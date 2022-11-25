Читатели рассказывают: Коко из уральской глубинки

В 70-80-х годах прошлого века на севере Свердловской области репортажными снимками славился Александр Потапов. Выработав стаж в шахте, он обеспечивал прекрасной фотоиллюстрацией газету Североуральска. В «Заре Урала» Краснотурьинска долго и плодотворно трудился Виталий Петрик. Среди газетных фотокорреспондентов Северного Урала более позднего периода нельзя не отметить творчество Владимира Суворина из Карпинска.

В Серове же до сих пор помнят имя первого фотокора газеты «Серовский рабочий» Василия Коковихина, сотрудничавшего с ТАСС. Об этом человеке расскажем в этом материале.

Смел да умел

Родом он с Вятки. Как все деревенские мальчишки рано познал крестьянский труд. Семья считалась крепкой, хотя и не жила богато. С земледелием справлялись своими силами, работников не нанимали. Десять лет исполнилось пареньку, когда в России произошла социалистическая революция. Все изменилось в коллективизацию. Лошадь, корову увели со двора. Отца выслали. Вот тогда познали, что такое бедствовать.

Василий, не долго размышляя, завербовался на стройку в Березняки Пермского края. Кое-какой навык имел. Плотницкое дело осваивал легко, с интересом. Решение перебраться на север Урала пришло само собой — в Надеждинске обосновались родственники. Мастеровитого рослого юношу быстро заметили, зачислили в ударную строительную бригаду. На его глазах и при его участии росли лечебные корпуса больничного городка со сквером и фонтаном, встали в ряд двухэтажные деревянные дома для медперсонала. Довелось возводить жилые дома на улице Парковой, участвовать в строительстве Дворца культуры металлургов и его открытии в 1931 году. Спустя полвека на юбилейном торжестве Василий Иванович Коковихин оказался в числе награжденных памятной медалью с изображением здания ДКМ, признанного памятником архитектуры регионального значения.

Случай, ставший счастливым

Жизнь настойчиво налаживалась в рабочем поселении, получившем в 1926 году статус города. И у Василия все складывалось благополучно. В руках надежная профессия, стабильный заработок. Приобрел велосипед. Встретил свою любовь, женился. Родилась дочурка — первенец. Но размеренно текущая его жизнь враз превратилась в бурную событиями.

Однажды на городском рынке стремительный Василий притормозил у оживленной толпы и долго не смог уйти. Так происходит, когда простое любопытство перетекает в любознательность. С того дня каждый раз, бывая на рыночной площади, спешил к заветному месту и надолго там задерживался. Стоял в сторонке и наблюдал за действиями фотографа-моменталиста Ибрагима Нигматулина. Люди, сменяя друг друга, вставали и замирали перед громоздкой камерой, не мигая, не улыбаясь. А вскоре восторженно разглядывали полученные фотокарточки. Таинственный процесс завораживал, а Василия по-особому: ему страсть как хотелось совершать чудо самому. Но так, чтобы люди на фото выглядели не застывшими истуканами, а как живые.

Свою гордость и радость, свой двухколесный транспорт он без сожаления обменял на фотоаппарат. За первым шагом последовал второй. Напросился в ученики в фотомастерскую Ногтева. Освоил зарядку и проявку фотопластинок, фотопленки, составление растворов для печати снимков. Фотографировал все, что видел. Дома и деревья при дневном и вечернем освещении, людей вблизи и издалека, в профиль и в анфас, на улице, в парке, в помещении. Кто-то бежал, кто-то стоял, кто-то смеялся, читал газету, играл с ребенком… Это так увлекло, что даже потеснило любимое занятие рыбалкой и охотой. А если выбирался в лес, на речку, не забывал прихватить аппарат. Фотоснимки печатал в кухоньке с занавешенным окном. Потом спешил показать родне, раздавал друзьям, знакомым, а то и совсем незнакомым людям.