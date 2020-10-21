Что нужно знать современному рекламисту

О том, какие традиции рекламы существуют в разных странах и что сегодня должен знать рекламист, ЖУРНАЛИСТУ рассказала доктор филологических наук, профессор кафедры лингвистики, перевода и межкультурной коммуникации факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М. В. Ломоносова.

— В чем особенность отечественного профильного образования рекламистов?

— Это вопрос не такой простой, потому что традиция отечественного образования рекламистов была, скажем так, несколько прервана — вы знаете, что в советский период рекламистов не готовили. И возобновлена она была только в середине 90-х годов в рамках факультетов журналистики. Именно этим объясняется то, что на этом новом этапе российской профильной подготовки специалистов по рекламе многое было заимствовано из западной образовательной традиции, главным образом университетских программ США и Великобритании.

— Если вы знакомы с западной школой подготовки рекламистов, расскажите о ее особенностях.

— Начиная с середины 90-х годов, мне пришлось несколько раз работать в разных университетах Великобритании, США и Канады. Работая в университете Тэмз Вэлли в Лондоне, я обратила внимание на то, программа подготовки журналистов вообще и специалистов по рекламе в частности очень практически ориентирована на формирование практических навыков и компетенций, столь необходимых представителям данной профессии. Обучение обязательно включало курсы и практические задания по разработке рекламных кампаний, написанию рекламных текстов и слоганов, созданию визуального контента. Причем семинары вели не только университетские профессора, но и специалисты-практики.

Кроме того, говоря об особенностях западной традиции подготовки специалистов по рекламе, следует учитывать, что и в Великобритании, и в США давно сформировалась и действует достаточно жесткая система требований к рекламной продукции и рекламной деятельности, которая регламентируется специальной организацией. В частности, в Англии еще в 1962 году была создана Комиссия по рекламе (Advertising Standard Authority) цель которой — контролировать и регулировать рекламную деятельность на территории Великобритании в соответствии с законами этой страны. И надо сказать, что эта структура совершенно не допускает и очень строго наказывает, в том числе финансово, за нарушения требований к современной рекламе. Нельзя использовать женские образы, например привлекательных красоток в купальниках, для рекламы товаров, которые непосредственно не предназначены для женской аудитории.

— Поэтому мои британские коллеги, когда приезжают в Россию, конечно, очень удивляются, видя у нас рекламные щиты на улицах, где какая-нибудь красотка в купальнике сидит на крыше, рекламируя какое-то особое покрытие для крыш или шины для автомобиля. Такая реклама в Великобритании совершенно недопустима. Еще существует строгий регламент по использованию в рекламе детей и животных, так что в случае нарушений компания, которая размещает такую рекламу, может подвергнуться крупному штрафу.

— Реклама в современном мире рассматривается как межкультурная коммуникация. Какие представления о межкультурной коммуникации, медиатексте, медиадискурсе должны получить студенты-рекламисты в системе профильного образования?

— Точнее говоря, реклама не совсем рассматривается как межкультурная коммуникация, скорее, сегодня в условиях информационной глобализации, реклама функционирует в таком межкультурном контексте.

После распада Советского Союза с середины 90-х годов на российский рынок хлынуло много западной рекламной продукции, начиная со всем известных шоколадных батончиков «Марс» и «Сникерс», которые и послужили образцами для возрождающего рынка российской рекламы. Это некое отражение медийной глобализации в сфере рекламной деятельности.

Хочу отметить, и это важно, что с точки зрения межкультурной коммуникации, у рекламы, конечно, есть свои национально-культурные особенности.

Мне повезло побывать во многих странах, преподавать в зарубежных университетах США, Великобритании, Германии, Канады, Китайской Народной Республики. И конечно же, погружаясь в атмосферу зарубежных СМИ, я невольно замечала и отмечала национально-культурные особенности рекламы в этих странах.

В той же Великобритании реклама часто связана с юмором. Они ценят такой британский юмор, тут сложно как-то пересказать, но мне запомнилась реклама пылесоса, очень мощного. По телевизору показывает, как женщина пылесосит ковер и пылесос настолько мощный, что он присосал к потолку сидящего в кресле читающего мужчину. Вот у них такие приколы в рекламе и юмор.

В США реклама очень агрессивная. Хотя обе страны англоязычные, но вот культурная разница в рекламе очень заметна. С США эта агрессия в рекламе выражается не только в ее большом заметном количестве, в том числе в новостных программах, но и в самом характере, стиле рекламы: купи, купи, купи, купи. И вы знаете, даже восприятие отличается. Я даже запомнила один такой пример. Телевизионная реклама какой-то лекарственной добавки, которая якобы улучшает состояние головного мозга и продлевает жизнь пожилым людям. И там был такой слоган: «Ваши родители еще живы? Дайте им экоплант». Радостный голос за кадром невольно наводил на мысль на то, что добавка не для того, чтобы продлить жизнь пожилым, а чтобы быстрее от них избавиться — «Ваши родители еще живы? Ну так дайте им эту лекарственную добавку, и никаких проблем». У американцев совершенно другое восприятие юмора. В США очень заметен агрессивный характер рекламы, особенно на телевидении. Кстати, такая рекламная агрессия ярко проявляется и в политической рекламе, которую сейчас возможно наблюдать в связи с проведением президентских выборов в ноябре 2020 года.