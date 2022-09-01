Что изменится в федеральном законе «О рекламе» с 1 сентября

С 1 сентября 2022 года в силу вступают новые поправки к федеральному закону «О рекламе». Согласно закону о системе учета интернет-рекламы, все участники рынка будут обязаны передавать данные о размещаемых в сети рекламных материалов в Единый реестр интернет-рекламы.

О чем новые поправки?

Основные форматы интернет-рекламы в Рунете нужно будет маркировать (добавлять пометку «Реклама» и указание на рекламодателя или на интернет-страницу, которая содержит информацию о нем, а также присваивать уникальный идентификационный номер) и передавать информацию в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).

О какой информации идет речь?

1. Регистрационные данные участников рынка;

2. Данные о заключенных договорах между всеми участниками цепочки распространения рекламы;

3. Информация о платежах по договорам;

4. Информация о рекламных объявлениях (образцы креативов, метаданные, показы и площадки, стоимость, заказчики).

Что нужно маркировать?

Рекламу в интернете в любой форме, включая рекламу в соцсетях: статичные баннеры (при этом каждый вариант отображения должен быть промаркирован собственным токеном), видеорекламу, карусель, промопосты в соцсетях, видеобаннеры, вертикальное видео, тизеры.

Но есть и исключения! Email-рассылки о собственных товарах, push-уведомления о собственных товарах, реклама в составе теле- и радиопередач, которая в интернете отображается без изменений по сравнению с первоисточником.

Можно ли отказаться от участия?

Нет. Новый закон затрагивает абсолютно всех участников рекламной цепочки — рекламодателей, рекламораспространителей (соцсети, аудиовизуальные сервисы, новостные агрегаторы, мессенджеры, поисковые системы, медиа и другие издатели), операторов рекламных систем (например, VK Реклама, myTarget) и рекламных посредников (рекламные агентства и фрилансеры).

Как действовать в рамках закона?

Для начала агентство и рекламораспространитель выбирают подходящего ОРД (оператора рекламных данных). В настоящее время на статус операторов рекламных данных претендуют семь российских компаний: Медиаскаут (МТС), OЗОН-ОРД, ОРД-А (AmberData), ОРД-Лаборатория разработки (СБЕР), Первый ОРД («Вымпелком»), «Яндекс» и VK.

После регистрации рекламная кампания получает уникальный идентификатор (ID), ОРД передает данные в ЕРИР, а оттуда информация поступает в ФНС и ФАС. По закону ОРД вправе решать сам, брать ли с партнеров комиссию за содействие в передаче данных. После размещения рекламы, вся информация о договорах и о рекламе также передается всеми участниками цепочки в ОРД.

Важно и то, что всем участникам цепочки будут доступны Личные Кабинеты ЕРИР (с авторизацией через Госуслуги) — здесь будут храниться сведения о заключенных договорах и зарегистрированных креативах.

Подробный гайд, как действовать, где регистрироваться и куда ставить пометку «Реклама» выпустили профильные организации АКАР и АРИР. Найти можно по ссылке.