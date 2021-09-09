Инновации в журналистике: как пройти путь от отрицания к принятию

Любая инновация сначала вызывает отторжение. Особенно у опытных, профессиональных, много повидавших редакторов и журналистов. Зачем что-то менять, если и так все работает.

По моему опыту люди меняют свои привычки только в двух случаях:

1. Когда им что-то новое очень-очень нравится. Вдохновляет, воодушевляет и вызывает учащенное дыхание.

2. Когда ситуация настолько тупиковая, что без изменений уже никак не обойтись.

Помните те времена, когда за очень короткий период не осталось ни одного рабочего места для бухгалтера без знания 1C? Когда целая отрасль переучивалась с калькуляторов на компьютеры. И неважно, сколько оставалось до пенсии — 10 лет или два. Без владения компьютером шансов получить работу не было.

Медиаотрасль, с одной стороны, меняется очень быстро, а с другой — очень медленно. Для кого как. Но в целом можно сказать, что тупика у нас нет. От того, что мы внедрим совместный цифровой календарь или будем делать журналистские истории на основе анализа баз данных, принципиально мало что поменяется. Ситуация не такая, как у бухгалтеров из предыдущего абзаца. Мы не потеряем работу, приблизительно останемся на достигнутых тиражах и объеме трафика. «Тупиковый мотиватор изменений» для нас не актуален.

Остается вдохновение и энтузиазм. Но это очень энергозатратные состояния. Они требуют подпитки, одобрения, поддержки. Если мы не получаем положительную обратную связь от нововведений, наше вдохновение потихоньку растворяется в рутине ежедневности.

Внедрение нового — сложная, достаточно долгая история. Она требует от медиаменеджера долгосрочного планирования, детальных расчетов, умения формулировать несколько вариантов действий, учета человеческой психологии. Даже если изменения рациональны, очевидно полезны, люди будут сопротивляться новому.

Консультируя редакции, я внимательно наблюдаю за словами, мимикой, жестами журналистов и редакторов, когда рассказываю о тех или иных технологиях, которые полезно было бы внедрить в практику. Мысленно разделяю коллектив на 5 групп в зависимости от того, на какой стадии принятия инновации находится человек.

Эти стадии широко известны как «5 стадий принятия горя»:

• Отрицание

• Агрессия

• Торг

• Депрессия

• Принятие

Сталкиваясь с необходимостью меняться, сначала человек отказывается верить в печальные новости, потом злится, обвиняет всех вокруг и бесится оттого, что других беда не настигла. Затем начинаются внутренний диалог с собой и Космосом: «Если я буду следовать вашим рекомендациям, консультант Силантьева, все же будет хорошо? И быстро?» Когда я отвечаю, что волшебных кнопок не существует, у человека часто опускаются руки. Если все так сложно, то зачем?

Как выглядит такой диалог с редакцией?

— Газеты и телевидение, радио и журналы никогда не исчезнут, эти ваши соцсети и мессенджеры — баловство для лоботрясов. Мы делаем серьезное дело, и нам не до этих игрушек. «ТикТок» там всякий. Это не для нас.

— Но вы же сами, как пользователи, проводите много времени в Сети. Понаблюдайте за собой, какие форматы контента, какие проекты и материалы вызывают у вас интерес, желание делиться контентом. Понаблюдайте за соседями и родственниками, что их интересует, на что они реагируют, много ли смотрят видео, на какие каналы на каких платформах подписаны.

Интернетом интересуются рекламодатели и читатели, на семинарах и конференциях тоже постоянно говорят про интернет. Чего-то там про будущее, про изменение поведения пользователей и перераспределение рекламных бюджетов в сторону Сети. Рекламодатели начинают работать со своей аудиторией напрямую, привычные рекламные продукты им уже мало интересны. А когда снижается экономическая активность, рекламодатели начинают считать каждую копейку. И часто первая вычеркнутая строка бюджета — это «размещение в СМИ».

— Интернет крадет у нас аудиторию, сайт газеты сокращает количество читателей бумаги. Вы что, хотите, чтобы мы ударились в развлечение? Мы — серьезное издание.

— В любом медиапродукте нужен баланс. Юмор и улыбка могут сопровождать даже очень «серьезные» темы. Интерактивные форматы вовлекают пользователя в обсуждение темы. Они больше думают о тех историях, которые вы им рассказываете. Формат подачи информации помогает делать ваш материал лучше, ярче, заметнее. Форма не подменяет содержание.

— Хорошо, давайте я приду к вам поучиться. Спецпроекты и таймлайны? Интересно, но кто тогда будет ленту новостей наполнять? Интерактивная инфографика? Это долго и дорого. Вы скажите, если мы все сделаем так, как вы тут говорите, — у нас как скоро интернет-версия начнет деньги приносить? К нам сразу много пользователей придет, да? А если мы станем мультимедийной редакцией, все журналисты будут делать больше за те же деньги?

— Новые технологии не приносят автоматического успеха. Нужно смотреть на комплекс изданий целиком, продумывать каждый медиапродукт. Часть из них может работать на заработок, часть — на тираж, охват и узнаваемость. Часть — на дискуссию и авторитет. Меняя что-то одно в системе редакционной работы, важно пересматривать всю систему производства и отношений внутри коллектива.

— Опускаются руки. Знал(а) же я, что ничего не получится, так оно и случилось. Ерунда эти мультимедиа, для богатых редакций и у кого людей много. Нам это все не нужно. На наш век и обычных зрителей с читателями, и рекламодателей хватит. Забот, что ли, других нет…

Можно остаться на этой стадии. Многие остаются. Но у тех, кто близок или уже пришел на следующую стадию — стадию принятия, в голове звучит совсем другой текст: «Мир движется в сторону персональных медиа. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Надо учиться в этом новом мире работать. От чего-то отказываться, с чем-то экспериментировать. Сразу ничего не бывает, придется попотеть, подумать, попробовать. Посмотрим, что из этого выйдет.

Посмотрите вокруг себя. Назовите какую-нибудь новую технологию в медиа. Например, прямые трансляции в соцсети. Кто из ваших коллег по отношению к этой технологии на какой стадии находится? А если мы говорим о виртуальной реальности? Или о роботах, пишущих шаблонные тексты? Или о переупаковке, пересборке ранее опубликованных материалов? О системном сборе информации в базу данных?

Каждый ваш коллега по отношению к разным технологиям будет находиться на разной стадии принятия. Нельзя просто перепрыгнуть от шока узнавания нового сразу к принятию. Внутренняя работа, привыкание к изменившейся ситуации должны случиться.

Можно сократить время прохождения этих стадий, участвуя в экспериментах, совместных проектах, знакомясь с опытом других редакций. Важно вовлекать всю редакцию в эти опыты. Если в команде лишь один инноватор, надолго его вдохновения и энтузиазма не хватит.