Как аккредитоваться на выборы: новые правила для журналистов

В этом году специально для выборов в Государственную думу Центризбирком ввел новые правила аккредитации для журналистов. При этом старые правила не отменил.

Новости аккредитации

Изменения коснулись порядка аккредитации журналистов. Ниже мы рассказываем, как теперь нужно действовать редакциям СМИ, которые хотят освещать ход выборов.

1. Самое главное — на этих выборах не действуют удостоверения, которые были выданы избирательными комиссиями ранее. Поэтому всем журналистам нужно снова пройти аккредитацию.

2. Добавляется новое требование к старому ограничению, которое дает право аккредитации на выборах только сотрудникам зарегистрированных СМИ. Теперь даже среди них аккредитуются не все: издание может аккредитовать только журналистов, которые были наняты на работу не позднее чем за два месяца до официального опубликования решения о назначении выборов. Сотрудник может работать как по трудовому договору, так и по гражданско-правовому. Трудится ли он в штате или нет, по-прежнему не имеет значения.

3. Для того чтобы аккредитовать журналистов, главный редактор издания должен подать документы в избирательную комиссию. Вот какие документы потребуются:

1) Заполненная заявка в форме MS Excel (можно скачать на сайте ЦИК). Если вы подаете документы лично в печатном виде, то запишите файл с заполненной заявкой на диск и приложите его к документам.

2) ​Распечатанная заявка с подписью и печатью главного редактора (или ее скан).

3) ​Копия свидетельства о регистрации СМИ или копия выписки из реестра средств массовой информации, заверенная главным редактором.

4) ​Фотография каждого из аккредитуемых представителей СМИ (требования к фотографии тоже можно посмотреть на сайте ЦИК).

4. Подать документы можно как в печатном виде, так и отправить по электронной почте. Если ваше СМИ выходит на территории одного субъекта, то документы нужно отправлять в областной избирком, если СМИ зарегистрировано для распространения на территории двух и более субъектов — то в облизбирком или в ЦИК.

5. Согласно порядку аккредитации СМИ, Центральная избирательная комиссия принимает документы до 6 сентября. Избирательные комиссии субъектов — до 13 сентября (в случае досрочного голосования избиркомы заканчивают принимать заявки за три дня до дня досрочного голосования).

6. Избирательные комиссии могут вместе с госорганами проводить проверку достоверности сведений, которые предоставил главный редактор. Для этого они вправе запрашивать у главного редактора дополнительные сведения.

7. Если все будет в порядке, то аккредитационное удостоверение журналистам должны выдать не позднее, чем за сутки до начала голосования. С ним вы сможете работать на избирательных участках, посещать заседания комиссий, фотографировать и снимать видео на участках и т.д.

8. Удостоверение будет действительно до завершения выборов — то есть до оглашения окончательных результатов. Если будет назначено повторное голосование, получать новое удостоверения не нужно.

9. Еще одно новшество — ЦИК теперь может приостанавливать аккредитацию конкретного журналиста. Это может произойти, если журналист нарушит правила, установленные порядком аккредитации журналистов. Согласно этому документу, аккредитованные представители СМИ не должны, например, использовать свои профессиональные возможности, чтобы скрыть информацию, фальсифицировать сведения или собирать информацию для каких-то посторонних лиц.

Что может делать журналист на выборах

1. Знакомиться с итогами голосования по каждому избирательному участку, территории, на которую распространяется деятельность комиссии, и результатами выборов по избирательному округу, в объеме данных, содержащихся в протоколе комиссии об итогах голосования и протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящей комиссии.

2. Присутствовать на всех заседаниях комиссии, включая те, на которых устанавливаются итоги голосования или происходит подсчет голосов.

3. Знакомиться с протоколом участковой комиссии об итогах голосования.

4. Присутствовать на агитационных мероприятиях и освещать их.

5. В день голосования или в дни досрочного голосования аккредитованные журналисты могут находиться на избирательных участках с момента начала работы участковой комиссии и до получения сообщения о том, что вышестоящая комиссия приняла протокол об итогах голосования на участке, а также при повторном подсчете голосов.

6. Посещать избирательные участки, расположенные в воинских частях, закрытых административно-территориальных образованиях, больницах, санаториях, домах отдыха, СИЗО и других местах временного пребывания избирателей. Для этого нужно подать заявку в это учреждение. Избирательные комиссии должны оказывать журналистам содействие в этом.

7. Проводить фото- и видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя комиссии, его заместителя или секретаря.

Помните, что права журналистов и наблюдателей на избирательном участке сильно отличаются. Так, представители СМИ в отличие от наблюдателей не могут:

— знакомиться со списками избирателей, реестром выдачи открепительных удостоверений, находящимися в комиссии открепительными удостоверениями, реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования;

—.обжаловать действия комиссии, нарушающие избирательные права;

— обращаться к председателю участковой комиссии или к его заместителям с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования.

Как действовать на избирательном участке?

1. Придя на участок, подойдите к председателю УИК или его заместителю, чтобы предъявить аккредитационное удостоверение, а также паспорт или редакционное удостоверение. Лучше иметь при себе копии всех документов, оригиналы стоит показывать из своих рук, а если попросят — дать копии. Это может обезопасить вас от ситуации, когда документы уносят «на проверку» и долго не отдают.

2. Если вы собираетесь фотографировать или снимать видео, то стоит сообщить об этом председателю или его заместителю.

3. Обязательно проследите, чтобы секретарь УИК внес ваши данные в список людей, присутствующих в помещении для голосования. Там же можно оставить свои контакты, чтобы вас смогли оповестить о составлении повторного протокола УИК или о пересчете бюллетеней.

4. Если ваши права нарушаются, например, члены УИК не разрешают фотографировать или просят покинуть помещение для голосования, нужно зафиксировать нарушение. Впоследствии вы вправе обжаловать эти действия в вышестоящей комиссии или обратиться в суд.

* Центр защиты прав СМИ внесен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

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