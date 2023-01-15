Вся область в одной газете: опыт «Тульских известий»

Чаще всего молодежь приходит с профильной кафедры Тульского госуниверситета: проходят у нас практику, а после решают остаться, совмещая с учебой. Именно так в прошлом году к нам пришла одна из студенток. Сейчас она — корреспондент «Тульских известий» на пороге защиты диплома.

Но есть и те, для кого журналистика — пока тайна. Нас это не страшит — всему можно научиться. Мы с коллегами готовы учить. Некоторое время назад к нам пришла выпускница 11-го класса — захотела попрактиковаться летом перед университетом. А потом решительно заявила: «Я от вас никуда не уйду». Уже год и учится на отлично, и так же работает.

Случается, что приходят и те, у кого не горят глаза, кому хочется сразу и без усилий получить славу и признание. Вот тогда — нам идти разными дорогами. В этом случае говорим твердое и решительное «Нет!».

Ну а в целом «Тульские известия» сегодня — это 18 человек. Корреспонденты, фотокорреспонденты, водители, дизайнеры и интернет-редакция. Впрочем, почти каждый из нас — немного интернет-редакция.

Под одной крышей

Вопрос вхождения в медиахолдинг относится больше к психологии. Жила-была редакция, и вдруг — бац, она становится частью холдинга, куда входят еще два с лишним десятка районных газет.

Конечно, не все это сразу поняли и приняли. Было опасение, что холдинг причешет всех под одну гребенку, лишит издание своего лица. Это нормально — испытывать страх на пороге перемен.

Следующий этап, причем довольно длительный, — притирка. Привыкали к тому, что некоторые структуры холдинга стали работать централизованно. Привыкали не тянуть одеяло на себя. Друг к другу, в конце концов, привыкали. Вы только представьте: 25 главных редакторов под одной крышей!

А потом все взяло и наладилось. Мы поняли, что вместе-то, оказывается, лучше и удобнее. К примеру, происходит в районе что-то интересное. Раньше бы мы звонили в администрацию, искали по соцсетям, через дальних родственников контакты. Сейчас же достаточно просто позвонить коллеге — главному редактору и тут же получить помощь. Ну и мы, конечно, не только пользуемся, но и помогаем в ответ.