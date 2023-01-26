Вызов нашего времени: самый популярный формат в Волгодонске — это «ЧЧ»

История коллег из Ростовской области
Раиса Руденко, главный редактор газеты «Волгодонская правда» (Волгодонск, Ростовская область)
Городская газета «Волгодонская правда» — одно из старейших печатных СМИ в Ростовской области. Сегодня у издания три равноправных соучредителя, что позволяет ему находиться на медийном рынке, участвовать в творческих конкурсах и даже трижды засветиться в топе «Золотого фонда прессы».
Одним из читаемых в газете проектов считается «За чашкой чая». Мы об этом узнаем из проводимого в конце года опроса, когда читателей спрашиваем о том, что бы они хотели увидеть в «Волгодонской правде» в следующем году. Мы предлагаем — они выбирают.
Формат «ЧЧ» — газета в газете — такой полезно-кухонно-развлекательный выпуск для семейного чтения. Советы и рецепты, тесты на эрудицию, календарные даты, кроссворды, специальная страничка для местных поэтов, ну и все прочее, что может отвлекать людей от «дел насущных».
Особой популярностью пользуется рубрика «Нескучно», где публикуем материалы о том, откуда пошло то или иное выражение или почему мы так говорим. К примеру, «утро вечера мудренее», «закатать губу», «править бал», «скатертью дорожка». Продолжая этот ряд, я бы назвала пословицу «голь на выдумку хитра», которая очень привлекательна для нашей редакции.
Я не знаю, есть ли в нашем регионе газеты «в шоколаде». Но точно говорю о себе: «Волгодонская правда» в их числе не значится. Чтобы выживать, в прямом смысле, мы вынуждены хитрить: придумывать и делать все, что позволяет выглядеть хорошо и достойно. Но начну с больного.
Где брать деньги?
Один из основных наших источников доходов фактически иссяк.
Исчезла реклама услуг банков, кредитных организаций, по продаже автомобилей, недвижимости.
Где брать деньги, если появление сайта газеты и пабликов в соцсетях прибавило только работы? Зарабатывать в этом информационном пространстве мы пока не научились.
Как пополнять счет, если Почта России превратила газету в коммерческий субъект? Отсюда и неоправданная дороговизна подписки. И это в то время, когда народ подсел на бесплатный интернет. Да и людям, согласитесь, сегодня есть куда потратить свои деньги и помимо газеты.
Как жить, если за услуги типография в 2020 году за один тираж брала 49 000 рублей, в 2021-м — 53 000, а в 2022-ом — уже 60 450 рублей? А с марта удавка стала еще более чувствительной: добавились санкционные доплаты за разницу стоимости материалов для печати (краска, растворители, прочая химия). Для нас это оборачивается потерей от 3600 до 5000 рублей за один тираж.
Где брать деньги на повышение зарплаты корреспондентов, сотрудников редакции? Если честно, эта работа совсем не привлекает даже начинающих, молодых коллег.
Список пугающих «если» можно продолжать. Но при этом редакции удается выпускать запланированные 50 номеров в год.
Домашняя работа
Еще задолго до начала коронавирусных ограничений мы оптимизировались как могли. Штат редакции сократили до минимума. Так, прежние обязанности ответственного секретаря разделили между редактором и ведущим дизайнером. На полставки перевели корректора. Три корреспондента стали универсальными или, как сегодня следует говорить, конвергентными журналистами. Заключили гражданско-правовые договоры с еще тремя опытными профессионалами, которые работают на фрилансе.
Наши журналисты не привязаны к офису. Работа всех четко планируется. Что касается коллективного обмена мнениями, традиционных летучек, то современные гаджеты, средства связи позволяют делать все оперативно, конкретно, эффективно.
Вообще, в плане организации работы, получения материалов в период пандемии у нас трудностей не было. Но осторожность и панику проявили наши постоянные партнеры: первые два номера после объявления ограничений у нас вышли без единого рекламного модуля. И это нас повергло в шок.
Помощь пришла, откуда ее не ждали. Один из учредителей газеты — ООО, в составе которого нет органов власти. Но благодаря этому обстоятельству оно, как субъект малого и среднего предпринимательства, попало в число пострадавших от пандемии и в соответствии с постановлением правительства РФ дважды получило субсидию из федерального бюджета. Очень вовремя! Другие реестровые газеты, учрежденные также ООО, но где числятся структуры власти, к сожалению, такой поддержки от государства в трудный период были лишены.
Субсидия стала первой подушкой некоторой стабильности. Вторая последовала от Сбербанка в виде безвозвратного кредита под 0%. Главными его условиями были сохранение штата и зарплаты. Нам это подходило, потому что урезать и сокращать уже было нечего.
