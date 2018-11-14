Что делать, если хочешь в телевизор

Советы опытных телевизионщиков
Медиафорум молодых журналистов «Диалог культур» — это не только повод послушать длинные речи специалистов и погрузится в эстетику СМИ. Это еще и редкая возможность лично узнать у тележурналистов, что нужно, чтобы влиться в их таинственную работу и преуспеть в ней. Советами для начинающих телевизионщиков поделились профессионалы из разных городов России.
Подготовка, камера, мотор
Ирина Ящук, телеканал Россия, регион Тюмень
— Нужно замечать то, что упустил глаз других журналистов. Пусть даже твой упустит, а камера всё равно должна поймать. И, конечно, для телевизионщика, как для любого журналиста, не должно быть никаких преград. Вы с оператором должны стать единым, уверенным в себе и в меру наглым целым.
Есть один принципиально важный совет: любая импровизация должна быть подготовлена. Но всегда помните, что по ходу беседы обязательно рождаются вопросы, которые исходят непосредственно от оппонента. Их интуитивно считываешь. Это те вопросы, которые собеседник сам хочет, чтобы задали. Это чувство, думаю, приходит с опытом, но к нему стоит стремиться с самого начала.
Армия — секрет успеха
Оксана Куприянова, Первый Крымский телеканал
— Мой главный совет — первым делом нужно идти работать корреспондентом в новости. Это своеобразная армия телевидения. Если вы продержитесь в новостях хотя бы больше месяца, и у вас начнут получаться качественные, достойные трехминутные сюжеты, то поздравляю: вы уже спокойно можете делать свои программы. Тяжело и морально, и физически, легко сорваться, если это не твое, но оно того стоит. Я сама начинала новостным корреспондентом, а сейчас у меня своя программа.
Сердце, время и отсутствие личной жизни
Нана Кумелашвили, ТРК «Ника» Калуга
— Во-первых, решите для себя, готовы вы работать круглые сутки или нет. Если да, то говорим дальше. Дальше, готовы ли вы, что семья будет страдать от этого. Если да, то говорим дальше. А дальше — начинается…
Главное: телевизионный журналист должен видеть кадрами — этим он отличается от газетного. Он должен создать образ: за какую картинку зацепить свой текст, чтобы он пошел. Если есть понимание, что ты хочешь рассказать и как ты это хочешь показать, то тебе в телевизионную журналистику. Дальше текст. Над ним нужно сидеть долго, сразу родиться он не может. Нужно придумать какой-нибудь ударный лид. Ударнее, чем если бы он шел в печать.
Все это делается через сердце. Сейчас у меня просто какие-то отчасти механические задачи: найти, поговорить, спросить, отснять… А где-то к завтра я придумаю название моего материала, и он весь пойдет. Именно моим материал сделает то, что я за всю свою жизнь увидела, мой опыт души. Если вы готовы накапливать этот опыт, вы можете стать хорошим индивидуальным журналистом. А если вы будете стараться выдать общий взгляд, пустой кадровый обзор… Как мне сказал таксист сегодня: «Да в чём ваш интеллектуальный труд? Вы же показываете событие таким, какое оно есть». Но это таксист, он не видит, что мы всю ночь думаем, как сделать заход на это событие, как его развернуть так, чтобы не было похоже на других.