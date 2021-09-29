Адвокат Бородин просит признать иноагентом СМИ, получившее $50 от американского фонда

Адвокат Виталий Бородин, возглавляющий организацию «Федеральный проект по борьбе с коррупцией», просит генпрокурора РФ Игоря Краснова признать издание «Орловские новости» иностранным агентом за получение $50 от американского фонда.

В своем заявлении, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, Бородин отмечает, что СМИ принадлежит депутату Орловского городского совета народных депутатов Виталию Рыбакову и создателю «Тульских новостей» Андрею Мазову. «В эфире телеканала НТВ вышла программа «ЧП» на тему средств массовой информации, которые сотрудничали с неким американским фондом «МДЛФ», который готов помогать независимым СМИ. Мазов раскрыл механизм работы американского фонда с независимыми СМИ, где он открыто заявил, что получал финансирование от данного фонда», — пишет в своем заявлении Бородин.

Других доказательств иностранного финансирования «Орловских новостей» Бородин не привел. Он просит генпрокурора разобраться в том, «кто выплачивает зарплату журналистам», и привлечь их к ответственности. Бородин подтвердил, что направил такой запрос в Генпрокуратуру и сообщил, что зарубежное финансирование «Орловских новостей» составляет более $50.

Ранее после запроса Бородина нежелательной организацией признали издание «Проект», а девять его сотрудников и трое сотрудников «Открытых медиа» признаны иноагентами.