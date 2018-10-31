Акция солидарности с Кириллом Вышинским пройдет 2 ноября в Москве

Акция солидарности с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, который почти полгода находится за решеткой по обвинению в госизмене, состоится 2 ноября у посольства Украины в Москве.

Примоединиться к манифестации можно в пятницу в 11:00 по адресу: Леонтьевский переулок, дом 18. Девиз акции — «Дело шито белыми нитками». Участники мероприятия соберутся у украинского посольства с катушками белых ниток, транспарантами и плакатами с хештегом #ВолюВышинскому!

Акция приурочена к отмечаемому 2 ноября Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Он учрежден в 2013 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, в которой осуждаются любые нападения и акты насилия в отношении журналистов и сотрудников СМИ.

Резолюция призывает государства-члены сделать все от них зависящее, чтобы предотвратить насилие в отношении журналистов, привлечь к ответственности тех, кто совершает такие преступления, и обеспечить правовую защиту потерпевших.

Руководитель информационного партнера МИА «Россия сегодня»,­ портала «РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

23 октября следователи подали ходатайство в Генпрокуратуру Украины о продлении следствия до января 2019 года.

Источник и иллюстрация: РИА Новости