Азбука ЖУРНАЛИСТА

Ё — ЁЛКА НОВОГОДНЯЯ

Ставший за последние годы привычным фон для новогоднего обращения президента к народу. Но не всегда было так. Первым народ поздравил с Новым годом председатель ЦИК М. И. Калинин. «Всесоюзный староста» действительно походил на Деда Мороза, но размером со Снегурочку; впрочем, по радио это не бросалось в глаза. Традицию телеобращений открыл Л. И. Брежнев перед наступлением 1971 года. В конце 70-х — начале 80-х в связи с тяжелым состоянием здоровья вождей поздравления читал диктор ЦТ Игорь Кириллов. Потом начались чудеса: в 1987 году советский народ поздравил Рональд Рейган, а американский — Михаил Горбачев. Дальше — больше: в веселые 90-е с обращением к народу выступали и М. Задорнов, и С. Мавроди, и А. Пугачева, и кукольный Ельцин. Сегодня новогоднее обращение президента — самая рейтинговая программа ТВ.

Ж — «ЖЕЛТУХА» (ЖЕЛТАЯ ПРЕССА)

До революции 1917 года самой известной отечественной газетой из этого ряда была «Копейка». После вынужденной паузы, растянувшейся на 70 лет, в России началась настоящая эпидемия «желтухи». Живется желтой прессе, судя по тиражам, интересу со стороны рекламодателей и отсутствию интереса со стороны властей, неплохо. Только вот читатель уже вконец

запутался: зачем Степаненко оставила на бобах Джигарханяна, если развелась с Петросяном? (см. также «чернуха»).

З — ЗАГОЛОВОК

Самостоятельный газетно-журнальный жанр. Текст, даже хороший, забывается. Заголовки остаются в памяти надолго. Из времен ГКЧП: «Кошмар! На улице Язов». Из недавнего прошлого: «За сосули перед отечеством». Из совсем близкого: «Фарш несогласных».