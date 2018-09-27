Британские газеты попросили правительство собирать с Facebook и Google деньги на развитие журналистики

Предложение собирать с Facebook и Google деньги на развитие журналистики в правительство внесла британская ассоциация СМИ News Media Association (NMA), которая объединяет почти все местные газеты, включая The Guardian и The Sun.

NMA считает, что власти Великобритании должны взимать с Google, Facebook и других компаний, на чьих платформах размещаются новости, ежегодный сбор, который пойдет на развитие журналистики.

В организации уточнили, что из-за крупных ИТ-компаний СМИ теряют доходы от рекламы, на которые раньше развивалась качественные национальные и местные издания. Представители ассоциации также призвали технологические компании заранее сообщать об изменении условий алгоритмов, которые могут повлиять на издателей.

С 2007 по 2017 год выручка британских медиа упала с $8,94 млрд до $4,73 млрд, уточняет The Guardian.

В октябре 2017 года Google перестала требовать от СМИ открывать доступ к платным материалам для поисковика. До отмены этого правила издания, которые не открывали доступ текстам, хуже индексировались поисковиком Google и Google News.

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