Открыт прием заявок на конкурс «Журналисты о журналистике»

Уважаемые коллеги!

В это непростое время (а когда оно у нас было простым?) мы обращаемся к вам с призывом принять участие в нашем литературном конкурсе на тему «Журналисты о журналистике». Расскажите интересные истории о своей работе, коллегах или поделитесь своими мыслями о профессии.

Лучший способ преодолеть профессиональную деформацию и сколиоз!

Принимаются художественные произведения объемом до 6000 знаков (без пробелов в памяти). Романы не приветствуются, за исключением служебных.

Писать лучше по-русски и в прозе. Можно и в стихах, но учтите: мощный искусственный интеллект, до сих пор выполнявший в редакции функции кулера, безошибочно вычислит графоманов и превратит их в пар.

Рассказы, притчи и саги принимаются до 31 декабря 2020 года. Лучшие произведения увидят свет на страницах журнала.

Имена лауреатов жюри огласит в январе 2021 года. Нагрждение пройдет на ежегодном Деловом форуме «Качественная пресса России и перспективы ее развития» в апреле 2021 года.

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