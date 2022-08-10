Как отличить рекламу от информации в газете

Объясняет юрист
В редакцию ЖУРНАЛИСТА поступил такой запрос от читателей: «Добрый день! Подскажите пожалуйста, является ли рекламой в газете упоминание названия игрушки "Хагги Вагги"? А название университетов? Есть ли какое-то пособие о том, что в газете считается рекламой?». Мы решили разобраться в этом вопросе. Публикуем ответ юриста.
Само по себе однократное упоминание в статье газеты названия игрушки, будь то Хагги Вагги, Барби, Лего и т.д. по общему правилу не является рекламой, как и название университета, фигурирующее в газетной публикации. Но для исчерпывающего ответа нужно анализировать весь контекст, в который помещено название того или иного объекта, потенциально являющегося рекламой, а также принимать во внимание форму и цель публикации.
ФАС разъясняет, что отнесение какой-либо информации к рекламе или иной информации осуществляется в каждом конкретном случае, исходя из содержания такой информации и всех обстоятельств ее размещения.
Для разграничения рекламных и редакционных публикаций в первую очередь необходимо обратиться к понятию «реклама», содержащемуся в ст.3 ФЗ «О рекламе»: реклама — информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Таким образом, если речь идет о публикации, информационный повод которой никак не связан с привлечением внимания к Хагги Вагги или услугам университета (иному объекту рекламирования), то статья не будет рекламой и разовое упоминание этой игрушки или ВУЗа не будет являться рекламой. Например, рассказ о судьбе талантливого ребенка с упоминанием любимой игрушки, заметка о ЧП в ВУЗе и т.п.
Однако если же в статье делается акцент на объекте, то возникает риск признания информации рекламой. Например, на фоне общего рассказа, говорится, что: «Игрушка Хагги Вагги сейчас очень популярна среди детей, и Маша не стала исключением. Победив в конкурсе, она отправила родителей в "Детский мир" за своим Хагги Вагги. Теперь она не расстается с ним. Ее Хагги с синим мехом, треугольной головой, огромной улыбкой и с несколькими рядами острых зубов теперь сопровождает ее на всех выступлениях». После идет фото с игрушкой. Налицо признаки рекламы. Это пример для ориентира, но, как указано выше, необходимо смотреть весь контекст.
Дополнительно отмечу, что в п.2 постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона "О рекламе"» говорится, что при анализе информации на предмет наличия в ней признаков рекламы необходимо учитывать, что размещение отдельных сведений, очевидно вызывающих у потребителя ассоциацию с определенным товаром, имеющее своей целью привлечение внимания к объекту рекламирования, должно рассматриваться как реклама этого товара, поскольку в названных случаях для привлечения внимания и поддержания интереса к товару достаточно изображения части сведений о товаре (в том числе товарного знака).
Если вас мучают сомнения, является ли рекламным тот или иной материал, то можно обратиться к сайту ФАС. Там довольно понятно изложены различия о разграничении рекламы и информации. Или же вы можете воспользоваться этой методичкой: https://media-pravo.info/wp-content/uploads/2019/08/reklama_smi.pdf.