Фифти-фифти
Сегодня «Волгодонская правда» по-прежнему выходит в полноцвете тиражом 15 000. Это на 170 000 городского населения. Распространяется, в основном, бесплатно, веерно. Но есть чуть более двух тысяч подписных экземпляров — с каждым полугодием их число увеличивается. Это те читатели, которые непременно хотят видеть свою газету в почтовом ящике. Плюс до 500 экземпляров продаем через частных распространителей в двух соседних с Волгодонском районах.
С Почтой России, я уже говорила, мы не дружим. Да и она, похоже, не питает любви к прессе. Поэтому мы давно создали собственную доставку. Но наши курьеры разносят не только газету и оформляют на нее подписку. В основном они заняты разноской квитанций за свет, тепло, воду, мусор, другие коммунальные услуги. Мы создаем Почте конкуренцию, фактически отбирая у нее хлеб. И именно эта доставка приносит пока нам деньги. Их хватает для того, чтобы содержать и развивать курьерскую службу. А также компенсировать половину затрат на доставку газеты. Другие 50% возмещает правительство области как соучредитель издания. Кроме доставки, оно субсидирует еще и половину расходов, связанных с типографией и приобретением бумаги. Сказать, что мы этому безумно рады, мало. Это хорошая конкретная помощь газетам, которые входят в областной реестр.
Мы в 2015 году поступили совершенно правильно, поделившись своими полномочиями по выпуску газеты с администрацией города и правительством области: отказались от якобы своей независимости — зато сохранили за собой возможность оставаться на газетном рынке. И продолжать делать то, что умеем.
Бери и твори
В нашем регионе партнерство с властью нисколько не убивает творчество. Наоборот, есть каналы, где можно и удовольствие получить, и средства заработать для поддержания редакционного бюджета. В области объявлено несколько творческих конкурсов — на премию губернатора, «Безопасный Дон», «СМИ против наркотиков» и другие. К престижному диплому победителя прилагается немалая денежная премия. Мы это испытывали на себе.
Еще привлекательнее для редакций грантовый конкурс на возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов. С десяток приоритетных направлений, еще больше тем — бери и твори! Причем, за приличные деньги, если победишь.
Напомню, «Волгодонская правда» — старейшая газета. И город у нас особенный — переживший четыре рождения. На протяжении ряда лет мы ведем проект «Улица моей судьбы». Он о земляках, чьими именами названы городские улицы. Таких у нас 33. И обо всех мы рассказали. Более того, изготовили специальные баннеры и подарили их местному эколого-историческому музею. Намерены издать сборник о наших героях, передать его во все библиотеки школ и других учреждений образования.
Еще один проект также направлен на знакомство с выдающимися земляками, их ролью в истории страны. Мы его назвали «Далекие — наши». Читатели признали этот проект интересным, люди сами начали активно называть героев рубрики. С их помощью мы добросовестно отработали его и получили неплохое вознаграждение.
«Далекие — наши» не ушли с газетных полос. Мы их трансформировали в другой социально значимый проект, посвященный 85-летию Ростовской области. Затем из этого гранта вырос еще один — более масштабный — информационно-просветительский проект «Край родной, навек любимый», с которым мы заявились на конкурс в Минцифры России. Так один проект превратился в три.
В содружестве с музеем опубликовали ряд материалов, направленных на повышение интереса к истории края и города, а также об укреплении межнациональных связей и единства населения, воспитании толерантности и уважения к неповторимому культурному наследию народов.
От корки до корки
Не могу не поделиться с коллегами — редакторами, которые захотят повторить наш пример и начать зарабатывать деньги на проектах. Это затратно — морально, физически, эмоционально, если хотите. Нам понадобились огромные усилия, чтобы:
1. Каждый проект четко спланировать — по дням, по полосам, по объемам и прочее. И потом неукоснительно соблюдать установленный порядок.
2. Не допустить перекоса в пользу материалов проекта. Читатель это сразу заметит и откажет в поддержке. Сохранение тематического баланса — сверхзадача для нас.
3. Нагрузка на журналиста была разумной и в рамках его способностей и возможностей.
Поэтому важный вывод, к которому мы пришли, — думать надо вначале не столько, КАК заработать деньги на проекте (уже знаем), а больше о том, КАК будем отрабатывать их.
Ну, и в заключение о том, с чего начинала — о пословицах и афоризмах. С их помощью мы приучили народ читать газету от корки до корки. Для этого прячем в ней выражение, а потом предлагаем читателям его найти — собрать все буквы, разбросанные по полосам. Мы их выделяем шрифтами. Кто первый это сделает, получает приз от редакции и становится нашим активным помощником.
Газета «Волгодонская правда» издается с 1935 года. Выходит один раз в неделю. Объем: 12-20 полос формата А3. Тираж: 15 000 экземпляров. Учредители: Правительство Ростовской области, ООО «Издательский дом «Волгодонская правда», Администрация города Волгодонска. Сайт: v-pravda.ru.