Болливудская улыбка

С точки зрения рекламодателя трафик, который получает издатель, в сравнении с платформой ничтожен. Scroll работает по принципу digital only, печатного отделения у нас нет. Если поезд двигается только за счет второго двигателя, без первого, не остается другого выбора, кроме как искать выгоды такого положения.

Канекал: У нас первый двигатель покрывает расходы на обслуживание второго, который пока еще работает не в полную силу. Надо запускать двигатель номер два тогда, когда еще функционирует первый, — в противном случае компания будет вынуждена привлекать инвесторов.

Прасад: The New York Times — американский бренд с огромным кредитом доверия как в своей печатной ипостаси, так и в онлайне. В Британии такой бренд — The Guardian. У нас же в Индии издания с солидной историей переживают кризис, не могут занять свою нишу в цифровом пространстве.

Редди: Исследования показывают, что люди активнее всего реагируют на кликбейт. Какой контент должен генерировать издатель, чтобы удовлетворить запросы аудитории?

Патил: Прежде всего качественный. Хотя на цифровом поле открывается масса возможностей, нечасто приходится видеть по-настоящему качественные передовые материалы. Когда дело касается сайтов-новичков, между Индией и остальным миром есть большой разрыв, и этот феномен достоин внимания.

Когда я запускал Scroll, Индия была на втором месте по объемам трафика, ведущего на сайты лучших мировых изданий — The New York Times, The Economist, The Guardian. Выигрывают с помощью высокого качества или масштаба — полумеры бесполезны.

Канекал: В печати можно публиковать всего понемножку — тут вам время от времени может сойти с рук не совсем качественный контент. Но цифровой мир работает по-другому. В интернете пользователь так или иначе найдет именно то, что ищет. Там люди гораздо требовательнее относятся к бренду — если вы представляете новостной сайт и называете себя журналистами, именно этого от вас и будут ожидать.

Если же вы под видом журналистики публикуете таблоидные материалы в угоду читателю, вы подрываете репутацию собственного бренда. Едва ли это устойчивая бизнес-модель. Работать она может лишь то время, которое требуется, чтобы поднять количество просмотров.

Патил: Вокруг достаточно хороших материалов, чтобы убедиться: читатели их ценят. Когда The New York Times была только печатной газетой, ее читали три миллиона. Сейчас 90 миллионов читают их сайт. Хотя бы в одном из продуктов надо делать упор на качество. А все разговоры о том, что качество якобы плохо продается, — неправда.

Материал подготовлен WAN-IFRA и СППИ