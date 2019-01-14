Азбука ЖУРНАЛИСТА

Любые попадания в реальных людей случайны. Не пытайтесь повторить дома!
А — АВТОМАТЧИКИ ПАРТИИ
Так Н. С. Хрущев называл наиболее ортодоксальных и лояльных власти литераторов и журналистов. По версии Евгения Евтушенко, выражение принадлежит поэту Грибачеву (не путать с Грибоедовым). Развивая эту метафору, сегодняшних телепропагандистов можно смело приравнять к оружию массового поражения.
Б — БИ-БИ-СИ (BBC) Британская радиовещательная корпорация. В СССР для одних — «вражий голос», для других — если не окно, то форточка в мир. «Глушить голоса» у нас прекратили только в 1988 году, но сформулированные на Темзе принципы вещания — «информировать, просвещать, развлекать» — до сих пор с трудом приживаются на нашей почве. Зато в 2005 году престарелые российские рок-фаны, выросшие на программах Севы Новгородцева, с чувством глубокого удовлетворения встретили известие о награждении ведущего орденом Британской империи, который сэру Севе вручила в Букингемском дворце сама Елизавета II.
В — «ВРЕМЯ»
Вечная информационная программа на Первом канале отечественного ТВ. Опровергает идею Эйнштейна об относительности времени.
Г — ГЛАСНОСТЬ
Непродолжительный золотой век отечественной журналистики, в течение которого читатели газет и журналов убедились, что Россия — страна с непредсказуемым прошлым.
Д — «ДОМЖУР»
Любой поисковик любезно сообщит вам, что это ресторан в пяти минутах ходьбы от Кремля. Кэшбэк 10 процентов при заказе банкета.
Е — ЕВРЕЙ
Подобно тому как суеверные тренеры футбольных команд обязательно держат в составе «для фарта» одного рыжего игрока, в редакциях советских газет и журналов в качестве талисмана выступало одно «лицо еврейской национальности» — как правило, на должности ответсека.
Ё — ЁЛКА НОВОГОДНЯЯ
Ставший за последние годы привычным фон для новогоднего обращения президента к народу. Но не всегда было так. Первым народ поздравил с Новым годом председатель ЦИК М. И. Калинин. «Всесоюзный староста» действительно походил на Деда Мороза, но размером со Снегурочку; впрочем, по радио это не бросалось в глаза. Традицию телеобращений открыл Л. И. Брежнев перед наступлением 1971 года. В конце 70-х — начале 80-х в связи с тяжелым состоянием здоровья вождей поздравления читал диктор ЦТ Игорь Кириллов. Потом начались чудеса: в 1987 году советский народ поздравил Рональд Рейган, а американский — Михаил Горбачев. Дальше — больше: в веселые 90-е с обращением к народу выступали и М. Задорнов, и С. Мавроди, и А. Пугачева, и кукольный Ельцин. Сегодня новогоднее обращение президента — самая рейтинговая программа ТВ.
Ж — «ЖЕЛТУХА» (ЖЕЛТАЯ ПРЕССА)
До революции 1917 года самой известной отечественной газетой из этого ряда была «Копейка». После вынужденной паузы, растянувшейся на 70 лет, в России началась настоящая эпидемия «желтухи». Живется желтой прессе, судя по тиражам, интересу со стороны рекламодателей и отсутствию интереса со стороны властей, неплохо. Только вот читатель уже вконец
запутался: зачем Степаненко оставила на бобах Джигарханяна, если развелась с Петросяном? (см. также «чернуха»).
З — ЗАГОЛОВОК
Самостоятельный газетно-журнальный жанр. Текст, даже хороший, забывается. Заголовки остаются в памяти надолго. Из времен ГКЧП: «Кошмар! На улице Язов». Из недавнего прошлого: «За сосули перед отечеством». Из совсем близкого: «Фарш несогласных».
И — ИСКРЕННОСТЬ, НОВАЯ
Так в СМИ стали называть шокирующие публику заявления российских чиновников, попадающие на страницы газет, в интернет или телесюжеты. Трендсеттером здесь выступил премьер-министр с легендарным: «Денег нет, но вы держитесь». А там пошло-поехало: «Государство вам ничего не должно, оно не заставляло ваших родителей вас рожать» (Ольга Гладских из Екатеринбурга); «У тех, кто прошел войну, вообще не было потребительской корзины, а какая голова светлая, может, дело в стрессах и лишениях» (сенатор Екатерина Лахова); еще какая-то девушка-министр из Саратова рассказывала о питательной ценности «макарошек». Мужчины едва поспевали за своими бойкими одноклассницами (речь о социальном классе). Но депутат ГД Сергей Вострецов все же сократил разрыв: «Любой человек хотел бы работать в Госдуме. Кому это было очень надо, те и пошли в депутаты. А те, кому это было почему-то не надо, — идите на биржу труда».
К — КАРИКАТУРИСТ
Уходящая натура. А ведь совсем, казалось бы, недавно любое уважающее себя советское издание содержало в штате художника, набившего руку на изображении капиталистической акулы с долларом вместо глаза и мартовского мужа с подгоревшим пирогом. Особенно актуальна газетная карикатура была до ликвидации безграмотности в СССР. В настоящее время, в связи с неуклонной ликвидацией грамотности, некоторые наблюдатели ожидают ренессанса старого жанра.
