Адвокат Голунова подал жалобу на бездействие следователей и попросил передать дело в ФСБ

Адвокат Сергей Бадамшин, защищающий интересы журналиста «Медузы» Ивана Голунова, попросил генпрокурора Юрия Чайку передать материалы проверки полицейских, задержавших корреспондента, в управление «М» ФСБ «из-за допущенной волокиты и утраты следственным органом доверия».

По словам адвоката, жалоба подана на бездействие должностных лиц Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета.

Бадамшин отметил, что Голунов был допрошен как свидетель в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве 15 июня. 12 августа он подтвердил показания в Главном управлении по расследованию особо важных дел СК, однако процессуальное решение до сих пор не принято.

Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. Обвинение с него сняли через несколько дней. Журналист считает, что дело было сфабриковано, а наркотики ему подбросили.

«Интерфакс» ранее писал, что расследование дела Голунова «начало тормозить» из-за занятости следователей по делу о «массовых беспорядках» 27 июля в Москве.

В сентябре полковник Андрей Щиров, сержант Роман Феофанов и оперативник Максим Уметбаев, которых уволили после дела Голунова, через суд потребовали восстановить их на службе. Феофанову суд отказал, напоминает «Дождь».