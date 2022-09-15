Adobe купит Figma за $20 млрд

Adobe приобретет стартап Figma примерно за $20 млрд деньгами и акциями, сообщается на сайте компании. Стороны заключили окончательное соглашение.

Сооснователь сервиса Дилан Филд отметил, Figma сможет «ускорить рост и инновации» за счет технологий и экспертизы Adobe. При этом Adobe выступает за автономную работу Figma, и Филд останется гендиректором компании и планирует продолжить управлять ей, как и прежде.

Источники Bloomberg, близкие к сделке, сообщали, что компании могут объявить о соглашении 15 сентября. Предварительно стомость сделки оценивалась в $15 млрд.

Figma — сервис для разработки интерфейсов с возможностью совместной работы онлайн. Одноименная компания была создана в 2012 году Эваном Уоллесом и Диланом Филдом.