизировали свою интернет-площадку. Работать с ней стало просто и приятно. Читателям новый сайт тоже понравился.
Максимально оперативно
Глобальная задача — распространение нашего контента в социальных сетях. Опыт последних лет, в том числе пандемии, показывает, что современный человек настолько загружен делами, а новостная повестка такая обширная, что успеть отследить нужную информацию на сайте или в печати просто невозможно.
Основная масса нашего контента — значимые для целевой аудитории новости, информация о событиях в регионе. Это текстовые посты с карточками и ситуативные видеоролики, чаще всего интервью.
Ставку сегодня делаем на «ВКонтакте» и Telegram. «ВКонтакте» — это стабильная платформа с понятной целевой аудиторией, подходящая под формат новостного паблика. А продолжающий набирать популярность Telegram — максимально оперативный канал доставки информации за счет коротких новостей, эмоциональной заряженности, фотографий, броских заголовков и инфлюенсеров.
Газета «Тульские известия» издается со 2 января 1991 года. Выходит один раз в неделю. Тираж: 12 000 экземпляров. Учредители: правительство Тульской области, Тульская областная Дума. Издатель: ГУ ТО «Информационное агентство «Регион 71». Сайт: ti71.ru.