Как отличить рекламу от информации в газете

В редакцию ЖУРНАЛИСТА поступил такой запрос от читателей: «Добрый день! Подскажите пожалуйста, является ли рекламой в газете упоминание названия игрушки "Хагги Вагги"? А название университетов? Есть ли какое-то пособие о том, что в газете считается рекламой?». Мы решили разобраться в этом вопросе. Публикуем ответ юриста.

Само по себе однократное упоминание в статье газеты названия игрушки, будь то Хагги Вагги, Барби, Лего и т.д. по общему правилу не является рекламой, как и название университета, фигурирующее в газетной публикации. Но для исчерпывающего ответа нужно анализировать весь контекст, в который помещено название того или иного объекта, потенциально являющегося рекламой, а также принимать во внимание форму и цель публикации.

ФАС разъясняет, что отнесение какой-либо информации к рекламе или иной информации осуществляется в каждом конкретном случае, исходя из содержания такой информации и всех обстоятельств ее размещения.

Для разграничения рекламных и редакционных публикаций в первую очередь необходимо обратиться к понятию «реклама», содержащемуся в ст.3 ФЗ «О рекламе»: реклама — информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Таким образом, если речь идет о публикации, информационный повод которой никак не связан с привлечением внимания к Хагги Вагги или услугам университета (иному объекту рекламирования), то статья не будет рекламой и разовое упоминание этой игрушки или ВУЗа не будет являться рекламой. Например, рассказ о судьбе талантливого ребенка с упоминанием любимой игрушки, заметка о ЧП в ВУЗе и т.п.