Л — ЛЕНЬ
Естественное состояние любого творческого работника. Настоящий журналист никогда не станет писать, если можно не писать. В противном случае он не журналист, а графоман.
М — «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ»
Публицистический дебют генерального секретаря ЦК КПСС, председателя президиума Верховного Совета СССР, четырежды Героя Советского Союза, дорогого товарища Л. И. Брежнева. За ним последовали книги «Возрождение» и «Целина». По многочисленным версиям, видному публицисту помогал в работе целый ряд советских журналистов рангом пониже, в частности, Анатолий Аграновский. Однако Ленинскую премию по литературе в 1980 году получил один Брежнев.
Н — НАВАЛЬНЫЙ
Оппозиционный политик федерального значения, имя которого нельзя произносить на федеральных телеканалах и в официозных СМИ. Впрочем, Н. — сам по себе СМИ.
О — «ОБЩАЯ ГАЗЕТА»
Уникальный пример солидарности российских журналистов, их ответ ГКЧП, первым делом попытавшемуся придушить независимую прессу. Во время событий 18-21 августа 1991 года журналисты нескольких центральных газет и журналов объединились, чтобы заступиться за конституционный строй и свободу слова. Возглавил «О. г.» главный редактор «Московских новостей» Егор Яковлев.
П — ПОДПИСКА (см. тираж)
Р — РЭП
Новое средство массовой коммуникации для молодежи. О росте его значения красноречиво свидетельствуют недавние запреты концертов хип-хопа в разных уголках России. Не случайно и предложение главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина выделять рэперам правительственные гранты: если не можешь подавить какое-то движение, нужно его возглавить.
С — СВОБОДА СЛОВА
Величайшее изобретение человечества. В России с точки зрения потребительского спроса пока котируется невысоко, опережая микроволновки, но уступая шаурме. Почему С. с. не нужна властям, понятно.
Нетребовательность аудитории легко объяснить отсутствием привычки. Но вот почему С. с. не является предметом первой необходимости для самих журналистов — большая загадка.
Т — ТИРАЖ
Когда-то, наряду с подпиской (см.), — основной источник дохода российских газет и журналов. Впрочем, не будем о грустном.
У — УПЫРЬ
Постоянный участник политических ток-шоу в зомбоящике. Не ест, не пьет, сосет эфир. Как правило, возглавляет какой-нибудь фонд или институт, состоящий из двух мертвяков: директора-упыря и бухгалтера-нетопыря.
Ф — ФЕЙК
Ф. иногда называют принципиально новым жанром журналистики. Это ошибка. Он, наоборот, самый древний ее жанр. Просто раньше Ф. называли по-другому: «липа», «небылица», «подделка», «утка» или «передовица».
Х — ХАЙП
Самое модное слово 2018 года. Его сегодня употребляют все. Но никто при этом не знает, что оно означает.
Ц — ЦЕНЗУРА
В царской России Ц. официально была, но действовала безалаберно. Так, цензор пропустил в печать роман Чернышевского «Что делать», приписав на полях что-то вроде: «Все равно эту скукоту ни один нормальный человек читать не будет». И ошибся: роман разбудил Ленина со всеми вытекающими последствиями. Советская власть учла ошибки предшественников, и мимо Главлита не могли ни мышь пролететь, ни муха проскользнуть.
В РФ Ц. запрещена Конституцией, что не мешает.
Ч — «ЧЕРНУХА»
Та же «желтуха» (см.), но в особо извращенной форме.
Ш — ШТАМПЫ
Лучшие друзья журналиста. Серьезно экономят время автора и щадят нервы редактора. Не пользуется ими только ленивый, усталый, но довольный, освещенный последними лучами заходящего солнца или выросший как гриб после дождя.
Щ — «ЩАС!» (от англ. deadline)
Самый распространенный график сдачи материалов в редакциях. Примеры:
— Когда нужен репортаж на первую полосу?
— Щас!
— Когда ты наконец допишешь заметку? Уже неделю жду!
— Щас!
Э — ЭФИР
Безвоздушное пространство, где идет незримая битва за умы и тела россиян между телевизором и холодильником. До последнего времени телевизор опережал соперника на целый корпус, но рост цен на бензин, повышение НДС до 20 процентов и пенсионная реформа предвещают обострение борьбы.
Ю — ЮТЬЮБ (YOUTUBE)
Вокруг этого видеохостинга, или, по-нашему сказать, канала, развернулись ожесточенные дискуссии сразу в двух плоскостях. Во-первых, станет ли он могильщиком всех остальных СМИ. То есть: ничего не будет — ни радио, ни телевидения, ни газет, ни кино, ни театра, — а будет один сплошной Ю. Второй, гораздо более серьезный спор, нередко доходящий до мордобоя, сводится к тому, как правильно говорить — «ютьюб» или «ютуп».
Я — ЯЗЫК
Был и остается главным инструментом журналиста. Увы, нелегкие журналистские будни и профессиональная деформация порой приводят к тому, что пишущие журналисты становятся излишне языкастыми, а говорящие — слегка косноязычными.