Вызов нашего времени: самый популярный формат в Волгодонске — это «ЧЧ»

Раиса Руденко, главный редактор газеты «Волгодонская правда» (Волгодонск, Ростовская область)

Городская газета «Волгодонская правда» — одно из старейших печатных СМИ в Ростовской области. Сегодня у издания три равноправных соучредителя, что позволяет ему находиться на медийном рынке, участвовать в творческих конкурсах и даже трижды засветиться в топе «Золотого фонда прессы».

Одним из читаемых в газете проектов считается «За чашкой чая». Мы об этом узнаем из проводимого в конце года опроса, когда читателей спрашиваем о том, что бы они хотели увидеть в «Волгодонской правде» в следующем году. Мы предлагаем — они выбирают.

Формат «ЧЧ» — газета в газете — такой полезно-кухонно-развлекательный выпуск для семейного чтения. Советы и рецепты, тесты на эрудицию, календарные даты, кроссворды, специальная страничка для местных поэтов, ну и все прочее, что может отвлекать людей от «дел насущных».

Особой популярностью пользуется рубрика «Нескучно», где публикуем материалы о том, откуда пошло то или иное выражение или почему мы так говорим. К примеру, «утро вечера мудренее», «закатать губу», «править бал», «скатертью дорожка». Продолжая этот ряд, я бы назвала пословицу «голь на выдумку хитра», которая очень привлекательна для нашей редакции.

Я не знаю, есть ли в нашем регионе газеты «в шоколаде». Но точно говорю о себе: «Волгодонская правда» в их числе не значится. Чтобы выживать, в прямом смысле, мы вынуждены хитрить: придумывать и делать все, что позволяет выглядеть хорошо и достойно. Но начну с больного.

Где брать деньги?

Один из основных наших источников доходов фактически иссяк.