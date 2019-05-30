Школа Сергея Доренко

Примерно через полгода шеф сказал нам, что есть новый проект «Говорит Москва» и спросил: «Пойдем?». И мы пошли. За пять лет мы сделали новую радиостанцию, а «Русская служба новостей» медленно и верно умерла. Сергей Доренко еще раз доказал, что он может собрать коллектив, и люди за ним пойдут.

— Очень многим Доренко был известен в первую очередь как тележурналист. Рассказывал ли он о своих телевизионных делах? Обращался ли к тому своему опыту?

— Он говорил об этом только тогда, когда кто-то его спрашивал или возникала какая-то непонятная фамилия человека для нас, о котором мы не знали. Он тогда говорил: «Это тот человек, который делал то-то тогда-то», но в воспоминания он никогда не вдавался.

Что отличает Сергея Доренко от всех остальных? Он всегда смотрел в будущее. Телевизор, радио, Телеграм. Там, куда он заходил, у него всегда получалось взлететь. Всегда. У нас есть корпоративный чат, и Сергей Леонидович в открытую там взаимодействовал с коллективом. В этом чате он написал важные слова. Цитировать их не буду, но суть раскрою. Он написал, что грядет такая эра в журналистике, когда мы все будем свободны, и не будет никаких хозяев. Мы сами себе будем хозяева. По-моему, это было даже последнее из того, что он написал. Запись от 8 мая.

— У меня возникало ощущение, что он доигрывает. Да, он активный, включенный, но сбитый летчик в профессии.

— Не было у меня такого ощущения. Его телеграм-канал, который он сделал за какие-то несколько месяцев, взорвал информационное пространство. Он зашел с нуля и вырос до 150 тысяч очень быстро. Он был летчиком всегда. Другое дело, что небо иногда было отрытое, а иногда его перекрывали какие-то другие истребители. А одному было тяжело.

— Он один был?

— Он был один, а за ним шел только молодняк.

— Как ты думаешь, он завидовал тем, кто работал на федеральных каналах?

— Нет. Для этого достаточно послушать любую его программу. И с абсолютной очевидностью становится понятно, как он относился к федеральному телевидению. Прийти туда, чтобы тебя трепали за щечку и говорили, что ты такой молодец — это был не его путь.

— Сегодня Соловьев, Скабеева, Киселев, Шейнин безжалостно крушат оппонентов нынешней власти. Говорят, что телекиллерство на российском телевидении породил Доренко.

— Трудно сказать, кто и что породил. Я читал, но об этом говорят люди старше меня. Поэтому я не могу говорить за прошлое.

— Чувствовал ли ты в нем желание кого-то пригвоздить? Он себе все разрешал?

— Разрешал, а почему нет… Как Гоголь, Салтыков-Щедрин.

— Но у Гоголя и Салтыкова-Щедрина не было живых людей с реальными фамилиями. Что, собственно, и отличает журналистику от литературы.

— А Белинский, который крушил все и всех?

— Белинский не переходил на личности, там были литературные или общественные дискуссии, которые порой выливались в острую полемику. А Доренко разрушал норму, говоря о личных обстоятельствах жизни конкретных людей.

— А что есть норма? Это сложный вопрос. Он вообще жил как хотел. У него ник был «Расстрига». История происхождения этого ника связана с Союзом журналистов России, из которого Доренко то ли в определенный момент выгнали, то ли что-то такое там произошло. И он после этого назвался расстригой. В нем было что-то рокенролльное.

— А вам он все разрешал?

— Да.

— И матом ругаться?

— Матом — нет. Были флажки определенные. Матом нельзя было ругаться. Он и сам не ругался никогда в коллективе, и не позволял никому.

— А чем он был недоволен?

— Ответ на этот вопрос лежит в плоскости ответа на вопрос: кто он? Доренко — новостник, первоклассный новостник. Если этого до сих пор никто не понял, тогда я об этом скажу первым. Он говорил, что новость — это звезда, причем это он всегда говорил по-английский: «news is a star».