Издатели и редакторы газет рассказали, как обстоят дела с рекламой после локдауна

ОКСАНА ЭСАУЛОВА, директор издательского дома «Липецкая газета» (Липецк):

— В линейке нашего холдинга семь СМИ, шесть из которых выступают рекламными площадками. Наиболее привлекательные для рекламодателей — флагманское издание «Липецкая газета» и новостной портал LipetskMedia.ru. В первом квартале этого года 91% доходов от рекламы нам обеспечили печатные СМИ, 9% — электронные. Приятно признавать, что за несколько лет у нас сложился пул постоянных партнеров, которые получают отдачу от размещения в газете. Во втором квартале, на который пришелся период ограничительных мер, мы отметили общий спад рекламы на 6%. Доход от печатных СМИ упал на 8%, но вырос на 15% от онлайна. Сейчас мы активно развиваем это направление — за последние шесть месяцев доход от рекламы в наших интернет-медиа вырос в два раза.

Газета пользуется спросом у предприятий сельскохозяйственного сектора, финансовых структур, страховых компаний. Реклама на сайте востребована мобильными операторами, застройщиками, банками. Самые популярные форматы в наших печатных медиа — статьи, частные объявления и макеты, на сайте — также статьи и выгодная для нас директ-реклама. Заказчики предпочитают формат информационно-событийных материалов. Во время режима изоляции резко сократились бюджеты на имиджевую рекламу, но крест на этом направлении мы не ставим. Продать имидж можно, но только в интересной, нестандартной подаче. В нашем новом продукте — журнале «ЛИЦА» — мы стали использовать такие приемы, как вклейка с фальцовкой, калька, вырубка, вкладка, купоны. Это заинтересовало заказчиков.

Что касается ценовой политики, пожалуй, окончательно наступило время не прайсов, а индивидуальных предложений для рекламодателей. В период пандемии мы разработали для партнеров пакетные решения, прогрессирующую шкалу скидок при размещении одновременно в нескольких СМИ издательского дома, добавили бонусное размещение в соцсетях.

Сегодня мы абсолютно точно чувствуем тенденцию привлекательности для рекламодателей микса «печатка + онлайн», а также спрос на комплекс «разработка + реализация медиакампании». У нас есть опыт оказания услуг по принципу «одного окна», когда издательский дом выступает в роли PR-агентства, предлагая кроме своих ресурсов медиапланирование с использованием других носителей: щиты, телевидение, транзитная реклама, SMM. Это удобно для клиентов. Что касается прогнозов, мы ожидаем рост активности рекламодателей в четвертом квартале в связи с новогодними праздниками, хотя, конечно, не исключаем и негативное развитие событий из-за возможной второй волны пандемии.

МАКСИМ ТУМАНОВ, главный редактор газеты «Миасский рабочий» (Миасс, Челябинская область):

— Пандемия коронавируса больно ударила по всем сферам газетного бизнеса, и прежде всего по рекламе. «Миасский рабочий» — не исключение. В марте-апреле по сравнению с февралем рекламы в газете стало раза в два, а то и в три меньше. На сайте появлялись лишь одиночные баннеры, не приносившие сколько-нибудь заметного дохода.

Ситуация начала выправляться в июне-июле, а в сентябре ее объем восстановился до «доковидного» уровня и даже превзошел его. Основная причина — в возобновлении деятельности рекламодателей, но не только. Сказался и сезонный фактор (традиционно осенью после летнего затишья рекламодатели охотнее идут на сотрудничество), и человеческий (в редакцию вернулась опытный руководитель отдела рекламы, настоящий профессионал своего дела).

Проблемой остается привлечение рекламы на сайт. У некоторых рекламодателей до сих пор есть стереотип, что «Миасский рабочий» — это только газета. Между тем наш ресурс miasskiy.ru по суммарной посещаемости за неделю превосходит не только недельный тираж нашей газеты, но и всех городских и районных газет Челябинской области, имеющих свои сайты. К тому же наш сайт вот уже на протяжении двух лет не покидает топ-20 рейтинга самых цитируемых СМИ Челябинской области, который составляет компания «Медиалогия». Доносим до партнеров достоинства размещения рекламы и платных материалов на сайте — оперативность, посещаемость, отличная от газеты целевая аудитория, достаточно низкая цена. Некоторых удается убедить, но эту работу нужно проводить более интенсивно и качественно, что и стараемся делать вместе со специалистами отдела рекламы.

