Не все поправимо

Наш журналистский ковчег получил пробоину ниже ватерлинии. В Москве на 77-м году жизни скончался Александр Кабаков.

В журналистику он пришел в 1972 году. Работал корреспондентом газеты «Гудок», где когда-то начинали многие писатели, прославившие на весь мир русскую словесность ХХ века. Был заместителем главного редактора «Московских новостей», специальным корреспондентом и заведующим отделом издательского дома «Коммерсантъ», обозревателем «Столичной вечерней газеты», заместителем главного редактора журнала «Новый очевидец». В последние годы сотрудничал с журналом «Русский пионер».

В 1975 году начал писать юмористические рассказы и делал это с присущим ему блеском, свидетельством чего стала премия «Золотой теленок» «Литературной газеты».

В 1988-м Александр написал роман «Невозвращенец», который был опубликован годом позднее, а вскоре переведен едва ли не на все живые языки народов Земли. Его перу принадлежат также «Заведомо ложные измышления», «Ударом на удар», «Сочинитель», «Похождения настоящего мужчины», «Самозванец», «Последний герой», «Московские сказки», «Подход Кристаповича», «Путешествия экстраполятора и другие сказки», «Считается побег», «Беглец» и другие произведения (какое-то время Александр считал, что настоящий писатель должен выпускать по книге в год). Был удостоен премии «Большая книга» за роман «Все поправимо».

Слово Александра Кабакова часто бывало ироничным, порой резким, но безукоризненно точным и предельно честным.

(Более подробно о творчестве Александра Кабакова — в ближайшем номере ЖУРНАЛИСТА).