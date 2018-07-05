В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете рекламы по воскресеньям

Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий по воскресеньям прерывать рекламой теле- и радиопередачи.

С инициативой выступили депутаты ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Вадим Деньгин и Владимир Сысоев. Они предлагают ввести рекламную паузу с 6:00 до 24:00 воскресенья — сообщает «Российская газета».

По мнению авторов проекта, в выходные дни дети больше времени проводят за просмотром телепередач. Поэтому ограничение рекламы в воскресенье поможет защитить их от опасности формирования неправильного представления о жизни. Также авторы отмечают, что навязчивые рекламные ролики постоянно раздражают телезрителей и напоминают им о проблемах и заболеваниях.

В поддержку проекта авторы приводят данные опроса фонда «Общественное мнение», который показал, что 82 % россиян считают, что реклама на телевидении занимает слишком много времени.

Предполагается, что Госдума рассмотрит данный проект в начале июля.