Сферы деятельности «газетных» рекламодателей достаточно разнообразны — медицина, производство, торговля, образование, общепит. Среди постоянных рекламодателей — медицинские центры, аптеки, образовательные организации, производственные, торговые предприятия, магазины. Регулярно появляются платные материалы о работе производственных предприятий — наших постоянных партнеров. Эти рекламодатели охотнее размещаются в газете по нескольким причинам: традиция (ну нравится людям газетный формат, хотят подержать в руках что-то вещественное, а не просто посмотреть на монитор), «попадание» в целевую аудиторию, долговременное партнерство.

Достаточно высоким остается объем частных объявлений, но понятно, что они не приносят значительного дохода редакции. В августе-сентябре дает о себе знать сезонный фактор — регулярно появляются баннеры о выставках-продажах меда, шуб, о продаже картофеля в местном сельхозпредприятии. Вернулся к полноценному сотрудничеству с газетой один из банков, в начале года отказавшийся от рекламы в газетах в пользу интернета и соцсетей. Видимо, теперь приоритеты руководства кредитного учреждения, головной офис которого находится в областном центре, снова изменились, чему мы только рады.

На сайте появляются баннеры о выставках-продажах шуб, меда, реклама магазинов, различных услуг. Здесь для рекламодателей важны оперативность и охват аудитории, и наш сайт предоставляет такую возможность. Наиболее востребованными остаются форматы объявлений, баннеров, рекламных материалов, спонсорства тематических полос, поздравлений с праздниками — в газете; баннеров, рекламных материалов — на сайте. При этом стараемся предлагать рекламодателям другие форматы — ту же нативную рекламу, но партнеры идут на это очень редко.

Очень надеемся, что с оживлением деловой активности и снятием ряда ограничений, связанных с пандемией, объем рекламы на сайте и в газете будет расти. Но здесь многое будет зависеть от активности и профессионализма менеджеров отдела рекламы, и не только. Коронакризис в очередной раз заставил задуматься о привлечении к поиску рекламы и платных материалов и других сотрудников газеты (корреспондентов, редактора), и в самый сложный период (весной) это дало определенный результат: объем рекламы несколько увеличился. Возможно, эту практику стоит продолжить.

АЛЕКСАНДР ФЕДОСОВ, главный редактор газеты «Рабочая правда» (Полевской, Свердловская область):

— В «Рабочей правде» и на нашем сайте «Полевской24. рф» количество рекламодателей до карантина и сейчас примерно одинаковое, если сравнивать с показателями того же периода прошлого года.

Основная доля рекламодателей в газете и на сайте — это приезжие выставки-продажи различных товаров (сельскохозяйственные ярмарки, продажа меда, продажа пальто и шуб). В газете также присутствует на постоянной основе реклама ритуальных услуг, ремонта бытовой техники, установки окон, платных консультаций врачей, банков (в этом году, по сравнению с прошлым, эта категория рекламируется более активно). К профессиональным датам или праздникам в газете появляются публикации местных производителей молочной и хлебной продукции. Периодически заказывают материалы компании, которые занимаются благоустройством города, также публикуем материалы Думы и администрации городского округа.

В ближайшие месяцы будут активно размещаться приезжие выставки-продажи, платные консультации врачей. Остальные рекламодатели размещаются практически круглогодично.

Хочется отметить, что в этом году мы ввели бонусное размещение рекламы в соцсетях («ВКонтакте» и Instagram) при размещении на сайте или в газете. Это дополнительно стимулирует клиентов к сотрудничеству с нами.

ВЛАДИМИР ДЕЙНЕГА, главный редактор газеты «Заря Кубани» (Славянскна-Кубани, Краснодарский край):

— Доходы от рекламной деятельности — один из важнейших компонентов финансовой стабильности нашей редакции. Они ежегодно составляют около 30% от общей выручки предприятия. В ходе планомерной и кропотливой работы к началу 2020 года у нас образовался немалый список постоянных бизнес-партнеров, регулярно размещающих в «Заре Кубани» рекламные модули и имиджевые материалы. Но весной, в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением карантинных мер, большинство наших рекламодателей оказались в сложнейших условиях. В тот момент реклама собственных товаров и услуг отошла для них на последнее место, ведь речь уже шла о выживании.