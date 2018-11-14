Что делать, если хочешь в телевизор

Нана Кумелашвили, ТРК «Ника» Калуга

— Во-первых, решите для себя, готовы вы работать круглые сутки или нет. Если да, то говорим дальше. Дальше, готовы ли вы, что семья будет страдать от этого. Если да, то говорим дальше. А дальше — начинается…

Главное: телевизионный журналист должен видеть кадрами — этим он отличается от газетного. Он должен создать образ: за какую картинку зацепить свой текст, чтобы он пошел. Если есть понимание, что ты хочешь рассказать и как ты это хочешь показать, то тебе в телевизионную журналистику. Дальше текст. Над ним нужно сидеть долго, сразу родиться он не может. Нужно придумать какой-нибудь ударный лид. Ударнее, чем если бы он шел в печать.

Все это делается через сердце. Сейчас у меня просто какие-то отчасти механические задачи: найти, поговорить, спросить, отснять… А где-то к завтра я придумаю название моего материала, и он весь пойдет. Именно моим материал сделает то, что я за всю свою жизнь увидела, мой опыт души. Если вы готовы накапливать этот опыт, вы можете стать хорошим индивидуальным журналистом. А если вы будете стараться выдать общий взгляд, пустой кадровый обзор… Как мне сказал таксист сегодня: «Да в чём ваш интеллектуальный труд? Вы же показываете событие таким, какое оно есть». Но это таксист, он не видит, что мы всю ночь думаем, как сделать заход на это событие, как его развернуть так, чтобы не было похоже на других.