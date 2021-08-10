Зеттелькастен: как вести заметки, чтобы быстро создавать контент и находить необычные идеи

Зеттелькастен придумал Никлас Луман — классик социологии и доктор наук: с ним он писал по две книги в год и издал 500 научных статей. Метод помогал Луману создавать оригинальные теории и продуктивно работать. Сам он говорил: «Я не придумываю все самостоятельно. Большая часть работы происходит в моем Зеттелькастене.»

Эта статья научит Зеттелькастен с нуля. Расскажем, чем система отличается от обычных заметок, какие у нее принципы, как настроить ее на компьютере и не забросить через неделю.

Почему обычные заметки путают и бесят

Представим, что журналист пишет статью о фондовом рынке. Он собирает фактуру: смотрит аналитику с американских сайтов, берет интервью у экономистов и читает специальные учебники. Его заметки хранятся в Evernote: в одной записи — расшифровка интервью, во второй — статистика, в третьей — конспект учебника.

У такого подхода есть минусы:

Заметки трудно искать. Проходит несколько лет, и записи теряются среди новых конспектов и расшифровок. В обычных заметках нет удобной системы поиска: ключевых слов, папок и ссылок. Чтобы что-то найти, нужно вручную перебирать файлы или бумажные листы.

Заметки никак не связаны. У журналиста скопилось много информации: цитаты из любимых книжек, статистика, конспекты курсов, интервью с учеными. Он мог бы заметить между записями необычные связи, чтобы создать из них оригинальную статью или даже книгу. Но заметки хранятся в хронологическом порядке, а идеи «забетонированы» в блокноте — их нельзя поменять местами и скомпоновать.

Мотивация падает. Если статью забракуют, журналист потратит время впустую. Он не станет использовать заметки в жизни, и они будут пылиться в блокноте или приложении.

Зеттелькастен решает эти проблемы: с ним легко искать заметки, он связывает записи между собой и поощряет постоянный сбор информации.

Как вести заметки по системе Зеттелькастен

Никлас Луман пользовался деревянными стеллажами и бумажными карточками, но систему каждый ведет по-своему — в Notion, Dropbox, Evernote. Главное — запомнить принципы.

Автор статьи использует Notion — в нем можно создавать собственные базы данных. Ниже — примеры и скриншоты из программы.

Представим: мы пишем статью про фондовый рынок и хотим опробовать эту систему.

Шаг 1: Создаем карточку

Если мы нашли интересную идею, с ней надо создать карточку. На одной карточке — одна законченная мысль. Во время исследования мы наткнулись на определение, которое хотим запомнить. Записываем его своими словами, чтобы понять даже спустя несколько лет.