Допустивший ошибку в репортаже про Трампа журналист ABC покинул телеканал

Журналист американского телеканала ABC Брайан Росс, допустивший ошибку в репортаже о президенте США Дональде Трампе и его бывшем помощнике по вопросам национальной безопасности Майкле Флинне, покинул пост. Об этом сообщило во вторник интернет-издание The Huffington Post.

Росс в декабре прошлого года был временно отстранен от работы после того, как он выступил с репортажем, в котором, ссылаясь на анонимный источник, заявил, будто бы Трамп во время предвыборной кампании в США в 2016 году просил Флинна наладить контакты с представителями России. Впоследствии выяснилось, что данная информация не соответствовала действительности, сообщает ТАСС.

Эта ошибочная новость способствовала резкому обрушению на биржевом рынке. Индекс Dow Jones рухнул в день, когда был передан репортаж, более чем на 350 пунктов. ABC пришлось выступить тогда с официальными извинениями.

Также интернет-издание сообщает, что Росс ушел по собственной инициативе вместе с продюсером и репортером Рондой Швартц.