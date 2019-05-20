Болливудская улыбка

Как и везде, цифровая реклама набирает обороты, но выигрывают от этого в основном Google и Facebook. По итогам прошлого года новостные медиакомпании получили только 9 % общей суммы, потраченной на рекламу в сети. Фактически речь идет о совсем небольших деньгах, потому что эти девять процентов приходятся на всех издателей вместе.

НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ

Чтобы компенсировать последствия такого развития событий, ABP, как отмечает Пуркаястха, предприняла ряд шагов как в печатной, так и в цифровой сфере.

В печати компания решила дать приоритет информации местного значения: сводки, расписания и объявления плюс регулярные рубрики (к примеру, о местной культуре — по вторникам, о бизнесе — по средам, вопросы здоровья — по четвергам и истории о путешествиях — по воскресеньям). Большую часть этих материалов пишут местные журналисты, живущие в конкретном регионе. Кроме того, ABP нашла более тысячи мелких рекламодателей, причем многие из них находятся в отдаленных районах и не имеют доступа к цифровому или телемаркетингу.

Говоря об инициативах национального масштаба, Пуркаястха акцентирует внимание на объединении с издателями газет Hindustan Times и The Hindu и создании рекламного альянса под названием One India. Альянс предлагает «единый план для единой страны», который может охватить до 28 миллионов читателей по всей стране.

Помимо этого, компания запустила новый сервис знакомств ABP Weddings, предоставляющий услуги по поиску и подбору пары и размещению объявлений о бракосочетаниях. Подобные сервисы в стране уже есть — но, по словам Пуркаястхи, проект ABP выгодно отличается тем, что тщательно проверяет, насколько правдивы рассказы пользователей о себе, а это повышает уровень доверия к бренду.

ПОЕЗД С ДВУМЯ ДВИГАТЕЛЯМИ

Аналитическая компания Zenith пророчит издательскому бизнесу в Индии большие успехи в нынешнем году: согласно ожиданиям, доходы и от печатной рекламы, и от цифровой должны будут вырасти на 20 %!

Правдоподобность этих цифр, а также общее состояние печатной индустрии в стране обсудили участники дискуссионной панели, которая состоялась на конференции WAN-IFRA India 2018.